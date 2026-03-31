Getty/GOAL/DAZN
Çeviri:
Ronaldo ve Rivaldo, Brezilya milli takımının kampını ziyaret ederken, João Pedro 2002 Dünya Kupası kahramanlarının izinden gitme konusunda "baskı" hissettiğini itiraf etti
Yıldızlar antrenman sahasına geri döndü
Ronaldo ve Rivaldo'nun gelişi, Fransa'ya karşı 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan bir hazırlık maçı yenilgisinin ardından ritmini bulmaya çalışan Carlo Ancelotti'nin takımı için hassas bir döneme denk geliyor.
24 yıl önce Brezilya'nın son dünya şampiyonluğuna öncülük eden efsanevi ikili, mevcut kadronun Hırvatistan ile oynayacağı bir sonraki hazırlık maçı için hazırlıklarını izledi. Bu ikonların varlığı, ünlü sarı formanın giyildiği her seferinde beklenen yüksek standartları açıkça hatırlatıyor.
Tarihin ağır yükü
Chelsea'nin forveti Pedro, modern Brezilya milli takımından beklenenler konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. ESPN Brezilya'ya konuşan 24 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: "Eskiden Ronaldo, Ronaldinho, Romario gibi oyuncularımız vardı, ama bugünün futboluna bakarsanız, Brezilya'da hala o tür oyuncular var. Real Madrid'de Vini, Barcelona'da Raphinha, Chelsea'de ben ve Estevao [Willian] ve bir de Andrey var. Hepsi de en iyi kulüplerde oynuyor. Can sıkıcı olan şey, Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının üzerinden uzun zaman geçmiş olması. Biz dünyanın en iyi milli takımıyız ve uzun süre kazanamayınca bu baskı artıyor."
Kulüp ile milli takım arasındaki uçurumu kapatmak
Taraftarlar için en büyük hayal kırıklığı, Vinicius Junior ve Raphinha gibi yıldızların kulüplerinde sergiledikleri golcü performansını milli takımda gösterememeleri olmaya devam ediyor. Pedro, bu sezon Premier Lig’de Chelsea formasıyla 14 gol ve 8 asistle İngiltere’de başarılı bir performans sergilese de, bu verimliliği milli takıma yansıtmak tüm hücum hattı için zorlu bir görev olarak ortaya çıktı.
Pedro, "Birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz" dedi. "Ben İngiltere'de, Vini İspanya'da ve Raphinha başka bir kulüpte oynuyor. Tüm yılı geçirdiğimiz kulüplerimizde olduğu gibi birlikte antrenman yapmamız gerekiyor. Milli takımda işler kulüpte olduğundan farklı yürür, bu yüzden hızlı bir şekilde uyum sağlamanız gerekir. Antrenman süresi uzadıkça işler daha sorunsuz yürümeye başlıyor. Yakında her şey yerine oturacak."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Raphinha'nın hamstring sakatlığı nedeniyle beş hafta sahalardan uzak kalacağı haberinin ardından Ancelotti'nin önündeki zorluk daha da arttı. Neymar'ın hala tam formuna kavuşmakta zorlandığı ve bu sefer kadroya alınmadığı göz önüne alındığında, Salı günü Orlando'da Hırvatistan ile oynanacak maçta hücum hattını sürükleme sorumluluğu artık büyük ölçüde Pedro'nun omuzlarına biniyor. Yaklaşan Dünya Kupası'nda Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor.