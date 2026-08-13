Nassr'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, Ronaldo'nun bir sonraki maça hazır olduğu konusunda konuştu ve takım kaptanının forma giymesine engel bir sorun yaşamadığını vurguladı. Basın toplantısında, Al-Fateh maçı öncesinde Nassr taraftarlarına yönelik açık bir mesaj olarak, "Ronaldo her zaman hazır" dedi.

Avustralyalı teknik adam, bazı oyuncuların, özellikle de kalecilerin geleceğine dair soru işaretleri gündemdeyken, Nassr kadrosu içindeki oyuncular arasındaki rekabete de değindi. Şu anki görevinin, elinin altındaki mevcut grubu yönetmeye odaklandığını vurguladı.

Postecoglou şunları söyledi: "Benim işim şu anda mevcut olan oyuncuları yönetmek ve hepsi takımda bulunuyor. Aralarındaki rekabet iyi ve hepsi iyi performanslar ortaya koyuyor." Bu sözler, ilk on bir yer için rekabetin açık kalmaya devam edeceğine ve teknik ekibin şu anda hiçbir oyuncuyu planlarının dışında görmediğine işaret ediyordu.