Ronaldo'nun bu performansında en önemli nokta, yalnızca yatay hareketlerle yetinmemesi, aksine hücumun gidişatına göre pozisyonunu sürekli değiştirmesiydi. Bu da takım arkadaşlarına hareket etmek ve topu almak için ek alanlar kazandırdı.

Geriye çekildiğinde ise amacı gayet netti: savunmacılardan birini peşinden sürükleyerek değerlendirilebilecek bir boşluk yaratmak. Ardından hızla ceza sahasına geri dönerek, hücumun kurulmasına bizzat katkı sağladıktan sonra kaleyi tehdit edebilen bir forvet olarak beliriyordu.

42 yaşında olmasına rağmen Ronaldo, yalnızca hıza ya da fiziksel güce değil; sahayı okumaya ve akıllı hareket etmeye dayanan bir oyuncu örneği sundu. Böylece etkisinin maç içindeki pek çok taktiksel boyuta uzanabileceğini kanıtladı.