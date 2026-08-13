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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
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Ronaldo'nun hazır oluşu ve Al-Aqidi bilmecesi arasında: Postecoglou, Al-Fateh maçı öncesi sürprizlerini patlattı

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
C. Ronaldo
N. Al-Aqidi
Suudi Arabistan
Portekiz

Avustralyalı teknik direktör ne dedi?

Al Nassr, önümüzdeki cumartesi akşamı Al Fateh ile karşılaşacağı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ndeki ilk maçına hazırlanıyor. "El Alemi" bu maçta, yeni sezonda şampiyonluklar için güçlü bir şekilde rekabet edebileceğine dair erken bir mesaj vermek istiyor.

Beklenen karşılaşmaya saatler kala, Cristiano Ronaldo'nun durumu ve kaleci mevkiinin geleceği, Al Nassr taraftarlarını meşgul eden en önemli konuların başında geldi. Özellikle Portekizli yıldızın hazır olup olmadığına dair soru işaretleri ile birlikte, Nawaf Al Aqidi ve Bento ikilisinin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin durum gündemi oluşturuyor.

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    Postecoglou, Ronaldo'nun durumunu netleştirdi

    Nassr'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, Ronaldo'nun bir sonraki maça hazır olduğu konusunda konuştu ve takım kaptanının forma giymesine engel bir sorun yaşamadığını vurguladı. Basın toplantısında, Al-Fateh maçı öncesinde Nassr taraftarlarına yönelik açık bir mesaj olarak, "Ronaldo her zaman hazır" dedi.

    Avustralyalı teknik adam, bazı oyuncuların, özellikle de kalecilerin geleceğine dair soru işaretleri gündemdeyken, Nassr kadrosu içindeki oyuncular arasındaki rekabete de değindi. Şu anki görevinin, elinin altındaki mevcut grubu yönetmeye odaklandığını vurguladı.

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    Postecoglou şunları söyledi: "Benim işim şu anda mevcut olan oyuncuları yönetmek ve hepsi takımda bulunuyor. Aralarındaki rekabet iyi ve hepsi iyi performanslar ortaya koyuyor." Bu sözler, ilk on bir yer için rekabetin açık kalmaya devam edeceğine ve teknik ekibin şu anda hiçbir oyuncuyu planlarının dışında görmediğine işaret ediyordu.

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    Al Nassr ve güçlü bir başlangıç arayışı

    Nassr'ın şampiyonluk yarışına ne kadar hazır olduğuna dair Postecoglou, takımın hazırlık döneminde gerçekten de bir dizi zorlukla karşılaştığını, ancak sezon başlamadan önce bahaneler aramak yerine bunlarla başa çıkmanın ve uygun şekilde hazırlanmanın gerekli olduğunu vurguladı.

    Teknik direktör şöyle konuştu: "Zorluklardan bahsettiğimizde, farklı koşulların ve zorlukların olduğunun farkındaydık, ama koşullar ne olursa olsun, bunlarla başa çıkmalı ve iyi bir şekilde hazırlanmalıyız." Ayrıca kendisi için asıl hedefin, zorluklar ne olursa olsun takımı rekabete hazırlamak olduğunu vurguladı.

    Postecoglou, ilk sezonunda şampiyonluk kazanma konusunda Nassr taraftarlarına doğrudan söz vermeyi reddetti, ancak aynı zamanda başarının her zaman hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Tabii ki, hiçbir şey vaat etmiyorum ve her zaman ilk sezonumdan itibaren bir başarı elde ederim. Mesele şu ki, gittiğim her yerde başarıya ulaşmayı severim."

  • Postecoglou'nun felsefesi: Önce kazanmak

    Nassr'ın teknik direktörü, teknik ekip ve oyuncuların hazırlık döneminde karşılaştıkları zorluklara rağmen, resmi müsabakaların başlamasından önce takımı mümkün olan en iyi seviyeye ulaştırmak için geçtiğimiz süreçte büyük çaba sarf ettiklerine dikkat çekti.

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    Şöyle açıkladı: "Kesinlikle, bazı zorluklarımız vardı, ancak oyuncuların ve teknik ekibin çabalarıyla takımı iyi bir şekilde hazırlamayı başardık." Çalışmanın olumsuzlukları gidermekle sınırlı kalmadığını, takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bir oyun tarzı inşa etmeye kadar uzandığını vurguladı.

    Postecoglou sözlerini futboldaki net felsefesini vurgulayarak tamamladı: "Ben bizi galibiyete taşıyan oyunu severim." Bu, Nassr taraftarlarının Al-Fateh karşısında sahaya yansımasını beklediği mesaj olurken, takımın Avustralyalı teknik adamın yönetimindeki ilk resmi çıkışı özel bir merakla bekleniyor.

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