Portekizli Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Abha karşılaşmasında yalnızca ceza sahası içinde topu bekleyen bir forvet değildi; tamamen farklı bir görüntü sergileyerek, takımının Roshn Pro Ligi'nin altıncı haftasında 2-1 kazandığı maçta dikkat çeken taktiksel bir rol üstlendi.
42 yaşındaki Portekizli yıldızın aynı fiziksel verimlilikle devam edip edemeyeceğine dair tartışmaların yeniden alevlendiği bir gecede, Ronaldo yanıtını sahada verdi; sürekli hareketliliği ve oyun kuruluşuna katkısıyla öne çıktıktan sonra ilk golü kaydederek kaledeki alışılmış imzasını attı.