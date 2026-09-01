Konsorsiyuma, daha önce Cruzeiro ve Real Valladolid'de Ronaldo ile birlikte çalışan yönetici Enrico Ambrogini liderlik ediyor; yapıda Suudi Prens Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud ve Afrikalı bir ortak da yer alıyor.

Kulüp, anlaşmayı resmî bir açıklamayla doğruladı: "Onaylanan karar, Associacao Atletica Internacional de Limeira'nın SAF'ının kurulmasını ve SAF hisselerinin yüzde 80'inin yatırımcıya devredilmesini, yüzde 20'sinin ise ilgili yönetim organlarına sunulan şartlara tabi olarak Associacao Atletica Internacional de Limeira'nın mülkiyetinde kalmasını öngörmektedir. İşlem, teklif sahibi Enrico Ambrogini'yi ve beş kez dünya şampiyonu olan Ronaldo Nazario ile Roberto Carlos'un yanı sıra diğer yatırımcıları da içeren bir yatırımcı grubunu kapsamaktadır."

Ambrogini, mart ayında ESPN.com.br'ye konuşurken konsorsiyumun mali planlarını şöyle anlattı: "İlk teklifim, 15 ila 18 ay içinde 10 milyon R$ sermaye enjeksiyonu yapılmasını, bana yaklaşık 8,5 milyon R$ (£1,2 milyon/$1,6 milyon) seviyesinde olduğu söylenen tüm kulüp borçlarının üstlenilmesini ve 15 yıla yayılan asgari 187 milyon R$ (£27 milyon/$36 milyon) garantisini içeriyordu" diye açıkladı.

"İş planımda bunun bir hayır işi olmadığını çok net şekilde belirttim; yatırımımdan geri dönüş istiyorum. Benim modelime göre, Inter temettü dağıtırken nakit kaybetmeyecek kadar mali açıdan istikrarlı hale geldiğinde, altıncı yıldan itibaren getiri görmeye başlarım."