Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörlüğüne Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından, Benfica'nın eski başkanı Luis Filipe Vieira, tecrübeli teknik adamın önümüzdeki dönemde efsane Cristiano Ronaldo ile nasıl bir ilişki kuracağına dair öngörüde bulundu.
Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nı teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlamış, ülkesinin milli takımı son 16 turunda İspanya engelini aşmayı başaramamıştı.
Turnuvanın başından itibaren Martinez, milli takımdaki rolüne yönelik geniş çaplı tartışmalar, sert eleştiriler ve yaşının ilerlemesi ile fiziksel gerilemesine bağlı olarak ilk on birdeki devamlılığına dair sorular ortasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızını sıkça savundu.
"Don"un uluslararası geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Jesus ile "Da Luz" stadındaki dönemlerinde yakın çalışmış olan ve teknik direktörün yakın dostu Vieira'dan kendisine dolaylı bir uyarı geldi.