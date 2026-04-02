Ronaldo'nun yanında... Brezilyalı bir spiker, Messi'ye yapılan hakaretin anısını yeniden gündeme getirdi!

Kültleşmiş tezahürat geri dönüyor

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynanan maçta Suudi milli takım taraftarlarının Lionel Messi'ye karşı attığı ikonik tezahürat yeniden gündeme geldi; bu tezahürat, atmosferi bir kez daha alevlendirirken Dünya Kupası tarihinin en çarpıcı sürpriz anlarından birini hatırlatıyor.

Bu tezahüratın tekrarlanması, taraftarların tarihi zaferin anılarını yeniden hatırlamasıyla gerçekleşti. Bu maçta "Yeşiller", dünya şampiyonunu mağlup etmeyi başarmıştı. Maç, futbolseverlerin hafızasına kazınacak, dünya çapında büyük heyecan ve tepkilere yol açan bir karşılaşmaydı.

    Messi ile dalga geçmek

    Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Brezilyalı kaleci Pinto, Brezilya'nın "X Sports" kanalında bazı konulara değinmek üzere bir röportaja katıldı ve sunucudan, taraftarların hakaret içeren tezahüratlarını veya küfürlerini anlayıp anlamadığına dair beklenmedik bir soru aldı.

    Pinto, "Arapça hiçbir şey anlamıyorum. Hakaret edilse bile anlamam, sadece birkaç basit kelime biliyorum" dedi.

    Brezilyalı sunucu ona şöyle cevap verdi: "Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği zamanı hatırlıyorum, en öne çıkan tezahüratlardan biri 'Messi, gözünü kırptık' idi, bu Arjantin efsanesini aşağılamak içindi.

    Buna karşılık Pinto, bu tezahüratı biliyormuş gibi gülümsedi, ancak Brezilyalı spikerin sözlerine hiçbir şekilde yorum yapmadı.

    Bento, 2024-2025 sezonunun başından beri Messi'nin ezeli rakibi Portekizli Cristiano Ronaldo ile birlikte Al-Nassr'da oynuyor.

  • Ebedi bir çatışma

    Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet, futbol tarihinin en büyük ve en uzun soluklu rekabetlerinden biri olarak kabul ediliyor. İki yıldız, uzun yıllar boyunca dünya sahnesine hakim oldular, rekorlar kırdılar ve bireysel ödülleri aralarında paylaşmışlardır. Bu nadir görülen manzara, dünya çapındaki taraftarlar arasında olağanüstü bir beklenti ve heyecan yaratmıştır.

    Yeşil sahada alevlenen bu futbol mücadelesi, tribünlere ve sosyal medyaya da sıçradı. Her iki oyuncunun taraftarları da, kendi yıldızlarının "tarihin en iyisi" unvanını hak ettiğini kanıtlamak için diğerinin başarılarını küçümsemeye alıştı. Bu durum, futbolseverler arasında sürekli bir tartışma ve bölünme ortamı yarattı.

    Rakamlar ve başarılar her iki yıldızı da tartışmasız tarihi bir konuma yerleştiriyor olsa da, taraftarların fanatizmi güçlü bir şekilde devam ediyor ve bu rekabeti sadece sporlu bir mücadeleden, futbol tutkusu ile aidiyet ve kişisel tercihlerin iç içe geçtiği, geniş kapsamlı küresel bir fenomene dönüştürüyor.

    Tarihi bir maç

    Suudi Arabistan Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası kapsamında Arjantin Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek futbol tarihinin en büyük zaferlerinden birine imza attı. Bu sonuç, özellikle Arjantin Milli Takımı'nın şampiyonluğun en güçlü adayı olması nedeniyle dünyayı sarsan büyük bir sürpriz oldu.

    "Yeşiller", Lionel Messi'nin penaltıdan attığı erken golle geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda güçlü bir geri dönüş yaptı. Suudi milli takımı, Dünya Kupası tarihinin en heyecan verici anlarından birinde, Salih El-Shehri ve Salem Al-Dossari'nin golleriyle birkaç dakika içinde skoru tersine çevirmeyi başardı.

    Suudi milli takımının bu maçtaki performansı, yüksek mücadele ruhu ve büyük taktik disipliniyle öne çıktı. Takım, maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü koruyarak, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak taraftarların hafızasına kazınacak tarihi bir zafer elde etti.