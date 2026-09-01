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Ronaldo ve Roberto Carlos sürpriz bir devralmaya hazırlanıyor: Efsane ikili, Brezilya kulübü için milyonlarca dolarlık anlaşmaya yaklaşıyor
Üyeler tarihi nitelikteki satın almayı onayladı
Internacional de Limeira'nın Olağanüstü Genel Kurulu, bir SAF (Sociedade Anonima do Futebol) yapılanmasının oluşturulmasını ve Ronaldo ile Carlos'un da yer aldığı bir yatırımcı grubuna yüzde 80 hissenin satışını onayladı. Teklif, 53'e karşı 1 oyla rahat şekilde kabul edildi ve gerekli olan üçte iki eşiği kolaylıkla aştı. Değeri 450 milyon R$'a kadar çıkan (£64 milyon/$87 milyon) işlemin tamamlanması için artık yalnızca nihai bürokratik onaylar ve yönetici kurumlardan resmi imza gerekiyor.
- Anadolu Agency
Ambrogini yatırım yol haritasını açıkladı
Konsorsiyuma, daha önce Cruzeiro ve Real Valladolid'de Ronaldo ile birlikte çalışan yönetici Enrico Ambrogini liderlik ediyor; yapıda Suudi Prens Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud ve Afrikalı bir ortak da yer alıyor.
Kulüp, anlaşmayı resmî bir açıklamayla doğruladı: "Onaylanan karar, Associacao Atletica Internacional de Limeira'nın SAF'ının kurulmasını ve SAF hisselerinin yüzde 80'inin yatırımcıya devredilmesini, yüzde 20'sinin ise ilgili yönetim organlarına sunulan şartlara tabi olarak Associacao Atletica Internacional de Limeira'nın mülkiyetinde kalmasını öngörmektedir. İşlem, teklif sahibi Enrico Ambrogini'yi ve beş kez dünya şampiyonu olan Ronaldo Nazario ile Roberto Carlos'un yanı sıra diğer yatırımcıları da içeren bir yatırımcı grubunu kapsamaktadır."
Ambrogini, mart ayında ESPN.com.br'ye konuşurken konsorsiyumun mali planlarını şöyle anlattı: "İlk teklifim, 15 ila 18 ay içinde 10 milyon R$ sermaye enjeksiyonu yapılmasını, bana yaklaşık 8,5 milyon R$ (£1,2 milyon/$1,6 milyon) seviyesinde olduğu söylenen tüm kulüp borçlarının üstlenilmesini ve 15 yıla yayılan asgari 187 milyon R$ (£27 milyon/$36 milyon) garantisini içeriyordu" diye açıkladı.
"İş planımda bunun bir hayır işi olmadığını çok net şekilde belirttim; yatırımımdan geri dönüş istiyorum. Benim modelime göre, Inter temettü dağıtırken nakit kaybetmeyecek kadar mali açıdan istikrarlı hale geldiğinde, altıncı yıldan itibaren getiri görmeye başlarım."
Uzun vadeli sportif vizyon ayrıntılı şekilde anlatıldı
Proje, 1986 Campeonato Paulista'yı ve 1988 Serie B'yi kazanan, ancak 1989'dan sonra alt liglere düşen bir kulübü yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyor. Ambrogini, piramitte hedeflenen yükselişi şöyle anlattı: "Bu nedenle İş Planım 10 yıl içinde 454 milyon R$ (£65 milyon / 88 milyon $) öngördü. Ancak bu bir garanti değil. İlk teklifim kulübün %50'si içindi; Association'ın yanımda olmasına ihtiyacım var.
"Bir İş Planı oluştururken bazı varsayımlar yapmak zorundasınız. Örneğin kulübün üç yıl içinde Paulista Serie A1'e döndüğünü varsaydım, ancak yine de küme düşme yaşanabilir. Bu yüzden planda Serie A1'de iki yıl ve Serie A2'de dört yıl, altı yıl içinde Serie B'ye yükselme ve altıncı yıl ile onuncu yıl arasında Serie A'ya ulaşma yer alıyor."
- Getty Images Sport
Önünde umut vadeden bir sportif kariyer yolu var
Inter de Limeira şu anda bölgesel Paulista Serie A2'de mücadele ediyor, ancak geçen hafta sonu ulusal Serie C'nin final dörtlü aşamasında yer almayı garantiledi. Yönetimin şimdi sahadaki ivmeyi korurken SAF geçişini de sonuçlandırması gerekiyor. Ambrogini, Ronaldo ve Carlos tarafından desteklenen kulüp, önümüzdeki on yıl içinde Brezilya'nın en üst ligine dönmeyi net hedef olarak belirledi.
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