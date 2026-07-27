Fox Sports ağı, Vieira'nın Antena 1 radyosuna Jesus hakkında yaptığı açıklamaları aktardı: "Onu çok derinden tanıyorum. Üst düzey bir profesyonel. Bunu söyleyen sadece ben değilim, onunla çalışan bütün oyuncular bu durumu doğruluyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence doğru tercih. Portekiz Milli Takımı'nın bir Portekizli teknik direktörün yönetimine geri dönmesi çok önemli. Son Portekizli teknik direktör Fernando Santos'tu, şimdi ise Jorge'ye sahibiz ve hepimizi mutlu edecek bir iş çıkaracak tüm imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum."

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