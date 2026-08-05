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Ronaldo ile Messi örnek: Muhammed Salah, Trabzon yolculuğunda futbolu bıraktı mı?

FEATURES
M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
Trabzonspor
Liverpool
Mısır
Süper Lig
Premier Lig
Mısır
Portekiz
Arjantin
Türkiye
İngiltere
Suudi Arabistan

Sürpriz kararının nedenlerini öğrenmek için Mısırlı yıldızın zihnine bir yolculuk

Futbol, dünya çapında milyonların, hatta isterseniz milyarların hayran olduğu oyunun adı. Ancak birçok oyuncu için bu oyun, daha büyük hedeflere ulaşmak adına bir araçtan başka bir şey değil. Bu hedeflerin bir kısmı oyunun kendisiyle ilgili, bir kısmı ise bundan çok daha ötede.

Görünen o ki Mısırlı yıldız Muhammed Salah bu ikinci türdendi. Kendisi, profesyonel kariyerinde yeni ve belki de son bir yolculuğa çıkarak Türk Ligi'ne, tam olarak Trabzonspor'a transfer oldu; bu transfer büyük bir tartışmaya yol açtı.

  • İkinci ihlal: Salah yeniden pişman olacak mı?

    Trabzonspor'un Muhammed Salah ile anlaştığını açıklamasının ardından, Mısırlı yıldızın birçok hayranı bu adımı eleştirmek için ortaya çıktı; gerekçeleri ise Türkiye Ligi'nin onun yeteneklerinin, isminin ve tarihinin altında kaldığıydı.

    Bu transfere yönelik böylesine güçlü bir muhalefeti Salah yalnızca bir kez, 12 yıl önce yaşadı. İşin garibi, o zamanki nedenler şimdikinin tam tersiydi; söz konusu dönem, Ocak 2014'te İsviçre ekibi Basel'den Chelsea'ye geçtiği andı.

    O sırada Mısırlı yıldız Liverpool'a transfer olmanın eşiğindeydi; ancak Chelsea ve o dönemki Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho son anda devreye girerek transferi gerçekleştirmeyi başardı.

    Salah'ın Chelsea'ye transferi hayranlarının çoğunun hoşuna gitmedi; özellikle de Londra kulübünün yıldızlarla dolu olması, futbol kariyerinin henüz başında olan Mısırlı yıldızın işini zorlaştırıyordu.

    Aksine, o sezon İngiltere Premier Lig şampiyonluğu için Chelsea ve Manchester City ile çetin bir rekabet içinde olan ve Luis Suarez ile Daniel Sturridge'in yanında hücumcu bir oyuncuya ihtiyaç duyan Liverpool'un "Mo"ya daha fazla ihtiyacı vardı.

    Sonunda Muhammed Salah kalbinin sesini dinlemeyi ve kendisini ikna etmek için bizzat iletişime geçen Mourinho'nun davetine yanıt vermeyi seçti; ancak Chelsea'de gerçek bir fırsat bulamadığından hiç şüphesiz bu kararından pişmanlık duydu.

    İşin ilginç yanı, Salah bu hatayı düzeltmek için 3,5 yıl bekledi. Liverpool onu 2017 yazında, Fiorentina ve Roma ile geçirdiği iki dönemin ardından kadrosuna kattı; ancak takıma 21 yerine 25 yaşında katıldı ve bu da "Kırmızılar"la kariyerinin süresini kısalttı.

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  • Salah futbolu bıraktı mı?

    Şimdi Salah, ikinci kez taraftarlarının görüşlerine karşı çıktı ve Trabzonspor'a transfer olmayı tercih etti. Ancak büyük ihtimalle bu kararından pişman olmayacak; çünkü çoğunlukla, sevenlerinin kendisini eleştirdiği hedeflerden uzak, aynı zamanda futboldan da uzak amaçların peşinde.

    Bu hedef, yaklaşık tam bir yıl önce, Liverpool ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmasından birkaç gün sonra, Mısırlı yıldızın Türkiye'nin Bodrum kentinde 10 milyon dolar, yani yaklaşık yarım milyar Mısır poundu karşılığında lüks bir villa satın almaya karar vermesiyle netleşmeye başladı.

    Salah bu adımı, yalnızca Liverpool ile sözleşmesini uzattıktan sonra değil, aynı zamanda o dönemde yaz tatilini yine bu Türk sahil kentinde geçirdikten sonra attı.

    Mısırlı yıldızın bir süre, belki de uzun bir süre Türkiye'de yaşamayı düşündüğü açıkça görülüyordu. Belki bu, futbol kariyerinin ardından olacaktı, ama neden bu kariyerin tam ortasında olmasın?

  • Sakin bir hayat ve yeni bir ticaret

    Bu yaz döneminin başından itibaren, "Mo"nun Liverpool'daki serüveninin sona ermesinin ardından, menajeri Ramy Abbas'ın Suudi Arabistan ve Amerika'dan bazı teklifler almasına rağmen, özellikle Türkiye Ligi'nde ona uygun bir teklif aradığı açıkça görülüyordu.

    Bu durum, Salah'ın Trabzonspor'a ya da ondan önce Beşiktaş'a transfer olmayı futbol için değil, kalbini kaptırdığı bir şehirde kişisel hayatının tadını çıkarmak için düşündüğünü doğruluyordu; hatta belki de mesele bunu aşarak ticari yatırımlara uzanıyordu.

    Türk gazetesi "Sabah", o dönemde, Muhammed Salah'ın İngiltere'deki ticari ortağı olan Türk iş insanı Ahmet Karakol'un, geçen yaz Bodrum kentine yaptığı ziyaretin arkasındaki isim olduğunu doğrulamıştı.

    Türkiye'de turizmle ilgili birçok şirkete ve yatırıma sahip olan Karakol, o ziyarette Mısırlı yıldızı bizzat ağırlamaya özen göstermişti.

    Bu ticari ilişkinin ve bunun sonucunda Bodrum'da satın alınan lüks villanın, Muhammed Salah'ın kararını etkilemiş ve yeni ticari işlere girişmek için Türkiye Ligi'ni hedefi haline getirmiş olması kuşkusuz mümkün.

    Bunun yanı sıra Salah, Trabzonspor ile anlaşarak büyük ayrıcalıklar elde etti; yıllık 17 milyon euro değerinde bir maaş alacak, buna ek olarak prim ve değişkenler olarak 5 milyon euro daha ve adını taşıyan ürünlerin satış gelirlerinin yüzde 20'sini kazanacak.

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  • Ronaldo ve Messi örnek olarak

    Muhammed Salah, sportif olmayan hedefleri önceliklerinin başına koyan ilk futbolcu değil. Dünya genelinde birçok futbol yıldızı ondan önce bunu yaptı; başta Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi olmak üzere.

    2023 kışında Ronaldo, futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde geçirdiği uzun bir yolculuğun ardından Suudi Arabistan Ligi'ne, tam olarak da Al-Nassr'a transfer olmaya karar verdi.

    Ronaldo'nun bu hamlesi yalnızca Suudi projesine olan inancından değil, aynı zamanda elde ettiği yüksek ayrıcalıklardan, özellikle de basında yer alan haberlere göre yılda 200 milyon euroya ulaşan efsanevi maaştan kaynaklandı.

    2025'te sözleşmesini yenilemesinin ardından "Don", Al-Nassr kulübü hisselerinin yüzde 15'ine sahip olmak, ayrıca özel bir uçak ve kendisine hizmet edecek 16 kişilik tam bir ekibin sağlanması gibi daha fazla ayrıcalık elde etti.

    Messi de 2023 yazında Inter Miami'ye transfer olurken aynı şeyi yaptı. Uluslararası bir turizm şehrinde kalmak istedi ve yılda 50 ila 80 milyon dolar arasında değişen bir maaş almak üzere anlaştı.

    Buna ek olarak Arjantinli yıldız, kariyerini sonlandırdığında Amerikan kulübünün mülkiyetinden bir pay, forma satışlarının kârından bir yüzde ve ayrıca Amerikan liginin maçlarına özel yayın hizmetindeki yeni aboneliklerin gelirlerinden bir pay almak üzere anlaştı.

  • Neden Suudi Arabistan değil?

    Belki de bu durum, Muhammed Salah'ın 25 milyon euro karşılığında ve Trabzonspor'daki maaşından 8 milyon euro fazlasıyla Al-Ittihad'a transfer olması için aldığı dev teklife rağmen Suudi Arabistan Ligi'ne gitmeyi reddetmesinin nedenlerinin bir kısmını ortaya koyuyor.

    Cidde bir sahil şehri olmasına rağmen, Suudi Arabistan yılın büyük bölümünde yüksek sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor ve bu durum, son dönemde Suudi Arabistan Ligi'ne katılan birçok dünya yıldızının şikayet ettiği bir konu.

    Ayrıca, ilk sezonda 25 milyon euro alması durumunda bile Mısırlı yıldız, Suudi Arabistan'daki büyük taraftar baskısı altında ikinci sezonda da bu maaşı almayı garanti edemeyecek.

    Bu durum, Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın bir önceki sezon ligi ve kupayı kazanmış olmasına rağmen, geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nin başlamasından yalnızca 4 hafta sonra Al-Ittihad'dan ayrılmasıyla açıkça görülüyor.

    Ayrıca bazı yıldızlar, sürekli maruz kaldıkları eleştiriler nedeniyle birçok kez Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılmakla ilişkilendirildi; hatta Ronaldo'nun kendisi ve Fransız forvet Karim Benzema da bunlar arasında yer aldı.

    Salah daha büyük bir baskı altında olacak; özellikle de bir numaralı yıldız olacağı ve Al-Ittihad'ın en iyi dönemlerini yaşamadığı, hem teknik hem de idari anlamda ciddi sıkıntılar çektiği düşünüldüğünde, onunla başarılı ve parlak bir performans sergilemesi riskli bir mesele haline geliyor.

    Baskıyı artıran bir diğer unsur ise, Mısırlı yıldızın daha katılmadan Suudi tarafından eleştirilere maruz kalmasıdır; bunlardan biri, Suudi Arabistan Ligi'nin bir emeklilik tatilini geçirilecek bir yer olmadığını savunan Al-Khaleej kulübünün Amerikalı sahibi Ben Harburg'du.

    Ayrıca Suudi medya mensubu Velid el-Ferrac, Salah'tan Roshn Ligi'ne katılmamasını isteyerek buranın şu an için ona uygun bir yer olmadığını savundu; diğer Suudi medya mensubu Suud es-Sarami ise onu bitmiş biri olarak nitelendirdi.

    Bunun aksine Salah, Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz tarihi bir karşılamayla ağırlandı; havalimanında binlerce kişi onu karşıladı ve adını haykırdı; hatta Beşiktaş'a transferi tıkandığında bile transferin tamamlanmasına yönelik resmi bir ilgi vardı.

    Ayrıca Trabzonspor'un hedefleri Al-Ittihad'ınki gibi değil; Türk kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirveye hakim olması nedeniyle şampiyonluklardan ziyade Avrupa kupalarına katılmayı arıyor.

    Tüm bunlar, umulanı sağlayamaması halinde katıldıktan sadece bir sezon sonra ayrılabileceği Suudi Arabistan Ligi'nin aksine, Mısırlı yıldıza Türk kulübüyle sözleşmesini sürdürmesi için daha fazla huzur ve güven sağlayacak.

  • Salah, yeni Ronaldo mu?

    Ancak Salah, kendisinin hiç hayal etmediği bir tabloyla karşı karşıya kalabilir: Türkiye Ligi'nin yeni Ronaldo'su olmak ve Portekizli yıldızın 2023 kışında Al Nassr'a transfer olduğunda yaptıklarını tekrarlamak.

    Mısırlı yıldızın gördüğü tarihi karşılama, daha önce başka hiçbir yıldıza nasip olmamıştı; oysa Türkiye Ligi son birkaç yılda birçok dünya yıldızını bünyesinde barındırıyordu.

    Ve bu, belki de Türkiye Ligi'nin, Avrupa'nın büyük ligleriyle boy ölçüşmek için birinci sınıf futbol yıldızlarıyla daha fazla anlaşma yapma yönünde attığı bir kalkış noktası olabilir.

    Bu nokta gerçekleşirse, Salah'ın spor kariyerinde emekli olduktan sonra bile parlak bir iz olarak kalacak; zira tarihe Türkiye Ligi'nin yeni döneminin öncüsü olarak geçecek.