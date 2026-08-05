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Ronaldo ve Messi örnek: Mohamed Salah, Trabzon seferinde futbolu bıraktı mı?

FEATURES
M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
Trabzonspor
Liverpool
Mısır
Süper Lig
Premier Lig
Mısır
Portekiz
Arjantin
Türkiye
İngiltere
Suudi Arabistan

Kararının ardındaki sırları çözmek için Mısırlı yıldızın zihninde bir yolculuk

Futbol, milyonların, hatta dilerseniz dünya çapında milyarların tutkuyla bağlandığı oyunun adı. Ancak birçok oyuncu için futbol, daha büyük hedeflere ulaşmak için bir araçtan başka bir şey değil; bunların bir kısmı oyunun kendisiyle ilgili, bir kısmı ise bunun çok daha ötesinde.

Görünen o ki Mısırlı yıldız Muhammed Salah da ikinci türden biriydi. Profesyonel kariyerinde yeni ve belki de son bir yolculuğa çıkarak Türkiye Ligi'ne, spesifik olarak Trabzonspor'a, büyük bir tartışma yaratan bir transferle geçiş yaptı.

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  • İkinci ihlal: Salah yeniden pişman olacak mı?

    Trabzonspor'un Mohamed Salah ile anlaştığını açıklamasından bu yana, Mısırlı yıldızın birçok hayranı bu adımı eleştirmek için ortaya çıktı; gerekçeleri ise Türk liginin, oyuncunun potansiyelinin, isminin ve tarihinin altında kaldığıydı.

    Bu transfere yönelik güçlü karşı çıkışın benzerini Salah yalnızca bir kez, 12 yıl önce yaşamıştı. İşin ilginç yanı, o zaman sebepler bugünkünün tam tersineydi; bu da Ocak 2014'te, İsviçre ekibi Basel'den Chelsea'ye geçtiği dönemde olmuştu.

    O sıralarda Mısırlı yıldız Liverpool'a transfer olmanın eşiğindeydi; ancak Chelsea ve o dönemki Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho son anda devreye girdi ve transferi gerçekleştirmeyi başardı.

    Salah'ın Chelsea'ye geçişi birçok hayranının hoşuna gitmedi; özellikle de Londra kulübünün yıldızlarla dolup taşması, kariyerinin henüz başında olan Mısırlı yıldızın işini zorlaştırdığı için.

    Aksine, o sezon Premier Lig şampiyonluğu için Chelsea ve Manchester City ile amansız bir rekabet içinde olan Liverpool'un "Mo"ya ihtiyacı daha büyüktü; ayrıca Luis Suarez ve Daniel Sturridge'in yanına bir hücum oyuncusuna gereksinim duyuyordu.

    Sonunda Mohamed Salah kalbinin sesini dinlemeyi ve onu ikna etmek için bizzat kendisiyle iletişime geçen Mourinho'nun davetine olumlu yanıt vermeyi seçti; fakat şüphesiz bu kararından pişman oldu, çünkü Chelsea'de gerçek bir fırsat bulamadı.

    İşin ilginç yanı, Salah bu hatayı düzeltmek için 3,5 yıl bekledi. Liverpool onu 2017 yazında, Fiorentina ve Roma ile iki serüvenin ardından kadrosuna kattı; ancak 21 yerine 25 yaşında katıldı, bu da "Reds" ile geçireceği kariyerinin süresini kısalttı.

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  • Salah futbolu bıraktı mı?

    Şimdi ise Salah, taraftarlarının görüşlerine ikinci kez ters düştü ve Trabzonspor'a transfer olmayı seçti. Ancak büyük olasılıkla bu kararından pişmanlık duymayacak, çünkü büyük ihtimalle hayranlarının kendisini eleştirdiği hedeflerden farklı, hatta futbolun kendisinden de uzak hedefler peşinde koşuyor.

    Bu hedef, yaklaşık tam bir yıl önce netleşmeye başladı; Mısırlı yıldızın Liverpool ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmasından birkaç gün sonra, Türkiye'nin Bodrum kentinde 10 milyon dolar, yani yaklaşık yarım milyar Mısır lirası karşılığında lüks bir villa satın almaya karar verdiğinde.

    Salah bu adımı yalnızca Liverpool ile sözleşmesini uzattıktan sonra değil, aynı zamanda o dönemde yaz tatilini yine aynı Türk sahil kentinde geçirdikten sonra attı.

    Mısırlı yıldızın Türkiye'de bir süre, belki de uzun bir süre yaşamayı düşündüğü açıkça belliydi; bu belki futbol kariyerinin sona ermesinin ardından olabilirdi, peki ama neden bu kariyerin devam ettiği sırada olmasın?

  • Sakin bir yaşam ve yeni bir ticaret

    Bu yaz transfer döneminin başından itibaren, "Mo"nun Liverpool'daki serüveninin sona ermesinin ardından, menajeri Rami Abbas'ın Suudi Arabistan ve Amerika'dan bazı teklifler almasına rağmen, ona özellikle Türkiye Ligi'nde uygun bir teklif aradığı açıkça görülüyordu.

    Bu durum, Salah'ın Trabzonspor'a ya da ondan önce Beşiktaş'a transfer olmayı futbol için değil, kalbini fetheden bir şehirde kişisel yaşamının tadını çıkarmak için düşündüğünü, hatta belki bunun ötesine geçerek ticari yatırımlar için düşündüğünü teyit ediyordu.

    Türk gazetesi "Sabah", o dönemde, Muhammed Salah'ın İngiltere'deki ticari ortağı olan Türk iş insanı Ahmet Karakol'un, geçen yaz Bodrum kentine yaptığı ziyaretin arkasındaki isim olduğunu doğrulamıştı.

    Türkiye'de turizmle ilgili birçok şirket ve yatırıma sahip olan Karakol, bu ziyarette Mısırlı yıldızı ağırlamaya özen göstermişti.

    Kuşkusuz, bu ticari ilişki ve bunun sonucunda Bodrum'da satın alınan lüks villa, Muhammed Salah'ın kararını etkilemiş ve yeni ticari işlere girişmek için Türkiye Ligi'ni hedefi haline getirmiş olabilir.

    Buna ek olarak, Salah, Trabzonspor ile anlaşarak büyük ayrıcalıklar elde etti; yıllık 17 milyon euro değerinde bir maaş alacak, ayrıca prim ve değişkenler olarak 5 milyon euro daha ve kendi adını taşıyan ürünlerin satış gelirlerinden yüzde 20 pay alacak.

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  • Ronaldo ve Messi örneğinde olduğu gibi

    Muhammed Salah, sportif olmayan hedefleri önceliklerinin başına koyan ilk oyuncu değil; dünya çapında pek çok futbol yıldızı bunu ondan önce yaptı. Bunların başında da Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi geliyor.

    2023 kışında Ronaldo, futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birini patlattı ve Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde geçen uzun bir yolculuğun ardından Suudi Ligi'ne, tam olarak da Al-Nassr'a transfer olmaya karar verdi.

    Ronaldo'nun bu hamlesi yalnızca Suudi projesine olan inancından değil, aynı zamanda elde ettiği yüksek ayrıcalıklardan, özellikle de basındaki haberlere göre yıllık 200 milyon euroya ulaşan efsanevi maaştan kaynaklanıyordu.

    2025'te sözleşmesini yeniledikten sonra "Don", Al-Nassr kulübünün hisselerinin yüzde 15'ine sahip olmak, ayrıca özel bir uçak ve kendisine hizmet eden 16 kişilik komple bir ekip gibi daha fazla ayrıcalık elde etti.

    Messi de 2023 yazında Inter Miami'ye transfer olurken aynı şeyi yaptı; uluslararası bir turizm şehrinde kalmak istedi ve yıllık 50 ila 80 milyon dolar arasında değişen bir maaş üzerinde anlaştı.

    Buna ek olarak Arjantinli yıldız, emekli olduğunda Amerikan kulübünün mülkiyetinden bir pay almak, forma satışlarından elde edilen kârdan bir pay ve ayrıca Amerikan Ligi maçlarına özel yayın hizmetindeki yeni aboneliklerin gelirlerinden bir pay almak üzere anlaştı.

  • Neden Suudi Arabistan değil?

    Bu durum, Muhammed Salah'ın İttihad'a yıllık 25 milyon euro karşılığında; yani Trabzonspor'daki maaşından 8 milyon euro daha fazla olan devasa bir teklif almasına rağmen Suudi Ligi'ne transfer olmayı reddetmesinin nedenlerinin bir kısmını ortaya koyuyor olabilir.

    Cidde şehri bir sahil kenti olsa da, Suudi Arabistan yılın büyük bölümünde yüksek sıcaklıklarıyla öne çıkıyor; ki bu, son dönemde Suudi Ligi'ne katılan pek çok dünya yıldızının da şikayet ettiği bir husus.

    Buna ek olarak, ilk sezonda 25 milyon euro alsa bile, Mısırlı yıldız Suudi Arabistan'daki büyük taraftar baskısı altında ikinci sezonda da bu maaşı almayı garanti edemeyecek.

    Bu durum, Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın, geçen sezon lig ve kupa şampiyonu olmasına rağmen, geçen sezonun başlangıcından sadece 4 hafta sonra İttihad'dan ayrılmasında da açıkça görülüyor.

    Ayrıca bazı yıldızlar, sürekli maruz kaldıkları eleştiriler nedeniyle birçok kez Suudi Ligi'nden ayrılmakla anıldı; hatta Ronaldo'nun kendisi ve Fransız forvet Karim Benzema bile.

    Salah daha büyük bir baskı altında olacak; özellikle de bir numaralı yıldız olacağı için. Üstelik İttihad en iyi dönemlerini yaşamıyor ve hem teknik hem de idari düzeyde ciddi sıkıntılar çekiyor; bu da onun bu takımdaki başarısını ve parlamasını riskli bir hale getiriyor.

    Baskıyı artıran bir diğer husus, Mısırlı yıldızın daha katılmadan Suudi tarafından eleştirilere maruz kalması. Bunlardan biri, Al Khaleej kulübünün sahibi Amerikalı Ben Harburg'du; kendisi Suudi Ligi'nin bir emeklilik tatili geçirmek için uygun bir yer olmadığını savundu.

    Aynı şekilde Suudi medya mensubu Walid Al Farraj, Salah'tan Roshn Ligi'ne katılmamasını istedi ve buranın şu an için ona uygun bir yer olmadığını savundu; diğer Suudi medya mensubu Saud Al Sarami ise onu "bitmiş" olarak nitelendirdi.

    Tam aksine Salah, Türkiye'ye varır varmaz tarihi bir karşılama gördü; havalimanında binlerce kişi kendisini karşıladı ve adını haykırdı. Bu sırada, Beşiktaş'a transferi aksadığında bile transferin tamamlanmasına yönelik resmi bir ilgi söz konusuydu.

    Buna ek olarak, Trabzonspor'un hedefleri İttihad'ınki gibi değil. Türk kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirvedeki hakimiyeti altında kupalardan ziyade Avrupa'ya katılımı arıyor.

    Tüm bunlar, Mısırlı yıldıza Türk kulübüyle sözleşmesini sürdürmesi için daha fazla huzur ve güven sağlayacak; beklentileri karşılayamaması halinde katılımından yalnızca bir sezon sonra ayrılabileceği Suudi Ligi'nin aksine.

  • Salah, yeni Ronaldo mu?

    Ancak Salah, hayal bile edemeyeceği bir modelle karşı karşıya kalabilir; o da Türkiye Ligi'nin yeni Ronaldo'su olmak ve Portekizli yıldızın 2023 kışında Al Nassr'a geçtiğinde yaptığını tekrarlamak.

    Mısırlı yıldızın gördüğü tarihi karşılama, daha önce başka hiçbir yıldıza nasip olmamıştı; üstelik Türkiye Ligi son birkaç yıl boyunca birçok dünya yıldızını bünyesinde barındırmasına rağmen.

    Bu, Türkiye Ligi'nin büyük Avrupa liglerine kafa tutmak için birinci sınıf futbol yıldızlarıyla daha fazla transfer anlaşmasına yönelmesinin çıkış noktası olabilir.

    Eğer bu gerçekleşirse, emekli olduktan sonra bile Salah'ın spor kariyerinde parlak bir iz olarak kalacak; zira tarihsel olarak Türkiye Ligi'nin yeni döneminin öncüsü olarak bilinmeye devam edecek.