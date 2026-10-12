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Ronaldo ve Roberto Carlos'un desteklediği Inter de Limeira, 35 yıl aradan sonra Serie B'ye yükselmeyi garantiledi
- DeFodi Images
Tarihi dönüm noktası uzun süren sürgüne son verdi
Sao Paulo ekibi, B Grubu'nun son puan tablosunda atılan gol sayısında Brusque'yi geride bırakarak ikinci lige tarihi dönüşünü garantiledi. Bu yükseliş, kulübün efsane Brezilyalı ikili Ronaldo ve Carlos'un desteklediği yeni kurumsal sahipliği altında yaşadığı etkileyici toparlanmayı taçlandırdı. Inter, grup lideri Ferroviaria'ya 2-0 yenilmesine rağmen en yakın rakiplerinin gecikmeli oynanan maçta yalnızca berabere kalmasıyla üst lige çıkmayı başardı.
Sosyal medya paylaşımında başarıya övgü
Yükselişin kesinleştiği anda kulübün resmi Instagram hesabında kutlamalar başladı.
35 yılda gelen bu başarıyı kutlayan kulüp, şu paylaşımı yaptı: “INTER DE LIMEIRA YÜKSELDİ! INTER DE LIMEIRA, CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B'DE! Bağırın, ağlayın, sizinle birlikte acı çekip inananlara sarılın. Hayalimiz gerçek oldu!
“Bu başarı, kulüpteki her oyuncunun, her ekip üyesinin ve her çalışanın emeğinin eseri. Arkamızda ortaklarımızın desteği ve Inter de Limeira'yı asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızın gücü var!
“BU SİZİN İÇİN, LIMEIRA! YÜKSELEN BİZİZ!”
- Anadolu Agency
Efsanevi yatırımcı coşku dolu kutlamaya katıldı
Kulüp yatırımcısı Ronaldo, sosyal medyadaki kutlamaya katılmakta gecikmedi. Kulübün duyurusunu Instagram hikâyesinde yeniden paylaşan efsanevi Brezilyalı forvet, tepkisini kısa tuttu: "Vamoo" ve üç alkış emojisi.
Dört aday gelecek sezona yön veriyor
Üçüncü kademe lig sezonu, Maringa ile Ferroviaria'nın şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelmesiyle sona eriyor. Santa Cruz'un da aralarında bulunduğu üst lige yeni yükselen dört takımın tamamını, Serie B'nin zorlu koşullarına hazırlanmak için kadrolarını yeniden şekillendirme görevi bekliyor. Lion'ın gelecek sezon ligde kalabilmesi için yönetimin güçlü desteği ve isabetli transferler şart olacak.
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