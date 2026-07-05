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Ronaldo ve Duvar… Yamal ile Mendes arasındaki çekişme, İspanya ile Portekiz arasındaki mücadelenin en ilgi çekici yanı

FEATURES
Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
C. Ronaldo
L. Yamal
U. Simon
N. Mendes
B. Silva
D. Olmo
Portekiz
İspanya

İspanya, yarın Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İspanya, Avusturya'yı yenerek son 16'ya yükselirken, Portekiz ise son 32 turunda Hırvatistan'ı eledi.

"AS" gazetesi, İspanya ve Portekiz'in karşılaştığı maçların tarihçesini ele aldı; iki takım, aralarında 42. kez karşılaşmaya hazırlanıyor.

İspanya milli takımı, Portekiz karşısında 18 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 mağlubiyetle karşılaştırıldığında, karşılaşma geçmişinde açık bir üstünlüğe sahip.

La Roja, Portekiz karşısında 14 buçuk yıl boyunca yenilmezliğini sürdürmüştü; ancak son karşılaşma, Roberto Martínez'in takımının Avrupa Uluslar Ligi finalini penaltı atışlarıyla kazanmasıyla Portekiz'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

Gazete, tüm heyecan unsurlarının mevcut olduğunu ve tarihsel geçmişin de bu maçı “Dükler Savaşı”na dönüştüreceğini, maçın sonucunun sahadaki birebir mücadelelerle belirleneceğini vurguladı.

  • Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Altın Eldiven ile Dünya Kupası Eldiveni Karşı Karşıya

    Öncelikle kalecilere bakalım: Dünyanın en iyi iki kalecisi, her ikisi de kariyerlerinin zirvesindeler; Unai Simón, Diogo Costa ile karşı karşıya.

    Bir yandan, Unai Simón rekorları kırmaya devam ediyor; şu ana kadar İspanya'nın kalesi turnuvada hiç gol yemedi ve Athletic Bilbao kalecisi, Dünya Kupası'nda 519 dakika boyunca kalesini gole kapatmayı başardı.

    Bu alanda onun önünde sadece Walter Zenga, Peter Shilton, Iker Casillas ve Gianluigi Buffon gibi futbol efsaneleri bulunuyor; ancak şu anda Onay Simon zirvede yer alıyor.

    Ancak Portekizli meslektaşı da ondan geri kalmıyor; Diogo Costa, her biri 45 milyon euro değerindeki Juan García ve Gianluigi Donnarumma'nın ardından (Transfermarkt'a göre 40 milyon euro ile) dünyada piyasa değeri en yüksek üçüncü kaleci olarak gösteriliyor.

    Diogo Costa, Dünya Kupası maçlarında Demokratik Kongo ve Hırvatistan karşısında sadece iki gol yedi; ayrıca Driblab platformuna göre beklenen gol endeksi (+2,15) açısından turnuvanın en iyi kalecisi olarak gösteriliyor.

    Portekiz’in hâlâ turnuvada kalmasının en büyük sebebi, büyük ölçüde kalecisidir.

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    Cristiano, duvarla karşı karşıya

    Birbirlerini çok iyi tanıyan rakiplerden bahsedecek olursak, en az bu kadar heyecan verici bir başka karşılaşma daha var: Cristiano Ronaldo ile Aymeric Laporte arasındaki düello.

    Yakın zamana kadar, 2023 ile 2025 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında takım arkadaşı olan bu iki oyuncu, yarın Pazartesi günü rakip olacak.

    Bir yanda, kariyerinde 1000 gole yaklaşan dev Cristiano var; o, Dünya Kupası’nın arka arkaya 6 turnuvasında gol atan ilk oyuncu.

    Diğer tarafta ise turnuvanın en iyi savunmacılarından biri ve İspanya’nın sağlam savunmasının sakin kaptanı yer alıyor.

    Cristiano Ronaldo, şu ana kadar bu turnuvada 3 gol attı ve kariyeri boyunca İspanya milli takımının kalesine 4 gol kaydetmişti.

    Bu Dünya Kupası’nı, Dünya Kupası’nı kazanmak için son şansı olarak görüyor; Laporte ise karşısında aşılması zor bir duvar gibi duruyor.

    Laporte, performansını büyük ölçüde yükseltti ve Pau Kobarsi ile birlikte turnuvanın şu ana kadarki en iyi savunma ikilisini oluşturdu.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Yamal ve Méndez Savaşı

    En çok beklenen karşılaşma ise sol kanatta Lamine Yamal ile Nuno Mendes arasında yaşanacak.

    Lamine, Avusturya maçında en iyi oyuncu seçildikten sonra bu maça çıkacak, ancak hâlâ daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor.

    Şu ana kadar 26 başarılı dripling yaparak Dünya Kupası'nın en iyi driplingcisi olmasına ve turnuvada İspanya'nın ilk golünü atmasına rağmen, karşısında sadece UEFA Uluslar Ligi finalinde onu durdurmakla kalmayıp, tamamen izole ederek tehlikesini ortadan kaldıran Nuno Mendes'i bulacak.

    O zaman tüm gözler Lamine Yamal’a çevrilmişti, ancak en iyi oyuncu ödülü Mendes’e gitti.

    Portekizli bek, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla Barcelona karşısında da aynı performansı sergiledi ve fiziksel gücünü ve taktiksel zekasını gözler önüne serdi.

    Lamin Yamal bu kez intikamını alabilirse, İspanya’nın çeyrek finale giden yolu daha da kolaylaşabilir.

    Ancak Mendes üstünlüğünü tekrarlarsa, La Roja için işler oldukça karmaşık hale gelebilir.

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    Pedri ile Vitinha arasındaki zeka mücadelesi

    Dünyanın en iyi iki oyun kurucusu ve Altın Top adayları; Pedri, 2025 sıralamasında 11. sırada yer alırken, Vitinha üçüncü sırada yer aldı.

    Her ikisi de Barcelona ve Paris Saint-Germain'de oyunun temposunu kontrol ediyor, atakları organize ediyor ve ihtiyaca göre ritmi hızlandırıyor ya da yavaşlatıyor; bu iki oyuncu, her iki takımın da oyun kurucuları olarak öne çıkıyor.

    Pedri, turnuvadaki en iyi maçlarından birini Avusturya karşısında oynadı; derinlerden topu almaya geri döndükçe daha özgürce oynadı.

    Ayrıca, sadece pas konusunda zarif bir oyuncu değil, aynı zamanda bir savaşçı olduğunu da kanıtladı; rakip yarı sahada 23 kez topu geri kazanarak bu alanda ikinci sırada yer aldı.

    Vetinha ise turnuvada henüz en iyi halini gösteremedi, ancak yeteneği Portekiz’e sakinlik ve denge katıyor. Buna rağmen, turnuvada en çok pas yapan oyuncular arasında dokuzuncu sırada yer alıyor (326 pas).

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    Alternatif kozlar

    Bazı maçlar taktiksel planların ötesine geçer ve bu maçlarda her şeyi değiştirebilen oyuncular ortaya çıkar; ritmi değiştiren, düzeni bozan ve boşluklar açan oyuncular. Etkilerinin belirleyici olması için ilk on birde başlamaları da gerekmez.

    Bu maçta, bu rolü Danny Olmo ve Bernardo Silva üstleniyor; ikisi de saf yetenekler, her biri kariyerinin farklı bir aşamasında olsa da, herhangi bir maçı tersine çevirebiliyorlar.

    Dani Olmo’nun varlığıyla İspanya’nın performansı daha akıcı hale geldi; milli takım, Suudi Arabistan ve Avusturya maçlarında olduğu gibi, Olmo’nun ilk 11’de yer aldığı zamanlarda turnuvadaki en iyi dönemlerini yaşadı.

    Bernardo Silva ise farklı bir yol izledi; rolü geçmişe kıyasla azalsa da, Hırvatistan karşısında sergilediği olağanüstü performans, onun hâlâ Portekiz milli takımının performansının barometresi olduğunu kanıtladı.

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