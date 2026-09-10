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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Ronaldo fizik kurallarına meydan okuyor: 42 yaşında ve eleştirmenlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor!

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Futbolun tarihi gol kralı çalışmayı bırakmıyor

Portekizli Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Abha karşılaşmasında yalnızca ceza sahası içinde topu bekleyen bir forvet değildi; tamamen farklı bir görüntü sergileyerek, takımının Roshn Pro Ligi'nin altıncı haftasında 2-1 kazandığı maçta dikkat çeken taktiksel bir rol üstlendi.

42 yaşındaki Portekizli yıldızın aynı fiziksel verimlilikle devam edip edemeyeceğine dair tartışmaların yeniden alevlendiği bir gecede, Ronaldo yanıtını sahada verdi; sürekli hareketliliği ve oyun kuruluşuna katkısıyla öne çıktıktan sonra ilk golü kaydederek kaledeki alışılmış imzasını attı.

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  • Ronaldo: kalıpların dışında bir forvet

    Ronaldo maç boyunca klasik bir forvet rolü üstlenmedi; sahanın farklı bölgelerinde boy gösterdi ve hücumların kurgusuna katılıp hatları birbirine bağlamak için Nassr'ın orta sahasına sık sık geri çekilmesi dikkat çekiciydi.

    Portekizli yıldız boşlukları akıllıca kullandı; bazı pozisyonlarda savunmacıları üzerine çekip takım arkadaşlarına yol açmak için geriye çekiliyor, ardından savunma hattının arkasındaki boşlukları değerlendirmek üzere yeniden öne fırlıyordu.

    Hareketlerindeki bu akışkanlık, kendisini markaja almayı daha da zorlaştırdı; özellikle de Abha'nın savunmacılarına maç boyunca üzerinde çalışabilecekleri sabit bir nokta vermediği için. Kimi zaman ceza sahasından uzakta beliriyor, kimi zaman da hızla sahanın en tehlikeli bölgelerine geçiveriyordu.

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  • Hareket ediyor, alanları açıyor, sonra geri dönüyor

    Ronaldo'nun bu performansında en önemli nokta, yalnızca yatay hareketlerle yetinmemesi, aksine hücumun gidişatına göre pozisyonunu sürekli değiştirmesiydi. Bu da takım arkadaşlarına hareket etmek ve topu almak için ek alanlar kazandırdı.

    Geriye çekildiğinde ise amacı gayet netti: savunmacılardan birini peşinden sürükleyerek değerlendirilebilecek bir boşluk yaratmak. Ardından hızla ceza sahasına geri dönerek, hücumun kurulmasına bizzat katkı sağladıktan sonra kaleyi tehdit edebilen bir forvet olarak beliriyordu.

    42 yaşında olmasına rağmen Ronaldo, yalnızca hıza ya da fiziksel güce değil; sahayı okumaya ve akıllı hareket etmeye dayanan bir oyuncu örneği sundu. Böylece etkisinin maç içindeki pek çok taktiksel boyuta uzanabileceğini kanıtladı.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Muhteşem bir yükseliş ve belirleyici imza

    Ronaldo, taktiksel rolünün yanında kaleye karşı asıl görevini de unutmadı ve Nassr'ın ilk golünü, ceza sahası içinde kendisini hâlâ öne çıkaran yetenekleri yansıtan bir şekilde kaydetmeyi başardı.

    Portekizli yıldız, muhteşem bir şekilde yükselerek topu kafayla ağlara gönderdi ve ilerleyen yaşına rağmen orta ve hava toplarını değerlendirme becerisini bir kez daha ortaya koydu.

    Bu golle Ronaldo, taktiksel rol ile hücum katkısını bir araya getirdi; ceza sahasından uzakta hareket eden bir oyuncu olmakla kalmadı, Nassr'ın atağı sonuçlandırmaya ve takımın üstünlüğünü gole çevirmeye ihtiyaç duyduğu anda da orada hazır bulundu.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Olağanüstü bir geceyi doğrulayan rakamlar

    Ronaldo'nun maçın adamı ödülünü kazanması, Al Nassr'ın Abha karşısındaki galibiyetindeki etkisinin büyüklüğünü yansıttı; zira teknik ve taktiksel açıdan en bütünlüklü maçlarından birini ortaya koydu.

    Maç boyunca istatistiklerine bakıldığında Ronaldo, 10 üzerinden 8'lik bir puan aldı. 4'ü Abha kalesine isabetli olmak üzere toplam 8 şut çekti, ayrıca iki kilit pas verdi ve bir çalımı başarıyla gerçekleştirdi.

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    Böylece Ronaldo, etkisini kanıtlamak için birden fazla gol atmaya ihtiyaç duymadı; çünkü maçtaki değeri sadece fileleri havalandırmaktan çok daha büyüktü. Hareketleriyle boşluklar yaratılmasına katkı sağladı, oyun kuruluşuna dahil oldu ve ardından bir atağı sonuçlandırmak için doğru yerde belirdi.

    Bazıları Ronaldo'nun yaşı ilerledikçe seviyesini koruyabilme yeteneği konusunda soru işaretleri koymayı sürdürürken, Abha karşılaşması farklı bir yanıt sundu: Oyun tarzı değişebilir, boşlukları okumaya ve akıllı hareket etmeye daha fazla dayanabilir; ancak fark yaratma yeteneği hâlâ mevcut.

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