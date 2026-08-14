Yeni sezonda Suudi Roshn Ligi'nde en büyük hayale sahip ismin, kariyerinin son sezonu olabilecek bir sezon geçiren Nasr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo olduğuna şüphe yok.

Sözleşmesi yeni sezonun sonunda sona erecek olan Ronaldo, en büyük hayalini gerçekleştirdikten sonra bu sezona giriyor: Nasr ile bir kupa kazanmak. Üstelik bu, herhangi bir kupa da değildi; tam 7 yıldır kazanılamayan Suudi Ligi şampiyonluğuydu.

Bu ortak hayal gerçekleştiğine göre, Ronaldo'nun artık hiçbir futbolcunun benzerini başaramadığı, hatta belki yaklaşamadığı bir bireysel başarının peşinde olduğuna şüphe yok: 1000 gol mucizesi.

Ronaldo yeni sezona 976 golle giriyor. Bu da futbol tarihinde 1000 gol atan ilk oyuncu olmak için yalnızca 24 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Bu rakam Portekizli yıldız için zor değil; zira Roshn Ligi'nde tamamladığı üç sezonun hiçbirinde bundan daha azını atmadı. En düşük rakamı 2024-2025 sezonunda attığı 25 goldü.

"Don" yalnızca Roshn Ligi'nde oynamayacak; aynı zamanda Suudi Süper Kupası, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası ve ayrıca AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandırma fırsatına sahip.