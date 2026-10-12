Ronaldo ve Roberto Carlos'un desteklediği Inter de Limeira, 35 yıl aradan sonra Serie B'ye yükselmeyi garantiledi

Yükselişin kesinleştiği anda kulübün resmi Instagram hesabında kutlamalar başladı.

35 yılda gelen bu başarıyı kutlayan kulüp, şu paylaşımı yaptı: “INTER DE LIMEIRA YÜKSELDİ! INTER DE LIMEIRA, CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B'DE! Bağırın, ağlayın, sizinle birlikte acı çekip inananlara sarılın. Hayalimiz gerçek oldu!

“Bu başarı, kulüpteki her oyuncunun, her ekip üyesinin ve her çalışanın emeğinin eseri. Arkamızda ortaklarımızın desteği ve Inter de Limeira'yı asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızın gücü var!

“BU SİZİN İÇİN, LIMEIRA! YÜKSELEN BİZİZ!”



