Al Nassr, önümüzdeki cumartesi akşamı Al Fateh ile karşılaşacağı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ndeki ilk maçına hazırlanıyor. "El Alemi" bu maçta, yeni sezonda şampiyonluklar için güçlü bir şekilde rekabet edebileceğine dair erken bir mesaj vermek istiyor.
Beklenen karşılaşmaya saatler kala, Cristiano Ronaldo'nun durumu ve kaleci mevkiinin geleceği, Al Nassr taraftarlarını meşgul eden en önemli konuların başında geldi. Özellikle Portekizli yıldızın hazır olup olmadığına dair soru işaretleri ile birlikte, Nawaf Al Aqidi ve Bento ikilisinin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin durum gündemi oluşturuyor.