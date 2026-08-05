Trabzonspor'un Muhammed Salah ile anlaştığını açıklamasının ardından, Mısırlı yıldızın birçok hayranı bu adımı eleştirmek için ortaya çıktı; gerekçeleri ise Türkiye Ligi'nin onun yeteneklerinin, isminin ve tarihinin altında kaldığıydı.

Bu transfere yönelik böylesine güçlü bir muhalefeti Salah yalnızca bir kez, 12 yıl önce yaşadı. İşin garibi, o zamanki nedenler şimdikinin tam tersiydi; söz konusu dönem, Ocak 2014'te İsviçre ekibi Basel'den Chelsea'ye geçtiği andı.

O sırada Mısırlı yıldız Liverpool'a transfer olmanın eşiğindeydi; ancak Chelsea ve o dönemki Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho son anda devreye girerek transferi gerçekleştirmeyi başardı.

Salah'ın Chelsea'ye transferi hayranlarının çoğunun hoşuna gitmedi; özellikle de Londra kulübünün yıldızlarla dolu olması, futbol kariyerinin henüz başında olan Mısırlı yıldızın işini zorlaştırıyordu.

Aksine, o sezon İngiltere Premier Lig şampiyonluğu için Chelsea ve Manchester City ile çetin bir rekabet içinde olan ve Luis Suarez ile Daniel Sturridge'in yanında hücumcu bir oyuncuya ihtiyaç duyan Liverpool'un "Mo"ya daha fazla ihtiyacı vardı.

Sonunda Muhammed Salah kalbinin sesini dinlemeyi ve kendisini ikna etmek için bizzat iletişime geçen Mourinho'nun davetine yanıt vermeyi seçti; ancak Chelsea'de gerçek bir fırsat bulamadığından hiç şüphesiz bu kararından pişmanlık duydu.

İşin ilginç yanı, Salah bu hatayı düzeltmek için 3,5 yıl bekledi. Liverpool onu 2017 yazında, Fiorentina ve Roma ile geçirdiği iki dönemin ardından kadrosuna kattı; ancak takıma 21 yerine 25 yaşında katıldı ve bu da "Kırmızılar"la kariyerinin süresini kısalttı.