Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Fransız golcü Karim Benzema ise, futbol kariyerinde büyük ihtimalle sonuncusu olabilecek bir sezon geçirecek. Özellikle de daha önce futbolu bırakması hakkında çokça konuşulmuşken.
Benzema bu sezonu, geçtiğimiz kış transfer döneminde Ittihad kulübüyle sözleşmesini feshederek yankı uyandıran bir transferle katıldığı Hilal takımıyla geçirecek.
Fransız golcünün bu sezonki en büyük hayali ise, son iki sezon uzak kaldığı Roshn Ligi şampiyonluğuna "lideri" taşımak ve futbol kariyerini mümkün olan en iyi şekilde noktalamak olacak.
Bu final yalnızca lig şampiyonluğunun önemi nedeniyle değil, Ittihad'dan Hilal'e yaptığı sürpriz transferin ardından, "kaplanların" taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açması nedeniyle Benzema'nın kendisi için de önem taşıyacak.
38 yaşındaki oyuncu, takıma katkı sağlayamadığı görülürse, bu öfkenin Hilal taraftarlarına da yayılmasını istemiyor; özellikle de "lider" gerçekten son iki sezonda şampiyonluğa ulaşamamışken.
Bunu önlemek için Benzema, geçen sezonun ikinci yarısında birçok maçta kendisini Hilal'den uzak tutan sakatlık sorununa bir çözüm bulmak zorunda kalacak; özellikle de 2026'nın sonunda 39 yaş sınırına ulaşacağı düşünülürse.
Eğer Real Madrid'in eski golcüsü bunu başarırsa, 2024-2025 sezonunda "amirali" şampiyonluğa taşımasının ardından, Suudi Ligi'ni hem Hilal hem de Ittihad ile kazanan az sayıdaki oyuncudan biri olacak.