Belki de bu durum, Muhammed Salah'ın 25 milyon euro karşılığında ve Trabzonspor'daki maaşından 8 milyon euro fazlasıyla Al-Ittihad'a transfer olması için aldığı dev teklife rağmen Suudi Arabistan Ligi'ne gitmeyi reddetmesinin nedenlerinin bir kısmını ortaya koyuyor.
Cidde bir sahil şehri olmasına rağmen, Suudi Arabistan yılın büyük bölümünde yüksek sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor ve bu durum, son dönemde Suudi Arabistan Ligi'ne katılan birçok dünya yıldızının şikayet ettiği bir konu.
Ayrıca, ilk sezonda 25 milyon euro alması durumunda bile Mısırlı yıldız, Suudi Arabistan'daki büyük taraftar baskısı altında ikinci sezonda da bu maaşı almayı garanti edemeyecek.
Bu durum, Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın bir önceki sezon ligi ve kupayı kazanmış olmasına rağmen, geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nin başlamasından yalnızca 4 hafta sonra Al-Ittihad'dan ayrılmasıyla açıkça görülüyor.
Ayrıca bazı yıldızlar, sürekli maruz kaldıkları eleştiriler nedeniyle birçok kez Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılmakla ilişkilendirildi; hatta Ronaldo'nun kendisi ve Fransız forvet Karim Benzema da bunlar arasında yer aldı.
Salah daha büyük bir baskı altında olacak; özellikle de bir numaralı yıldız olacağı ve Al-Ittihad'ın en iyi dönemlerini yaşamadığı, hem teknik hem de idari anlamda ciddi sıkıntılar çektiği düşünüldüğünde, onunla başarılı ve parlak bir performans sergilemesi riskli bir mesele haline geliyor.
Baskıyı artıran bir diğer unsur ise, Mısırlı yıldızın daha katılmadan Suudi tarafından eleştirilere maruz kalmasıdır; bunlardan biri, Suudi Arabistan Ligi'nin bir emeklilik tatilini geçirilecek bir yer olmadığını savunan Al-Khaleej kulübünün Amerikalı sahibi Ben Harburg'du.
Ayrıca Suudi medya mensubu Velid el-Ferrac, Salah'tan Roshn Ligi'ne katılmamasını isteyerek buranın şu an için ona uygun bir yer olmadığını savundu; diğer Suudi medya mensubu Suud es-Sarami ise onu bitmiş biri olarak nitelendirdi.
Bunun aksine Salah, Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz tarihi bir karşılamayla ağırlandı; havalimanında binlerce kişi onu karşıladı ve adını haykırdı; hatta Beşiktaş'a transferi tıkandığında bile transferin tamamlanmasına yönelik resmi bir ilgi vardı.
Ayrıca Trabzonspor'un hedefleri Al-Ittihad'ınki gibi değil; Türk kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirveye hakim olması nedeniyle şampiyonluklardan ziyade Avrupa kupalarına katılmayı arıyor.
Tüm bunlar, umulanı sağlayamaması halinde katıldıktan sadece bir sezon sonra ayrılabileceği Suudi Arabistan Ligi'nin aksine, Mısırlı yıldıza Türk kulübüyle sözleşmesini sürdürmesi için daha fazla huzur ve güven sağlayacak.