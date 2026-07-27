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Ronaldo'ya dolaylı uyarı: Jesus, herkesin kaçındığını yapmaya cesaret edecek mi?

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C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
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Portekiz efsanesi yeni bir gerçeklikle karşı karşıya

Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörlüğüne Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından, Benfica'nın eski başkanı Luis Filipe Vieira, tecrübeli teknik adamın önümüzdeki dönemde efsane Cristiano Ronaldo ile nasıl bir ilişki kuracağına dair öngörüde bulundu.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nı teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlamış, ülkesinin milli takımı son 16 turunda İspanya engelini aşmayı başaramamıştı.

Turnuvanın başından itibaren Martinez, milli takımdaki rolüne yönelik geniş çaplı tartışmalar, sert eleştiriler ve yaşının ilerlemesi ile fiziksel gerilemesine bağlı olarak ilk on birdeki devamlılığına dair sorular ortasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızını sıkça savundu.

"Don"un uluslararası geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Jesus ile "Da Luz" stadındaki dönemlerinde yakın çalışmış olan ve teknik direktörün yakın dostu Vieira'dan kendisine dolaylı bir uyarı geldi.

  • Derin bir bilgi birikimi: Üst düzey bir teknik direktör

    Fox Sports ağı, Vieira'nın Antena 1 radyosuna Jesus hakkında yaptığı açıklamaları aktardı: "Onu çok derinden tanıyorum. Üst düzey bir profesyonel. Bunu söyleyen sadece ben değilim, onunla çalışan bütün oyuncular bu durumu doğruluyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bence doğru tercih. Portekiz Milli Takımı'nın bir Portekizli teknik direktörün yönetimine geri dönmesi çok önemli. Son Portekizli teknik direktör Fernando Santos'tu, şimdi ise Jorge'ye sahibiz ve hepimizi mutlu edecek bir iş çıkaracak tüm imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum."

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  • Ronaldo'nun kariyerinin son yıllarının yönetimi

    Yeni teknik direktörün önündeki en acil meselelerden biri, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son yıllarını nasıl yöneteceği; zira oyuncunun ilk on birde forma giymesi giderek daha çok tartışma konusu haline geldi.

    Uluslararası maç sayısında rekorun sahibi olan oyuncunun, milli takımda devam etmek istiyorsa her maçta ilk on bir içinde yer almayacağı gerçeğini kabullenmesi gerektiğini düşünüyor Vieira.

    Geçen sezon Roshn Ligi'nde Jesus ile birlikte çalışan Suudi Nassr yıldızının durumunun yönetilmesi hakkında konuşan Vieira şunları söyledi: "Bu durumu nasıl yöneteceğini bildiğini düşünüyorum, Ronaldo ile nasıl başa çıkacağını da bilecektir."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Jesus'un Ronaldo ile kesinlikle harika bir ilişkisi var. Ronaldo da sonun artık ufukta belirdiğinin farkında. Karar vermesi gerekecek; kimi zaman belki oynayacak, kimi zaman belki forma giymeyecek, işte bu şekilde."

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  • Ronaldo'nun efsanevi mirası

    Rolünün küçülüp küçülmeyeceğinden bağımsız olarak, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki etkisi oyunun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde kalıyor.

    Gerek uluslararası gol sayısı gerek ülkesinin milli takımıyla çıktığı maç sayısındaki rekorları, gelecekte hiçbir Avrupalı oyuncunun geçemeyeceği bir ölçüt oluşturuyor.

    Uluslararası kariyerini bırakacağı tarihin belirlendiğine dair haberlere rağmen, Jorge Jesus'un bu geçiş sürecini Portekiz futbolunun en büyük sembollerinden birine yakışır bir biçimde yönetmeye özen gösterdiği görülüyor.

    Jesus, geçtiğimiz günlerde milli takım kadrosunda geniş çaplı değişiklikler yapılacağına dair spekülasyonlara yorum yapmış ve bir miktar süreklilik koruyacağını vurgulayarak şöyle demişti: "İnsanlar yeni teknik direktörün gelip çok sayıda oyuncuyu değiştireceğini düşünebilir. Bu olmayacak. Ben aptal değilim. Ayrıca, bu sefer (Dünya Kupası'na) çağrılmayan çok sayıda oyuncuyu kadroya katacak yeterli zamanım da yok."

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  • Başarı stratejisi

    Vieira'nın Jesus'un göreve getirilmesine verdiği destek, teknik direktörün öne çıkan taktiksel disiplinine ve "maç maç" ilkesine dayanan felsefesine dayanıyor. Bu, kariyeri boyunca birçok kulüpte kendisine büyük başarılar kazandıran bir politika.

    Bu yaklaşımı analiz eden Vieira şunları söyledi: "Maçları birbiri ardına kazanmamız gerekiyor. Aslında onun politikası bu: Bir sonraki maçı kazanmak, çünkü bir sonraki maç en önemlisidir, ardından ondan sonraki en önemlisidir ve böylece hedefinize ulaşırsınız. Beklentilere gelince, hepimizin kazanma beklentisi var, ancak diğerlerinin de futbolu iyi oynadığı konusunda hemfikir olmamız gerekiyor."

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