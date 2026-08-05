Trabzonspor'un Mohamed Salah ile anlaştığını açıklamasından bu yana, Mısırlı yıldızın birçok hayranı bu adımı eleştirmek için ortaya çıktı; gerekçeleri ise Türk liginin, oyuncunun potansiyelinin, isminin ve tarihinin altında kaldığıydı.

Bu transfere yönelik güçlü karşı çıkışın benzerini Salah yalnızca bir kez, 12 yıl önce yaşamıştı. İşin ilginç yanı, o zaman sebepler bugünkünün tam tersineydi; bu da Ocak 2014'te, İsviçre ekibi Basel'den Chelsea'ye geçtiği dönemde olmuştu.

O sıralarda Mısırlı yıldız Liverpool'a transfer olmanın eşiğindeydi; ancak Chelsea ve o dönemki Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho son anda devreye girdi ve transferi gerçekleştirmeyi başardı.

Salah'ın Chelsea'ye geçişi birçok hayranının hoşuna gitmedi; özellikle de Londra kulübünün yıldızlarla dolup taşması, kariyerinin henüz başında olan Mısırlı yıldızın işini zorlaştırdığı için.

Aksine, o sezon Premier Lig şampiyonluğu için Chelsea ve Manchester City ile amansız bir rekabet içinde olan Liverpool'un "Mo"ya ihtiyacı daha büyüktü; ayrıca Luis Suarez ve Daniel Sturridge'in yanına bir hücum oyuncusuna gereksinim duyuyordu.

Sonunda Mohamed Salah kalbinin sesini dinlemeyi ve onu ikna etmek için bizzat kendisiyle iletişime geçen Mourinho'nun davetine olumlu yanıt vermeyi seçti; fakat şüphesiz bu kararından pişman oldu, çünkü Chelsea'de gerçek bir fırsat bulamadı.

İşin ilginç yanı, Salah bu hatayı düzeltmek için 3,5 yıl bekledi. Liverpool onu 2017 yazında, Fiorentina ve Roma ile iki serüvenin ardından kadrosuna kattı; ancak 21 yerine 25 yaşında katıldı, bu da "Reds" ile geçireceği kariyerinin süresini kısalttı.