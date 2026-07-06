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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ronaldo’ya son bir mesaj göndererek… Martínez, Portekiz’den ayrıldığını açıkladı

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
R. Martinez
L. Yamal
C. Ronaldo
Portekiz
İspanya
ABD

İspanya'nın aldığı darbe, İspanyol teknik direktörün görevine son verdi

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenini 16 turunda elenerek hayal kırıklığıyla noktalarken, teknik direktör Roberto Martínez, dünya şampiyonluğu hedefine ulaşamamasının ardından, bu görev için geldiği misyonun sona erdiğini belirterek milli takımdaki görevine son verdiğini açıkladı.

Martínez, İspanya’ya yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “La Roja” ile oynanan maçın Portekiz milli takımıyla son maçı olduğunu doğrulayarak şöyle konuştu: “Evet, bu milli takımla oynadığım son maçtı. Portekiz’e Dünya Kupası’nı kazanmak için geldim ve bu hedefi gerçekleştiremeden devam etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum.”

Sözleşmesinin turnuva sonunda sona erdiğini de ekleyen Martinez, “Federasyon Başkanı Pedro Proença ile konuşmadım, ancak yeni teknik direktörü seçmek onun hakkı. Bu bir dönemin sonu ve başkan ile federasyona tüm bu yıllar boyunca bize sağladıkları destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Mikel Merino, Pazartesi akşamı 90+1. dakikada attığı golle Portekiz’in Dünya Kupası’nda yoluna devam etme hayalini sona erdirdi ve takımını çeyrek finale taşıyan 1-0’lık skoru belirledi.

  • Başarısız olmadık

    Teknik direktör, Portekiz’in turnuvadan elenmesini bir başarısızlık olarak nitelendirmeyi reddetti ve takımının şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı turnuvaya veda ettiğini vurguladı. Şöyle konuştu: "Başarısız olmadık, şampiyonluk adayı bir takıma yenildik. Eşit bir mücadele verdik ve oyuncularımızın kalitesini yansıtan bir performans sergiledik. Fark, detaylardaydı: bir topun üst direğe çarpması ve hızlı bir serbest vuruş gibi, eleme turlarındaki maçları belirleyen unsurlar."

    Milli takımının turnuvadaki en iyi maçını oynadığını belirten teknik direktör, şunları ekledi: “Oyuncular harikaydı. Sert bir şekilde savunma yaptık, İspanya’nın güçlü yanlarını etkisiz hale getirmeyi başardık ve uzatmalara kalmayı hak etmiştik. Şans bizim yanımızda değildi, ancak bu takımın sergilediği performanstan büyük gurur duyarak ayrılıyorum.”

    Portekiz’in İspanya’ya ayak uydurmak için gerekli kaliteye sahip olduğunu belirten teknik direktör, takımın elde ettiği fırsatları değerlendirebilmek için son üçte bir alanda biraz daha şanslı olması gerektiğini söyledi ve dünyanın en iyi oyuncularından oluşan bir rakip karşısında dengeli bir performans sergilendiğini vurguladı.

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  • Yamal'ın tehlikesini azaltmak

    Martínez, özellikle Cristiano Ronaldo’yu maçın sonuna kadar sahada tutma ve Gonzalo Ramos’u oyuna sokmama kararlarını savunarak şunları söyledi: "Maç bittikten sonra eleştiri yapmak kolaydır. Cristiano fiziksel olarak 90 dakika oynayabilecek durumdaydı ve onun ceza sahası içindeki varlığı çok önemli. Belki uzatmalarda Gonzalo'yu oyuna sokabilirdik, ancak bu planımız değildi, çünkü önceliğimiz İspanya'nın hücum gücünü sınırlamaktı."

    Ayrıca son oyuncu değişikliklerinin maçı güçlü bir şekilde bitirmeyi amaçladığını belirtti. João Félix’in takıma derinlikte çözümler sunduğuna işaret ederken, Rafael Leão’nun ise tam bir maç oynamaya hazır olmadığı için fiziksel olarak korunması amacıyla değiştirildiğini ifade etti. Nelson Semedo’nun ise Nuno Mendes’in başlattığı rolü sürdürdüğünü vurguladı.

    Martínez, sol bek Nuno Mendes’i överek onu “şu anda dünyanın en iyi sol beki” olarak nitelendirdi ve oyuncunun sakatlığının savunma açısından olduğundan çok hücum etkinliğini daha fazla etkilediğini açıkladı; çünkü oyuncu, son üçte bir sahada takıma çözümler ve alanlar yaratıyordu.

    İspanyol teknik direktör, takımın kolektif çalışması sayesinde Lamine Yamal’ın tehlikesini azaltmayı başardığını belirtti ve turnuvanın en tehlikeli oyuncularından birini durdurmada Nuno Mendes, Semedo ve João Neves’in katkısına dikkat çekti.

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  • Ronaldo’ya Son Bir Mektup

    Martínez, Cristiano Ronaldo’yu övmek için özel bir yer ayırdı ve şöyle dedi: “Ona sonsuza kadar minnettar kalacağım. Portekiz’e geldiğimde geleceği hakkında pek çok şüphe vardı, ancak o saha içinde ve dışında mükemmel bir liderdi. Etkisi sadece goller ve asistlerle sınırlı kalmadı, günlük çalışkanlığı ve futbola yaklaşımında da kendini gösterdi. Her futbolcu için bir örnek olmaya devam edecek ve bu turnuvada sergilediği performans unutulmaz bir anı olarak kalacak.” Ayrıca, görev süresi boyunca milli takımın elde ettiği başarıların değerini küçümsemeyi reddetti.

    Şöyle devam etti: “Sonuçlardaki istikrar, attığımız goller ve topladığımız puanların yanı sıra Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu da miras olarak bırakacağım. 45 maç oynadık, çok sayıda oyuncu milli takımda forma giydi ve Portekiz için hiçbir çabadan kaçınmadık. Taraftarların, elimizden gelen her şeyi yaptığımızı hatırlamalarını umuyorum.”

    Martinez, Portekiz’in 2002 yılından bu yana büyük milli takımlar arasında yer almasının, oyuncu geliştirme sisteminin kalitesini yansıttığını belirtti ve büyük turnuvalarda farkı yaratanın milli takımın seviyesi veya rekabet gücü değil, küçük detaylar olduğunu vurguladı.

    Martínez, basın toplantısını taraftarlara, oyunculara, Portekiz Futbol Federasyonu’na ve teknik ekibine teşekkür mesajı ileterek sonlandırdı ve Portekiz’i çalıştırmanın kendisi için “büyük bir onur, sorumluluk ve gurur” olduğunu belirterek, unutulmaz anılarla ayrılacağını vurguladı.

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