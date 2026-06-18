Ronaldo, devlerin mücadelesinin dışında... 2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kim kazanacak?

Birinci sınıf yıldızlar, 2026 Dünya Kupası’ndaki niyetlerini açıklamak için fazla beklemediler; Turnuvanın ilk günlerinin geçmesiyle Altın Ayakkabı yarışı erkenden alevlendi; Lionel Messi tarihi bir hat-trickle adını duyururken, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane ikişer gol atarak rekabeti açılış turundan itibaren kızıştırdı.

Messi rekorların peşinde koşarak tüm dikkatleri üzerine çekerken, Mbappé 2022 turnuvasında elde ettiği gol kralı unvanını kaybetmeye niyetli olmadığını gösterdi. Haaland ise Dünya Kupası’ndaki ilk maçında güçlü bir mesaj vererek, dünyanın en büyük gol makineleri arasında rekabetin kapılarını ardına kadar açtı.

Harry Kane de sahneden uzak kalmadı; büyük maçlarda her zamanki varlığını teyit eden iki golle skor hesabını açtı ve Messi, Mbappé ve Haaland’a erken bir aşamada rakip oldu. Bu yarışta isimlerin önemi ya da geçmiş başarılar değil, önümüzdeki haftalarda her yıldızın kale önünde ne sunacağı belirleyici olacak gibi görünüyor.

Yeni bir zafer peşinde olan bir efsane, ikinci şampiyonluğunu kovalayan bir Fransız yıldız, dünya sahnesinde ilk sayfasını yazan Norveçli golcü ve pes etmeyi bilmeyen bir İngiliz kaptan arasında, taraftarlar 2026 Dünya Kupası’nın en heyecan verici bireysel mücadelelerinden birini sonuçlandırabilecek oyuncunun kim olacağını merakla bekliyor.

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