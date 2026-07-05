Ronaldo ve Duvar… Yamal ile Mendes arasındaki çekişme, İspanya ile Portekiz arasındaki mücadelenin en ilgi çekici yanı

İspanya, yarın Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
İspanya, Avusturya'yı yenerek son 16'ya yükselirken, Portekiz ise son 32 turunda Hırvatistan'ı eledi.
"AS" gazetesi, İspanya ve Portekiz'in karşılaştığı maçların tarihçesini ele aldı; iki takım, aralarında 42. kez karşılaşmaya hazırlanıyor.
İspanya milli takımı, Portekiz karşısında 18 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 mağlubiyetle karşılaştırıldığında, karşılaşma geçmişinde açık bir üstünlüğe sahip.
La Roja, Portekiz karşısında 14 buçuk yıl boyunca yenilmezliğini sürdürmüştü; ancak son karşılaşma, Roberto Martínez'in takımının Avrupa Uluslar Ligi finalini penaltı atışlarıyla kazanmasıyla Portekiz'in zaferiyle sonuçlanmıştı.
Gazete, tüm heyecan unsurlarının mevcut olduğunu ve tarihsel geçmişin de bu maçı “Dükler Savaşı”na dönüştüreceğini, maçın sonucunun sahadaki birebir mücadelelerle belirleneceğini vurguladı.