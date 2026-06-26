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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

Rondo: ABD Milli Takımı, Meksika ve Kanada’yı Değerlendirme – Hangi ev sahibi ülke en çok etkiledi, hangisi hayal kırıklığı yarattı ve Amerikalılar gerçekten Dünya Kupası’nı kazanabilir mi?

Dünya Kupası
Kanada
ABD
Meksika
FEATURES
Analysis
M. Pochettino
C. Pulisic

Üç ev sahibi ülke de 2026 Dünya Kupası’nda etkileyici bir performans sergiledi ve bu yaz turnuvada ileriye doğru ilerleyebileceklerine inanmak için nedenler var

Böylece üç ev sahibi ülkenin grup aşamasına ilişkin tam bir tablo ortaya çıktı. Öncelikle iyi haber: Üçü de 32’li tura yükseldi. Üçü de bunu nispeten rahat bir şekilde başardı. ABD ve Meksika iki maçın ardından puanlarını eşitledi. Kanada da öyle yaptı – grubundaki karmaşıklıklar göz önüne alındığında, bu sonuç gayri resmi olsa da.

Burada ilk olarak kabul edilmesi gereken şey, üç ev sahibi ülkenin de iyi performans göstermesinin nesnel olarak olumlu bir gelişme olduğudur. Bu, bir Dünya Kupası’nda önemlidir. Turnuvanın coşkusunu yüksek tutar.

İkincisi ise, üç ülkenin de eleme turunda nispeten kolay rakiplerle eşleşmiş olması. ABD, yenmesi gereken Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Meksika ise Ekvador, İsveç, Yeşil Burun Adaları ve Senegal’den biriyle oynayacak. Kanada ise Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. Bunların hepsi kazanılabilir maçlar. Ancak grup aşamasındaki başarılar çabuk unutulur. Nitekim birkaç yıl sonra, Seattle’da Avustralya’ya karşı sergilenen sağlam performansları kimse hatırlamayacak. Artık önemli olan sonuçlar. Peki, maçlar zorlaşmaya başladığında bu takımlardan herhangi birinin gerçekten şansı var mı? Daha basit bir ifadeyle, Kanada, Meksika veya ABD Dünya Kupası’nı kazanabilir mi? GOAL yazarları, “The Rondo” serisinin yeni bir bölümünde bu konuyu ayrıntılı olarak ele alıyor.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    ABD Milli Takımı, Meksika ve Kanada arasında en çok hangi takım etkileyiciydi?

    Tom Hindle: Muhtemelen ABD Milli Takımı! Meksika fena sayılmaz, ancak en fazla puanı toplamış olsalar da henüz tam anlamıyla ikna edici olamadılar. El Tri ile ilgili endişe verici nokta, gol atma becerisi – ya da bu becerinin eksikliği – olmalı. ABD de mükemmel değil, ancak her iki yönde de oynayabiliyor.

    Alex Labidou: ABD’nin gösterdiği en iyi performanslar etkileyiciydi, ancak bu takımın Avrupalı rakiplere karşı nasıl bir performans sergileyeceği ve savunma hattının dayanıp dayanamayacağı konusunda soru işaretleri var. O halde, istikrarlı bir performans sergileyen ve 2026'da hâlâ hiç maç kaybetmemiş olan Meksika'yı seçelim. Evet, tecrübeli oyunculara bağımlılık devam ediyor, ancak El Tri bu Dünya Kupası yolculuğu boyunca gelecek vaat eden genç oyuncularından bazılarını da kadroya dahil etti. Gilberto Mora neden özel bir oyuncu olabileceğini göstermeye devam ediyor ve zaman, ABD'nin Brian Gutierrez'i tek seferlik transferinden önce daha fazla sahaya sürmeme kararından pişman olup olmayacağını gösterecek.

    Ryan Tolmich: Yenilgiye rağmen, bu yine de ABD Milli Takımı. Herkes Azteca’nın gücünün Meksika’yı gerçekten canlandıracağını biliyordu ve öyle de oldu. Kanada ise zorlukla eleme turlarına yükseldi. Tam kadroyla oynadığında ABD Milli Takımı, turnuva öncesinde pek kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde iki takımı yendi. Bu, yoğun rotasyona rağmen gerçekten iyi bir Türkiye takımına karşı alınan 3-2’lik yenilgi gibi nihai sonucu gölgede bırakıyor.

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hangisi sizi en çok endişelendiriyor?

    TH: İronik bir şekilde, ABD Erkek Milli Takımı da aynı durumda – çünkü sakatlıklar baş gösterirse (ya da bir oyuncu cezalı kalırsa) ne olacak ki? Pochettino’nun A planı gerçekten etkili. Peki bir B planı var mı? Varsa bile, henüz tam olarak belli değil. ABD, zayıf takımları ezip geçebilir, ancak örneğin disiplinli bir Bosna takımını çökertme kabiliyetleri ciddi şekilde sorgulanmalıdır.

    Kanada'nın da başa çıkması gereken birkaç sakatlığı var, ancak Jesse Marsch'ın büyük maçlardaki başarısına güvenmek gerekir. Buradaki ironik durum, üç takımın da çeşitli açılardan eksiklikleri olması. İşte bu da bu turnuvayı eğlenceli kılacak.

    AL: Tüm sakatlıklar göz önüne alındığında bu biraz sert gelebilir, ancak Kanada hem hücumda hem de savunmada sorunlar yaşadı – özellikle forvet pozisyonunda, ne Jonathan David ne de Cyle Larin bu pozisyonu tam olarak sahiplenebildi.

    Jesse Marsch, geleneksel olarak bu sahnede oynamamış bir takımı bir araya getirdiği ve Alphonso Davies, Moises Bombito ve Ismael Kone’nin üç önemli sakatlığını atlatmayı başardığı için övgüyü hak ediyor. Ancak sadece performansları değerlendirdiğimizde, Kanada şu anda Meksika ve ABD’nin gerisinde.

    RT: Kanada. Tam formundaki Davies olmadan bu takımın maçı değiştirebilecek bir gücü yok. Bu turnuvada Davies’i tam formunda görecek gibi görünmüyoruz, ki bu gerçekten çok yazık.

  • Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images

    Üç takımdan hangisinin oyuncusu en çok dikkat çekti? Hangisi sizi en çok endişelendiriyor?

    TH: Meksika’dan Julian Quinones, sırf biraz sürpriz bir isim olması nedeniyle bile öne çıkan bir oyuncuydu. ABD Milli Takımı’ndaki oyuncuların çoğunun ne katabileceğini biliyorduk. Quinones ilginç bir isim çünkü sisteme tam olarak uymuyor – en azından kağıt üzerinde – ama turnuvanın en tehlikeli oyuncularından biri oldu. Meksika’nın hücumda fikir sıkıntısı var ve o gerçek bir ateşleyici.

    Endişe verici konulara gelince: Şaşırtıcı bir durum olmadığı için tek bir tanesini öne çıkarmak zor. Kanada’da Alphonso Davies’in yokluğu nasıl?

    AL: Her iki cevap da, Meksika’nın kolektif istikrarından ziyade bireysel parlak anlara daha fazla güvenen ABD Milli Takımı’ndan geliyor. Olumlu tarafı ise, Folarin Balogun ya da Chris Richards’ın grup aşamasında ABD’nin en iyi oyuncusu olduğu söylenebilir ve Perşembe gecesi Türkiye karşısında bu iki oyuncunun yokluğu açıkça hissedildi.

    Öte yandan, Tim Weah’ın yaşadığı zorluklar endişe yaratmaya başlıyor. Geçen Dünya Kupası’nda tartışmasız USMNT’nin en iyi oyuncularından biriydi, ancak grup aşamasının son maçında muhtemelen kariyerinin en kötü uluslararası maçını oynadı. Ayrıca Avustralya maçında forma giymedi, bu da şu anda takıma uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

    RT: Balogun, tek başına bir Dünya Kupası maçını kazanabilecek türde bir oyuncu gibi göründüğü için öne çıkıyor. Öte yandan Davies, fiziksel durumu göz önüne alındığında hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Hangi takım en uzağa gidecek?

    TH: Marsch’ın ABD’ye ders vermesi hikayesi açısından Kanada’nın kazanmasını ne kadar istesem de, turnuvada ilerlemeye en hazır görünen takım USMNT. Saldırıda gösterdiği yoğunluğa kimse yetişemez ve bu takımın eleme turlarında birkaç galibiyet alacağına inanırsınız. Diğer iki ev sahibi ülkeden ise en fazla birinin turu geçebileceği görülüyor. Meksika şüphesiz en belirgin ev sahibi avantajı elinde tutuyor, ancak kalite eksikliği Estadio Azteca'da ya da başka bir yerde olsun, mutlaka ortaya çıkacaktır.

    AL: Meksika’nın grup aşamasındaki istikrarına rağmen, golcü eksikliği eleme turlarında ilerledikçe aleyhine işleyebilir. Bu nedenle, ABD’yi seçelim. Bunun büyük kısmı eşleşmelere bağlı olacak, ancak Amerikalıların yarı finale giden yolu, önlerinde kazanılabilir maçlar olduğu için oldukça net. Ondan sonrası ise tamamen özgüvene ve ivmeye bağlı.

    RT: ABD Milli Takımı’nın önündeki yol en iyi olanı. Meksika birkaç tur boyunca Azteca’nın desteğine güvenebilir, ancak muhtemelen yakında İngiltere’yi ağırlamak zorunda kalacak. Bu çok, çok zor bir maç olacak ve bu maça ancak kararlı bir Ekvador takımını geçerek ulaşabilirler. Kolay olmayacak.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aralarında Dünya Kupası’nı kazanma şansı olan var mı?

    TH: Hayır.

    AL: Yukarıda da bahsedildiği gibi, ABD'nin yarı finale giden yolu en kolay olanı ve bu başlı başına tarihi bir başarı olur. Kendi seyircisinin desteğiyle, rakiplerinden birinin formda olmadığı bir gün yakalarlarsa, kim bilir neler olabilir?

    RT: Muhtemelen olmaz, ama daha tuhaf şeyler de olmuştur. Unutulmaması gereken şey, bu turnuvayı gerçekten kazanan takım sayısının çok az olmasıdır; bu yüzden yeni takımların bunu başarmasını hayal etmek her zaman zordur. Eninde sonunda olacak… neden şimdi olmasın?

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pochettino yeni bir sözleşmeyi hak ediyor mu?

    TH: Açıkçası, duruma göre değişir. Gerçekçi olalım, son iki yılı falan Dünya Kupası’nı göz önünde bulundurarak geçirdi. Burada gerçek anlamda genişletilmiş bir oyuncu havuzu yok. En iyi 26 kadar oyuncuyu buldu ve birkaç maçta oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu, önümüzdeki dört yıl için yeni bir sözleşmeye değer mi? Pek emin değilim. Daha uzun süreli bir sözleşme imzalayacaksa, görevi sadece bu turnuvadaki performansını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda ABD futbolunu da daha iyi hale getirmek olacak. Belki de bu iş için kulüp içinden birinin daha uygun bir aday olması daha iyi olabilir.

    AL: Her şey gerçekten bu turnuvadaki performansına bağlı; bu yüzden haberlere göre, tüm tarafların görüşmeleri Dünya Kupası sona erene kadar ertelemesi akıllıca bir hareketti. Şüphesiz ki Pochettino, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Ancak Perşembe günü “tebriklerim nerede?” diye haykırmasından da anlaşıldığı üzere, kendisinde şimdiden bazı hayal kırıklığı belirtileri var. Milli takım dönemleri alengirli bir süreçtir ve tarih yazmadığınız ya da turnuvayı kazanmadığınız sürece, genellikle aynı teknik direktörün görevine devam etmesi için iyi bir işaret değildir. Şu aşamada bir şey söylemek için henüz çok erken.

    RT: Bir hafta sonra tekrar sorun. Önümüzdeki bir veya iki maçın sonucu dışında hiçbir şeyin önemi yok.