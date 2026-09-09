Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılmadan önce 3 yılda 3 kupa kazanan bir diğer oyuncu ise Ahli'nin eski kanat oyuncusu, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez oldu.
Mahrez, 2023 yazında Manchester City'den Ahli'ye katıldı ve 3 yıl boyunca kulüpte oynadığı 122 maçta 37 gol atarken 50 asist yaptı.
Cezayirli yıldız, 2024-2025 sezonunda en fazla gol asisti yapan isim olarak, "Er-Raki"nin tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmasında en öne çıkan role sahip oldu.
Mahrez bununla da yetinmedi; Ahli taraftarına söz verdiği gibi, geçtiğimiz sezon kulübe Asya kupasından yeni bir şampiyonluk kazandırdı. Ayrıca tarihinde ikinci, 9 yıllık aranın ardından ise ilk kez Suudi Süper Kupası şampiyonluğunu da ekledi.
Bu katkılara rağmen Ahli, geçtiğimiz sezonun sonunda Mahrez'in bu sezonun sonuna kadar devam eden sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek onunla yollarını ayırmaya karar verdi.
Ayrılığının ardından Cezayirli yıldızın adı, Ahli kapısından olmasa da yeniden Roshn Ligi'ne dönüşle anıldı. Adı esas olarak Şebab ile anılırken, İttihad'a katılma ihtimali bulunan adaylardan biri de olmuştu.
Sözleşmesinin Ahli tarafından feshedilmesiyle serbest oyuncu konumunda bulunan Mahrez, kış transfer dönemini beklemeye gerek kalmadan herhangi bir takıma transfer olabilir.