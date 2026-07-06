Ronaldo’ya son bir mesaj göndererek… Martínez, Portekiz’den ayrıldığını açıkladı

Teknik direktör, Portekiz’in turnuvadan elenmesini bir başarısızlık olarak nitelendirmeyi reddetti ve takımının şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı turnuvaya veda ettiğini vurguladı. Şöyle konuştu: "Başarısız olmadık, şampiyonluk adayı bir takıma yenildik. Eşit bir mücadele verdik ve oyuncularımızın kalitesini yansıtan bir performans sergiledik. Fark, detaylardaydı: bir topun üst direğe çarpması ve hızlı bir serbest vuruş gibi, eleme turlarındaki maçları belirleyen unsurlar."

Milli takımının turnuvadaki en iyi maçını oynadığını belirten teknik direktör, şunları ekledi: “Oyuncular harikaydı. Sert bir şekilde savunma yaptık, İspanya’nın güçlü yanlarını etkisiz hale getirmeyi başardık ve uzatmalara kalmayı hak etmiştik. Şans bizim yanımızda değildi, ancak bu takımın sergilediği performanstan büyük gurur duyarak ayrılıyorum.”

Portekiz’in İspanya’ya ayak uydurmak için gerekli kaliteye sahip olduğunu belirten teknik direktör, takımın elde ettiği fırsatları değerlendirebilmek için son üçte bir alanda biraz daha şanslı olması gerektiğini söyledi ve dünyanın en iyi oyuncularından oluşan bir rakip karşısında dengeli bir performans sergilendiğini vurguladı.

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