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Çeviri:

Ronaldo'nun kaçtığı kader: Suudi Arabistan Ligi'nin acımasız transfer döneminde gönderdiği 5 efsane

FEATURES
C. Ronaldo
R. Mahrez
F. Kessie
M. Brozovic
Fabinho
Premier Lig
Al Nassr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Portekiz
Cezayir
Côte d’Ivoire
Hırvatistan
Brezilya
Suudi Arabistan

Suudi liginin yaşadığı tarihi anlar transfer döneminde

Suudi Roshn Ligi, mevcut dönemde yaşadığı tarihi çağı başlatan birçok efsanenin ayrılışına tanıklık eden istisnai bir transfer dönemi geçirdi.

Bu efsaneler, takımlarını tarihi başarılara taşıdıkları 3 tarihi yıl yaşadılar; ancak kulüpleri onlara acımadı ve aldıkları fahiş maaşlar nedeniyle masrafları azaltmak amacıyla onlardan vazgeçmeye karar verdi.

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  • كريم بنزيما - Karim BenzemaKooora

    Karim Benzema

    Bu oyuncuların en dikkat çekeni Fransız forvet Karim Benzema oldu; Hilal, kendisiyle sözleşme imzalamasının üzerinden yarım sezondan az bir süre geçmesinin ardından mali olarak anlaşarak onu bedelsiz bir şekilde kadrosundan çıkarmaya karar verdi.

    Benzema, 2023 yazında Real Madrid'den gelerek transfer olduğu Ittihad kulübünden başlayarak Suudi Ligi'nde geçirdiği 3 yılın ardından ligden ayrıldı. Ittihad ile iki buçuk sezon geçiren oyuncu, 83 maçta 54 gol atarken 17 gole de asist yaptı.

    Fransız forvetin en dikkat çekici başarısı, 2024-2025 sezonunda Ittihad'ı tarihinde ilk kez yerel çifte kupaya taşımak oldu. Takımla birlikte Roshn Ligi şampiyonluğunu kazandı ve ligin en iyi oyuncusu ödülünü aldı; ayrıca Kral Kupası'nı da elde etti.

    Ancak sözleşme yenileme konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Benzema geçen kış transfer döneminde Hilal'e transfer oldu. Takımla yarım sezon geçiren oyuncu, 16 maçta 10 gol atarken 5 gole de asist yaptı.

    Çok forma giymemesine rağmen Benzema, Hilal ile Kral Kupası şampiyonluğunu kazanan oyunculardan biri oldu. Suudi kulübü ise mevcut sezonun başlarında onunla yollarını ayırma kararında karar kıldı.

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  • mahrezGetty Images

    Riyad Mahrez

    Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılmadan önce 3 yılda 3 kupa kazanan bir diğer oyuncu ise Ahli'nin eski kanat oyuncusu, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez oldu.

    Mahrez, 2023 yazında Manchester City'den Ahli'ye katıldı ve 3 yıl boyunca kulüpte oynadığı 122 maçta 37 gol atarken 50 asist yaptı.

    Cezayirli yıldız, 2024-2025 sezonunda en fazla gol asisti yapan isim olarak, "Er-Raki"nin tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmasında en öne çıkan role sahip oldu.

    Mahrez bununla da yetinmedi; Ahli taraftarına söz verdiği gibi, geçtiğimiz sezon kulübe Asya kupasından yeni bir şampiyonluk kazandırdı. Ayrıca tarihinde ikinci, 9 yıllık aranın ardından ise ilk kez Suudi Süper Kupası şampiyonluğunu da ekledi.

    Bu katkılara rağmen Ahli, geçtiğimiz sezonun sonunda Mahrez'in bu sezonun sonuna kadar devam eden sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek onunla yollarını ayırmaya karar verdi.

    Ayrılığının ardından Cezayirli yıldızın adı, Ahli kapısından olmasa da yeniden Roshn Ligi'ne dönüşle anıldı. Adı esas olarak Şebab ile anılırken, İttihad'a katılma ihtimali bulunan adaylardan biri de olmuştu.

    Sözleşmesinin Ahli tarafından feshedilmesiyle serbest oyuncu konumunda bulunan Mahrez, kış transfer dönemini beklemeye gerek kalmadan herhangi bir takıma transfer olabilir.

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    Franck Kessié

    Mahrez gibi, Al Ahli de efsanelerinden birini geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosundan gönderdi. Söz konusu isim, Fildişi Sahilili orta saha oyuncusu Frank Kessié.

    Kessié, 2023 yazında Barcelona'dan geldiği andan itibaren 3 yıl formasını giydiği Al Ahli'den ayrıldı. Bu süre zarfında oynadığı 119 maçta 26 gol atıp 15 asist yaptı.

    Kessié'nin 2024-2025 AFC Elit Şampiyonlar Ligi finalindeki golünü kimse unutamaz. Bu gol, Brezilyalı Wenderson Galeno'nun goluyle birlikte, Al Ahli'ye bu türden ilk kıta kupasını kazandıran neden oldu.

    Fildişi Sahilili orta saha oyuncusu, geçen sezon Asya kupasındaki ikinci şampiyonlukta da eleme turlarında attığı etkili gollerle rol oynadı; ayrıca 2025 Suudi Süper Kupası'nın kazanılmasında da golü vardı.

    Al Ahli, geçen sezon sonunda Kessié'nin hikâyesini bitirmeye karar verirken tüm bu başarıları hatırlamadı. Ancak taraftarlar hâlâ hatırlıyor; hatta oyuncu bonservissiz transferle Atalanta'ya geçmeden önce geri dönmesini bile talep ettiler.

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  • Fabinho IttihadGetty

    Fabinho

    Orta sahada ise, Suudi Arabistan Ligi'nde bir başka olağanüstü hikâye vardı; bu hikâyenin kahramanı, Brezilyalı yıldız Fabinho ile Ittihad kulübüydü.

    Fabinho, 2023 yazında Liverpool'dan Ittihad'a katıldı ve takımla farklı kulvarlarda 111 maça çıkarak bu süreçte 7 gol atıp 9 asist yaptı.

    Bu az sayıdaki katkıya rağmen, Brezilyalı yıldız, Ittihad'ı Roshn Ligi ve Harmeyn'in Hizmetkârı Kupası ikilisini birlikte kazandığı tarihi bir sezona taşıyarak adını Inma Stadı'nda altın harflerle kazıdı.

    Fabinho, Karim Benzema gibi takımın yıldızlarının başaramadığı durumlarda Ittihad'ın penaltı vuruşlarında başvurduğu sığınaktı ve hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmadı.

    Ancak hayal kırıklığına uğrayan, bizzat Fabinho'nun umutları oldu; zira "Amîd", geçtiğimiz sezon sonunda onun yerine kimi transfer edeceği konusunda Senegalli Dion Lopy, Kolombiyalı Richard Ríos ve son olarak Hollandalı Georginio Wijnaldum arasında bocalamış olmasına rağmen onu göndermeye karar verdi.

    Buna karşılık, eski Liverpool yıldızı Avrupa'ya döndü; daha net söylemek gerekirse, serbest transferle Trabzonspor'a geçerek İngiliz kulübündeki eski takım arkadaşı, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a komşu oldu.

  • cm grafica brozovic juve

    Marcelo Brozovic

    Aynı şekilde, bir diğer orta saha oyuncusu Hırvat Marcelo Brozovic de geçen sezonun sonunda Al Nassr ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldı.

    Brozovic, 2023 yazında Inter Milan'dan Al Nassr'a katılmıştı; bu transferde, oyuncunun hizmetlerini almak isteyen Barcelona ile kızışan bir rekabet yaşanmıştı.

    "Brozo", 3 yıl boyunca Al Nassr forması altında 124 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol atarken 23 asist yaptı.

    Hırvat orta saha oyuncusu Al Nassr ile ilk iki sezonda yalnızca hazırlık niteliğindeki Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmış olsa da, yolculuğunu "El Alemi"yi 7 yıllık aranın ardından Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna taşıyarak noktaladı.

    Şampiyonluğun hemen ardından Al Nassr, geçen sezonun sonunda sözleşmesi biten Brozovic ile yollarını ayırmaya karar verdi ve 33 yaşındaki oyuncu şu ana kadar kulüpsüz kaldı.

  • Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

    Ronaldo'nun elinden kaçan kader

    Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, son 3 sezonun 2'sinde Suudi Arabistan Ligi'nin gol kralı olmasına ve yaklaşık 3,5 sezonda 100 gol barajını aşmasına rağmen, kendisinden vazgeçilmesi çağrılarına kadar varan eleştirilere maruz kaldı.

    Bu öneri, Nassr'ın geçtiğimiz cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Cidde'deki İnma Stadı'nda İttihad karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından, Hilal efsanesi Sami el-Cabir tarafından gündeme getirildi.

    El-Cabir, Hilal'in Karim Benzema'ya yaptığı gibi, formundan uzaklaşan Ronaldo'dan vazgeçmesi için Nassr yönetimine çağrıda bulundu. İttihad efsanesi Muhammed Nur ise Portekizli yıldızın Suudi Arabistan Ligi için temsil ettiği değeri gerekçe göstererek bu öneriyi reddetti.

    Genel olarak, Ronaldo'nun Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve daha önce bu sezonun futbol sahalarındaki son sezonu olabileceğini itiraf etmişti.

    Eğer "Don"un açıklamaları doğru çıkarsa, onun vedasına tanık olacak yalnızca Suudi Arabistan Ligi olmayacak, aksine futbolun tamamı tarihin en iyi oyuncularından ve efsanelerinden birinin vedasına tanıklık edecek.