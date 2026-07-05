Ronaldo ve Duvar… Yamal ile Mendes arasındaki çekişme, İspanya ile Portekiz arasındaki mücadelenin en ilgi çekici yanı

Öncelikle kalecilere bakalım: Dünyanın en iyi iki kalecisi, her ikisi de kariyerlerinin zirvesindeler; Unai Simón, Diogo Costa ile karşı karşıya.

Bir yandan, Unai Simón rekorları kırmaya devam ediyor; şu ana kadar İspanya'nın kalesi turnuvada hiç gol yemedi ve Athletic Bilbao kalecisi, Dünya Kupası'nda 519 dakika boyunca kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu alanda onun önünde sadece Walter Zenga, Peter Shilton, Iker Casillas ve Gianluigi Buffon gibi futbol efsaneleri bulunuyor; ancak şu anda Onay Simon zirvede yer alıyor.

Ancak Portekizli meslektaşı da ondan geri kalmıyor; Diogo Costa, her biri 45 milyon euro değerindeki Juan García ve Gianluigi Donnarumma'nın ardından (Transfermarkt'a göre 40 milyon euro ile) dünyada piyasa değeri en yüksek üçüncü kaleci olarak gösteriliyor.

Diogo Costa, Dünya Kupası maçlarında Demokratik Kongo ve Hırvatistan karşısında sadece iki gol yedi; ayrıca Driblab platformuna göre beklenen gol endeksi (+2,15) açısından turnuvanın en iyi kalecisi olarak gösteriliyor.

Portekiz’in hâlâ turnuvada kalmasının en büyük sebebi, büyük ölçüde kalecisidir.