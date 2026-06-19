Ve şimdi her şeyin belirleneceği maç geliyor. Paraguay için en önemli şey maça iyi başlamaktı. Dünya Kupası’ndaki ilk maçınızı kazanamazsanız, alarm zilleri çalar. İşler çok ters gidebilir.

Ancak ABD Milli Takımı tam tersini yaptı. CONMEBOL rakibini adeta ezip geçti ve nefes kesici bir ilk 45 dakikanın ardından hak ettiği 4-1'lik galibiyete ulaştı. Ancak bu durum biraz tuhaf. Sonuçlar ABD'nin lehine gelişirse, bu öğleden sonra Avustralya'yı yenerek grubu lider tamamlayabilirler. Diğer maçta Türkiye ile Paraguay’ın berabere kalması (ki bu mümkün), bir maç kala grubu lider tamamlamalarını garantileyecektir.

Ancak Socceroos kolay bir rakip değil. Turnuvaya çok iyi bir Türkiye takımını yenerek başladılar ve eskisi kadar hücum yetenekleriyle donatılmamış olsalar da, kolay kolay pes etmeyecek organize bir takım. Kısacası, ABD'nin işi hiç de kolay olmayacak. Ve maalesef durum daha da kötüye gidiyor. Sık sık sakatlıklarla boğuşan Christian Pulisic, yine sakatlanmış olabilir. Tüm hafta boyunca durumu “günden güne” olarak değerlendirildi ve bu yazının yayınlandığı anda, sahaya çıkıp çıkmayacağını gerçekten bilmiyoruz.

Yani işler kesinlikle ters gitmeyecek... GOAL yazarları, “The Rondo” serisinin yeni bir bölümünde bu önemli maçı mercek altına alıyor.