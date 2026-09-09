Bu oyuncuların en dikkat çekeni Fransız forvet Karim Benzema oldu; Hilal, kendisiyle sözleşme imzalamasının üzerinden yarım sezondan az bir süre geçmesinin ardından mali olarak anlaşarak onu bedelsiz bir şekilde kadrosundan çıkarmaya karar verdi.

Benzema, 2023 yazında Real Madrid'den gelerek transfer olduğu Ittihad kulübünden başlayarak Suudi Ligi'nde geçirdiği 3 yılın ardından ligden ayrıldı. Ittihad ile iki buçuk sezon geçiren oyuncu, 83 maçta 54 gol atarken 17 gole de asist yaptı.

Fransız forvetin en dikkat çekici başarısı, 2024-2025 sezonunda Ittihad'ı tarihinde ilk kez yerel çifte kupaya taşımak oldu. Takımla birlikte Roshn Ligi şampiyonluğunu kazandı ve ligin en iyi oyuncusu ödülünü aldı; ayrıca Kral Kupası'nı da elde etti.

Ancak sözleşme yenileme konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Benzema geçen kış transfer döneminde Hilal'e transfer oldu. Takımla yarım sezon geçiren oyuncu, 16 maçta 10 gol atarken 5 gole de asist yaptı.

Çok forma giymemesine rağmen Benzema, Hilal ile Kral Kupası şampiyonluğunu kazanan oyunculardan biri oldu. Suudi kulübü ise mevcut sezonun başlarında onunla yollarını ayırma kararında karar kıldı.