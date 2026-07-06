Ronaldo’ya son bir mesaj göndererek… Martínez, Portekiz’den ayrıldığını açıkladı

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenini 16 turunda elenerek hayal kırıklığıyla noktalarken, teknik direktör Roberto Martínez, dünya şampiyonluğu hedefine ulaşamamasının ardından, bu görev için geldiği misyonun sona erdiğini belirterek milli takımdaki görevine son verdiğini açıkladı.
Martínez, İspanya’ya yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “La Roja” ile oynanan maçın Portekiz milli takımıyla son maçı olduğunu doğrulayarak şöyle konuştu: “Evet, bu milli takımla oynadığım son maçtı. Portekiz’e Dünya Kupası’nı kazanmak için geldim ve bu hedefi gerçekleştiremeden devam etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum.”
Sözleşmesinin turnuva sonunda sona erdiğini de ekleyen Martinez, “Federasyon Başkanı Pedro Proença ile konuşmadım, ancak yeni teknik direktörü seçmek onun hakkı. Bu bir dönemin sonu ve başkan ile federasyona tüm bu yıllar boyunca bize sağladıkları destek için teşekkür ediyorum” dedi.
Mikel Merino, Pazartesi akşamı 90+1. dakikada attığı golle Portekiz’in Dünya Kupası’nda yoluna devam etme hayalini sona erdirdi ve takımını çeyrek finale taşıyan 1-0’lık skoru belirledi.