18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ronaldo - Benzema - Al Dawsari - En-Nesyri - Ivan ToneyAI - Gemini

Çeviri:

Ronaldo'nun bininci golü ve Benzema'nın vedası: Suudi Ligi'nin yıldızları yeni sezonda neyin hayalini kuruyor?

FEATURES
Premier Lig
C. Ronaldo
K. Benzema
S. Al-Dawsari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Suudi Arabistan
Portekiz
Fransa
Fas
İngiltere

Roshn Ligi'nde yeni bir başlangıcın zamanı geldi

Suudi Arabistan Ligi'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte hayaller çoğalıyor: Takımını şampiyon olarak görmeyi hayal eden taraftarlar, yeni bir zafer arayan kulüpler ve kariyerlerine başarılı bir sayfa eklemek isteyen teknik direktörler.

Ancak tüm bu hayaller sonunda oyuncuların ayaklarına ve kafalarına bağlı. Onlar da o kafalarında başka hayaller taşıyor; bir kısmı forma giydikleri takımın yararına, diğerleriyse yalnızca kendileri için.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

  • Ronaldo'nun 1000 golü

    Yeni sezonda Suudi Roshn Ligi'nde en büyük hayale sahip ismin, kariyerinin son sezonu olabilecek bir sezon geçiren Nasr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo olduğuna şüphe yok.

    Sözleşmesi yeni sezonun sonunda sona erecek olan Ronaldo, en büyük hayalini gerçekleştirdikten sonra bu sezona giriyor: Nasr ile bir kupa kazanmak. Üstelik bu, herhangi bir kupa da değildi; tam 7 yıldır kazanılamayan Suudi Ligi şampiyonluğuydu.

    Bu ortak hayal gerçekleştiğine göre, Ronaldo'nun artık hiçbir futbolcunun benzerini başaramadığı, hatta belki yaklaşamadığı bir bireysel başarının peşinde olduğuna şüphe yok: 1000 gol mucizesi.

    Ronaldo yeni sezona 976 golle giriyor. Bu da futbol tarihinde 1000 gol atan ilk oyuncu olmak için yalnızca 24 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

    Bu rakam Portekizli yıldız için zor değil; zira Roshn Ligi'nde tamamladığı üç sezonun hiçbirinde bundan daha azını atmadı. En düşük rakamı 2024-2025 sezonunda attığı 25 goldü.

    "Don" yalnızca Roshn Ligi'nde oynamayacak; aynı zamanda Suudi Süper Kupası, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası ve ayrıca AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandırma fırsatına sahip.

    • Reklam

  • Benzema'nın veda mesajı

    Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Fransız golcü Karim Benzema ise, futbol kariyerinde büyük ihtimalle sonuncusu olabilecek bir sezon geçirecek. Özellikle de daha önce futbolu bırakması hakkında çokça konuşulmuşken.

    Benzema bu sezonu, geçtiğimiz kış transfer döneminde Ittihad kulübüyle sözleşmesini feshederek yankı uyandıran bir transferle katıldığı Hilal takımıyla geçirecek.

    Fransız golcünün bu sezonki en büyük hayali ise, son iki sezon uzak kaldığı Roshn Ligi şampiyonluğuna "lideri" taşımak ve futbol kariyerini mümkün olan en iyi şekilde noktalamak olacak.

    Bu final yalnızca lig şampiyonluğunun önemi nedeniyle değil, Ittihad'dan Hilal'e yaptığı sürpriz transferin ardından, "kaplanların" taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açması nedeniyle Benzema'nın kendisi için de önem taşıyacak.

    38 yaşındaki oyuncu, takıma katkı sağlayamadığı görülürse, bu öfkenin Hilal taraftarlarına da yayılmasını istemiyor; özellikle de "lider" gerçekten son iki sezonda şampiyonluğa ulaşamamışken.

    Bunu önlemek için Benzema, geçen sezonun ikinci yarısında birçok maçta kendisini Hilal'den uzak tutan sakatlık sorununa bir çözüm bulmak zorunda kalacak; özellikle de 2026'nın sonunda 39 yaş sınırına ulaşacağı düşünülürse.

    Eğer Real Madrid'in eski golcüsü bunu başarırsa, 2024-2025 sezonunda "amirali" şampiyonluğa taşımasının ardından, Suudi Ligi'ni hem Hilal hem de Ittihad ile kazanan az sayıdaki oyuncudan biri olacak.

  • Ed-Devsari'nin başkaldırısı

    Benzema yeni sezonun sonunda futbol sahalarına veda etmeye yaklaşıyorsa, Hilal'deki takım arkadaşı kaptan Salem el-Devseri de bu sezon içinde böyle bir vedadan kaçınmak istiyor.

    El-Devseri, geçen sezon İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde Hilal'deki en kötü sezonlarından birini geçirdi ve bu durum onu "Lider"in taraftarlarının hedefi hâline getirdi.

    "Tornado" lakaplı oyuncunun ismi, bazı kulüplerin hizmetlerine gösterdiği ilgiyle birlikte, mevcut yaz transfer döneminde Hilal'den ayrılmakla ilişkilendirildi; bu kulüpler arasında Roshn Ligi'ne yeni yükselen Diriyah ve Katar Ligi'nden bazı takımlar yer alıyordu.

    Salem el-Devseri'nin Hilal'de kaldığı doğru, ancak bu kalışın son kalış olduğunun farkında; zira büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan ayrılacak ve o dönemde kendini futbolu bırakmak zorunda bulabilir.

    Bundan kaçınmak için Hilal'in kaptanının hem bireysel hem de takım düzeyinde olağanüstü bir sezon geçirmesi ve yönetimi ile taraftarları en azından bir sezon daha devam edebileceğine ikna etmesi gerekecek.

    Bu hayal zor görünüyor; bunun nedeni sadece Inzaghi'nin sahada ona getirdiği kısıtlamalar değil, aynı zamanda sezona sakat başlayacak olması ve Hilal'in onunla aynı mevkide oynayan yeni Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'e güvenecek olması.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • İvan Toney: İlk Altın Ayakkabı

    İngiliz forvet Ivan Toney ise Suudi Ligi'ndeki üçüncü sezonunu Al-Ahli forması altında oynamaya hazırlanıyor ve iki kez çok yaklaşıp kaçırdığı bir kupanın peşinde.

    Toney, kariyerinde ilk kez Suudi Ligi gol kralı unvanını kazanmayı hayal ediyor. Geçen sezon bu unvanı dramatik bir senaryonun ardından Al-Qadsiah'ın Meksikalı yıldızı Julian Quinones'e kaptırmıştı.

    Quinones, unvanı son haftada garantiledi. Al-Ittihad ağlarına iki gol bırakarak 33 golle zirveye çıktı ve Toney'in bir gol önüne geçti.

    İşin ilginç yanı, Toney'in bir önceki sezon da aynı unvanı yalnızca iki gol farkla Cristiano Ronaldo'ya kaptırmış olması.

    Ivan Toney, büyük bir turnuvada ilk kez, kariyeri genelinde ise ikinci kez gol kralı unvanını kazanmanın peşinde.

    Al-Ahli forvetinin gol kralı unvanını kazandığı tek sefer ise 5 yıl önce, tam olarak 2020-2021 sezonunda Brentford formasıyla İngiltere Championship Ligi'nde gerçekleşmişti.

  • Youssef En-Nesyri: Yanıt verme zamanı geldi

    Benzema, İttihad'dan ayrıldığında Suudi kulübü, onun yerine geçmesi için Faslı forvet Youssef En-Nesyri ile anlaşmıştı; ancak bu ilk etapta başarısız oldu.

    Yeni sezonun başlamasından önce, Alman teknik direktör Jens Wissing'in kendi yeteneklerine ikna olmadığına dair bazı haberlerin gölgesinde, En-Nesyri'nin adı Fas Ligi'ne transfer olacağı yönünde gündeme gelmişti.

    Bu işaretler, Faslı forvetin yeni sezondaki zorlu durumunu gösteriyor; ancak aynı zamanda onu patlamaya ve en iyi seviyesini sergilemeye iten yakıt da olabilir.

    En-Nesyri'nin yeni sezondaki en büyük hayali de bu gibi görünüyor: İttihad'da parlamak ve Suudi kulübüyle en iyi seviyesini ortaya koyarak yeteneklerinden şüphe eden herkese cevap vermek.