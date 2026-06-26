Rondo: ABD Milli Takımı, Meksika ve Kanada’yı Değerlendirme – Hangi ev sahibi ülke en çok etkiledi, hangisi hayal kırıklığı yarattı ve Amerikalılar gerçekten Dünya Kupası’nı kazanabilir mi?

Böylece üç ev sahibi ülkenin grup aşamasına ilişkin tam bir tablo ortaya çıktı. Öncelikle iyi haber: Üçü de 32’li tura yükseldi. Üçü de bunu nispeten rahat bir şekilde başardı. ABD ve Meksika iki maçın ardından puanlarını eşitledi. Kanada da öyle yaptı – grubundaki karmaşıklıklar göz önüne alındığında, bu sonuç gayri resmi olsa da.

Burada ilk olarak kabul edilmesi gereken şey, üç ev sahibi ülkenin de iyi performans göstermesinin nesnel olarak olumlu bir gelişme olduğudur. Bu, bir Dünya Kupası’nda önemlidir. Turnuvanın coşkusunu yüksek tutar.

İkincisi ise, üç ülkenin de eleme turunda nispeten kolay rakiplerle eşleşmiş olması. ABD, yenmesi gereken Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Meksika ise Ekvador, İsveç, Yeşil Burun Adaları ve Senegal’den biriyle oynayacak. Kanada ise Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. Bunların hepsi kazanılabilir maçlar. Ancak grup aşamasındaki başarılar çabuk unutulur. Nitekim birkaç yıl sonra, Seattle’da Avustralya’ya karşı sergilenen sağlam performansları kimse hatırlamayacak. Artık önemli olan sonuçlar. Peki, maçlar zorlaşmaya başladığında bu takımlardan herhangi birinin gerçekten şansı var mı? Daha basit bir ifadeyle, Kanada, Meksika veya ABD Dünya Kupası’nı kazanabilir mi? GOAL yazarları, “The Rondo” serisinin yeni bir bölümünde bu konuyu ayrıntılı olarak ele alıyor.