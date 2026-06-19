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USMNT RondoGOAL
Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

Rondo, ABD Milli Takımı özel bölümü: Amerikalılar, Avustralya’yı yenerek grubu erkenden kazanabilecek mi? Christian Pulisic’e ne kadar çok ihtiyaçları var? Ve Socceroos için en büyük tehdit kim?

FEATURES
ABD
Dünya Kupası
Avustralya
C. Pulisic
Analysis
ABD - Avustralya

ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki ikinci maçı, ya takımın eleme turlarına sorunsuz bir şekilde yükselmesini garanti edecek ya da üçüncü maçı gergin bir mücadeleye dönüştürecek.

Ve şimdi her şeyin belirleneceği maç geliyor. Paraguay için en önemli şey maça iyi başlamaktı. Dünya Kupası’ndaki ilk maçınızı kazanamazsanız, alarm zilleri çalar. İşler çok ters gidebilir.

Ancak ABD Milli Takımı tam tersini yaptı. CONMEBOL rakibini adeta ezip geçti ve nefes kesici bir ilk 45 dakikanın ardından hak ettiği 4-1'lik galibiyete ulaştı. Ancak bu durum biraz tuhaf. Sonuçlar ABD'nin lehine gelişirse, bu öğleden sonra Avustralya'yı yenerek grubu lider tamamlayabilirler. Diğer maçta Türkiye ile Paraguay’ın berabere kalması (ki bu mümkün), bir maç kala grubu lider tamamlamalarını garantileyecektir.

Ancak Socceroos kolay bir rakip değil. Turnuvaya çok iyi bir Türkiye takımını yenerek başladılar ve eskisi kadar hücum yetenekleriyle donatılmamış olsalar da, kolay kolay pes etmeyecek organize bir takım. Kısacası, ABD'nin işi hiç de kolay olmayacak. Ve maalesef durum daha da kötüye gidiyor. Sık sık sakatlıklarla boğuşan Christian Pulisic, yine sakatlanmış olabilir. Tüm hafta boyunca durumu “günden güne” olarak değerlendirildi ve bu yazının yayınlandığı anda, sahaya çıkıp çıkmayacağını gerçekten bilmiyoruz.

Yani işler kesinlikle ters gitmeyecek... GOAL yazarları, “The Rondo” serisinin yeni bir bölümünde bu önemli maçı mercek altına alıyor.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    ABD-Avustralya maçını kim kazanacak?

    Tom Hindle: Burada ABD Milli Takımı’nın galibiyetinden başka bir sonuç düşünmek zor, değil mi? Paraguay karşısında gerçekten çok iyilerdi ve bu kalitedeki performansı tekrarlayabilirlerse, bu maç yeterince rahat geçecektir. Maç öncesi yapılan bazı yorumlar bu karşılaşmaya biraz gerginlik kattı, ki bu oldukça eğlenceli. Ancak ABD, o gün rakibine karşı üstünlük sağlayacaktır.

    Ryan Tolmich: USMNT kazanır, ama gergin bir maç olacak. Fiziksel mücadele ağır basacak ve maç başa baş geçecek, yani maçı değiştirecek oyuncular belirleyici olacak. Avustralya'nın da böyle oyuncuları var ve Nestory Irakunda, Türkiye maçında kendisinin de bunlardan biri olduğunu gösterdi. Ancak USMNT'de görünüşe göre daha fazlası var. Ayrıca Türkiye'nin kibirinden de bir ders almış olacaklar, yani bu maçta hazırlıksız yakalanmayacaklar.

    Alex Labidou: Amerikalılar kazanacak, ama maç son ana kadar çekişmeli geçecek. Reyna’nın son dakikada attığı galibiyet golü, takımın toparlanma sürecini sürdürecek. Gelişmeleri takip edin.

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  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian Pulisic oynayamazsa, ne kadar endişelenmeliyiz?

    TH: Eh, en iyi oyuncunu kaybetmek hiç de iyi bir şey değil! ABD Milli Takımı’nın forvet pozisyonunda kadro derinliği var, ama hepsi bu kadar. Pulisic, takımın yaptığı her şeyin ayrılmaz bir parçası. O olmadan aynı takım değiller. Dürüst olmak gerekirse, Pochettino’nun bu durumda ne yapacağını görmek ilginç olacak. Ana adamını biraz riske atıp galibiyet almayı umacak ve ardından grup aşamasının son maçında onu dinlendirecek mi? Yoksa azami tedbir alarak onu yedek kulübesinde mi tutacak? Şahsen ben onu sahaya sürüp ardından iki hafta boyunca pamuklara sararak korurdum, ama karar Poch’a ait.

    RT: Oldukça endişeliyim. Avustralya’nın savunmasını aşmak kolay olmayacak ve bu takımda Pulisic kadar iyi bir şekilde savunmacıyı geçebilen çok az oyuncu var. Bunu son maçtaki açılış golünde gösterdi; gerçekten bir gol yaratmak için gereken türden bir anı yarattı. Cuma günü Sergino Dest’e, kendisinden sonra ABD Milli Takımı’nda savunmacıyı bire bir geçmede en iyi oyuncunun kim olduğu soruldu. Cevabı: Pulisic. Eğer o oynayamazsa, Avustralya’yı zor duruma düşürecek bir yol bulmak başka birine düşecek.

    AL: Uzun vadeli etkiler konusunda endişeliyim, ancak ABD, Pulisic olmadan da Avustralya’yı yenebilmeli. Asıl endişe verici olan, ABD’nin bu turnuvada özel bir başarıya imza atmanın eşiğinde olabileceği ve bunu başarmak için en iyi oyuncusuna ihtiyaç duyduğu gerçeğidir.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avustralya'nın en büyük tehdidi kim?

    TH: Bu, Avustralyalılar açısından biraz tuhaf bir nesil; zira Premier Lig’de yüksek seviyede oynayan çok fazla oyuncusu yok. Öte yandan, bu spor söz konusu olduğunda bazen acı verici derecede Avrupa merkezci davranıyoruz ve bu, hepsinin berbat olduğu anlamına gelmez. Nestory Irankunda sol kanatta adeta bir enerji bombası ve Sergino Dest’i oldukça meşgul edecek.

    RT: "Irakunda. ABD Milli Takımı'nın savunmasının son birkaç aydır biraz dağınık olduğu bir sır değil; bu savunma hattının hızla aşılabileceği de herkesin malumu. Irakunda'da bu hız var. Ream ile bir hız yarışına girerse, sence sonuç ne olur? Bunun tek bir sonucu olabilir. Öte yandan, Chris Richards ayak bileği sakatlığından yeni çıktı ve ABD Milli Takımı’nın bekleri ileriye çıkma eğilimindedir. Bu da Irakunda’nın boşluklara sızabileceği anlamına gelir; eğer bunu yaparsa, çok hızlı bir şekilde sızacaktır.

    AL: Herkes Irakunda’yı seçtiğine göre – ki ben de bu seçime katılıyorum – ben Mathew Ryan’ı seçeceğim. Bu tecrübeli kaleci, Avrupa’da üst düzeyde oynamış ve tüm hafta boyunca Avustralya’nın ABD’yi yenme şansına dair kendinden emin bir tavır sergiledi. ABD Milli Takımı’nın Paraguay karşısında gösterdiği tüm olumlu yönlere rağmen, Matt Freese pek zorlanmadı. Eğer bu maç, tek bir kurtarışın her şeyi değiştirebileceği çekişmeli bir maça dönüşürse, Ryan’ın tecrübesi fark yaratabilir.

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    Kimin büyük bir maça ihtiyacı var?

    TH: Hepsi! Avustralya tam anlamıyla aşırı defansif bir takım sayılmaz, ancak beşli savunma dizilişiyle oynayacak ve biraz daha geri çekilecekler. Bu da, son üçte bir sahada fark yaratacak ABD’li oyuncular için büyük bir gün olacağı anlamına geliyor. Pulisic'in sahada olması kaçınılmaz, ancak Malik Tillman'ın hücumda biraz daha katkı sağlaması iyi olur. Paraguay maçında topun olmadığı anlardaki performansı mükemmeldi, ancak topu aldığında biraz eksik kaldı. Bir gol katkısı ona çok iyi gelecektir.

    RT: Balogun. Paraguay maçı nispeten açık geçti. Bu maç öyle olmayacak, ama Balogun yine de buna hazır olmalı. Özellikle Pulisic oynayamazsa, hücum sorumluluğunu gerçekten üstlenecek başka birine düşecek. Balogun bunu yapabilir, ister tek başına ister diğer oyuncuları oyuna dahil ederek. Bu çok önemli olacak.

    AL: Malik Tillman'ı seçelim, özellikle de Pulisic Cuma günü oynayamazsa ya da en iyi formunda değilse. Tillman geçen hafta gol atmak dışında her şeyi yaptı ve Pochettino, onu 8 numara olarak oynatarak klasik 10 numara için yeni bir pozisyonun kapısını açmış olabilir. Leverkusen'in orta saha oyuncusu son dönemdeki formunu sürdürebilirse, Amerikalılar grubu lider bitirmekte sorun yaşamazlar.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Mauricio Pochettino ilk 11’ini hiç değiştirmeli mi?

    TH: Hayır. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. Bazı sistem değişiklikleri görebiliriz; belki daha geleneksel bir dörtlü savunmaya geçiş, hatta Sergino Dest’in sağ kanat olarak oynatılması gibi. Ama bunun dışında, bu konuyu fazla kafaya takmaya gerek yok.

    RT: Gerek kalmazsa, muhtemelen hayır. Her şey yolunda gitti ve taktik değişikliğine uyum sağlayabilecek kadar çok yönlü bir kadro oluşturuldu. Bozuk değilse tamir etme...

    AL: Hayır.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Bir yenilgi ne kadar kötü olurdu?

    TH: Kötü, ama dünyanın sonu değil. Büyük olasılıkla, zaten sadece üç puanla da gruptan çıkabilirsin. Ancak ivme kazanmak açısından, son maça girerken hiçbir şeye ihtiyaç duymamak – ya da en azından kazanmak zorunda kalmamak – iyi olurdu. İşi erkenden bitirin, çocuklar.

    RT: Oldukça kötü. Grup birinciliğini elde etmeyi çok zorlaştırır, bu da ileride Arjantin ile karşılaşma ihtimalini doğurur. Bu maçtan iyi bir sonuç almak hayati önem taşıyor, çünkü bu takımın turnuvanın geri kalanını şekillendirecek.

    AL: Felaket sayılmaz, ama Amerikalılar için her zamanki gibi olur. Son yirmi yılda bir adım daha ileriye gitmek için pek çok fırsat oldu; ancak her seferinde bir aksilik ya da düşük performans onları geride bıraktı. ABD Futbol Federasyonu, Pochettino’ya yapılan yatırımın karşılığını verdiğini ve bu programın ilerleyebileceğini göstermek için USMNT’nin grubu kazanmasına ihtiyaç duyuyor. İşi bitirin.

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