Bu durum, Muhammed Salah'ın İttihad'a yıllık 25 milyon euro karşılığında; yani Trabzonspor'daki maaşından 8 milyon euro daha fazla olan devasa bir teklif almasına rağmen Suudi Ligi'ne transfer olmayı reddetmesinin nedenlerinin bir kısmını ortaya koyuyor olabilir.
Cidde şehri bir sahil kenti olsa da, Suudi Arabistan yılın büyük bölümünde yüksek sıcaklıklarıyla öne çıkıyor; ki bu, son dönemde Suudi Ligi'ne katılan pek çok dünya yıldızının da şikayet ettiği bir husus.
Buna ek olarak, ilk sezonda 25 milyon euro alsa bile, Mısırlı yıldız Suudi Arabistan'daki büyük taraftar baskısı altında ikinci sezonda da bu maaşı almayı garanti edemeyecek.
Bu durum, Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın, geçen sezon lig ve kupa şampiyonu olmasına rağmen, geçen sezonun başlangıcından sadece 4 hafta sonra İttihad'dan ayrılmasında da açıkça görülüyor.
Ayrıca bazı yıldızlar, sürekli maruz kaldıkları eleştiriler nedeniyle birçok kez Suudi Ligi'nden ayrılmakla anıldı; hatta Ronaldo'nun kendisi ve Fransız forvet Karim Benzema bile.
Salah daha büyük bir baskı altında olacak; özellikle de bir numaralı yıldız olacağı için. Üstelik İttihad en iyi dönemlerini yaşamıyor ve hem teknik hem de idari düzeyde ciddi sıkıntılar çekiyor; bu da onun bu takımdaki başarısını ve parlamasını riskli bir hale getiriyor.
Baskıyı artıran bir diğer husus, Mısırlı yıldızın daha katılmadan Suudi tarafından eleştirilere maruz kalması. Bunlardan biri, Al Khaleej kulübünün sahibi Amerikalı Ben Harburg'du; kendisi Suudi Ligi'nin bir emeklilik tatili geçirmek için uygun bir yer olmadığını savundu.
Aynı şekilde Suudi medya mensubu Walid Al Farraj, Salah'tan Roshn Ligi'ne katılmamasını istedi ve buranın şu an için ona uygun bir yer olmadığını savundu; diğer Suudi medya mensubu Saud Al Sarami ise onu "bitmiş" olarak nitelendirdi.
Tam aksine Salah, Türkiye'ye varır varmaz tarihi bir karşılama gördü; havalimanında binlerce kişi kendisini karşıladı ve adını haykırdı. Bu sırada, Beşiktaş'a transferi aksadığında bile transferin tamamlanmasına yönelik resmi bir ilgi söz konusuydu.
Buna ek olarak, Trabzonspor'un hedefleri İttihad'ınki gibi değil. Türk kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirvedeki hakimiyeti altında kupalardan ziyade Avrupa'ya katılımı arıyor.
Tüm bunlar, Mısırlı yıldıza Türk kulübüyle sözleşmesini sürdürmesi için daha fazla huzur ve güven sağlayacak; beklentileri karşılayamaması halinde katılımından yalnızca bir sezon sonra ayrılabileceği Suudi Ligi'nin aksine.