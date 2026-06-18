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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Çeviri:

Ronaldo, devlerin mücadelesinin dışında... 2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kim kazanacak?

FEATURES
Analysis
Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
Irak - Norveç
Irak
Norveç
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
İngiltere - Hırvatistan
İngiltere
Hırvatistan
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
E. Haaland
L. Messi
K. Mbappe
C. Ronaldo
H. Kane
Fransa
Senegal
ABD
Irak
Norveç
Arjantin
Cezayir
İngiltere
Hırvatistan
Portekiz
Kongo - Kinşasa

İlk turdan beri… Dünya Kupası gol kralı unvanı için kıyasıya bir yarış

Birinci sınıf yıldızlar, 2026 Dünya Kupası’ndaki niyetlerini açıklamak için fazla beklemediler; Turnuvanın ilk günlerinin geçmesiyle Altın Ayakkabı yarışı erkenden alevlendi; Lionel Messi tarihi bir hat-trickle adını duyururken, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane ikişer gol atarak rekabeti açılış turundan itibaren kızıştırdı.

Messi rekorların peşinde koşarak tüm dikkatleri üzerine çekerken, Mbappé 2022 turnuvasında elde ettiği gol kralı unvanını kaybetmeye niyetli olmadığını gösterdi. Haaland ise Dünya Kupası’ndaki ilk maçında güçlü bir mesaj vererek, dünyanın en büyük gol makineleri arasında rekabetin kapılarını ardına kadar açtı.

Harry Kane de sahneden uzak kalmadı; büyük maçlarda her zamanki varlığını teyit eden iki golle skor hesabını açtı ve Messi, Mbappé ve Haaland’a erken bir aşamada rakip oldu. Bu yarışta isimlerin önemi ya da geçmiş başarılar değil, önümüzdeki haftalarda her yıldızın kale önünde ne sunacağı belirleyici olacak gibi görünüyor.

Yeni bir zafer peşinde olan bir efsane, ikinci şampiyonluğunu kovalayan bir Fransız yıldız, dünya sahnesinde ilk sayfasını yazan Norveçli golcü ve pes etmeyi bilmeyen bir İngiliz kaptan arasında, taraftarlar 2026 Dünya Kupası’nın en heyecan verici bireysel mücadelelerinden birini sonuçlandırabilecek oyuncunun kim olacağını merakla bekliyor.

Ayrıca okuyun: Messi’nin parıltısı ve Ronaldo’nun şoku arasında… Gol yağmuru ve tarihi rakamlar, Dünya Kupası’nın ilk turlarını özetliyor


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Messi'nin tarihe geçen hat-trick'i

    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla oynadığı ilk maçta, Altın Ayakkabı yarışındaki tüm rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi. “Tango”yu Cezayir’e karşı 3-0’lık galibiyete taşıyan Messi, tüm golleri kendisi attı ve turnuvanın gol krallığı sıralamasında erkenden zirveye oturdu.

    Arjantin kaptanı, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak en büyük hayalini gerçekleştirdikten sonra sanki hiçbir baskı altında oynamıyormuş gibi farklı bir performans sergiledi. Her zamanki sihrinin yeni bir versiyonunu ortaya koyan Messi, yaşının, futbolun en büyük sahnelerinde fark yaratma yeteneğinden hiçbir şey eksiltmediğini kanıtladı.

    Bu hat-trick, golcü yarışında sadece mükemmel bir başlangıç olmakla kalmadı, aynı zamanda büyük bir tarihi öneme de sahipti. Messi, Dünya Kupası finallerindeki gol sayısını 16’ya çıkararak, Alman efsane Miroslav Klose ile eşit bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları listesinin zirvesine yükseldi ve olağanüstü siciline yeni bir başarı daha ekledi.

    Görünüşe göre Arjantinli yıldız, Katar’da elde ettikleriyle yetinmiyor; Amerika topraklarında zaferin yeni bir sayfasını yazmaya çalışıyor ve gözünü iki net hedefe dikmiş durumda: Dünya Kupası şampiyonluğunu korumak ve Dünya Kupası kariyerinde ilk kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak için ilerlemeye devam etmek.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé, Altın Ayakkabı ödülünü yeniden kovalıyor

    Mbappé için, Altın Ayakkabı yarışında güçlü bir şekilde varlığını hissettirmek için tek bir devre yeterli oldu. Fransa milli takımını, Senegal karşısında 0-0’lık beraberliği 3-1’lik galibiyete dönüştürmeye yönlendiren Mbappé, attığı iki golle 2026 Dünya Kupası’nın gol kralı unvanı için en önde gelen adaylar arasına erken bir şekilde adını yazdırdı.

    Senegal savunmasının ilk yarıda uyguladığı sıkı markaja rağmen, “Les Bleus”un kaptanı maçın ikinci yarısında boşlukları iyi değerlendirerek büyük maçlardaki olağanüstü yeteneklerini bir kez daha sergiledi ve 2022 Dünya Kupası’nın, dünya sahnesindeki olağanüstü golcülük serüveninde sadece bir durak olduğunu kanıtladı.

    Görünüşe göre Mbappé, üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı’yı kovalamakla yetinmiyor; aynı zamanda, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda şampiyon olduktan sonra, kişisel tarihinde ikinci kez Fransa’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımak ve Dünya Kupası’ndaki en muhteşem bireysel performanslarından birine sahne olan 2022 finalindeki yenilgisini telafi etmek gibi daha büyük bir hedefi gözüne kestirmiş görünüyor.

    Turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapan Fransız yıldız, rakiplerine açık bir mesaj gönderiyor: Golcülerin mücadelesi kolay olmayacak ve son iki turnuvada tüm dikkatleri üzerine çeken bu oyuncu, Kuzey Amerika sahalarında tarihe adını yazmaya kararlı.

    Buna ek olarak Mbappé, şu anda 14 golle Messi ve Klose’den sadece iki gol geride olduğu için, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olma hayali kuruyor. Bu hedefi çok da uzak değil ve bu turnuvada gerçekleştirebilir.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland… Sınır tanımayan hedeflerle ilk sahneye çıkış

    Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk maçına olabilecek en iyi şekilde başladı. Norveç milli takımını Irak karşısında 4-1’lik büyük bir galibiyete taşıyan Haaland, attığı iki golle turnuvaya, Altın Ayakkabı ödülünü en başından itibaren ana hedeflerinden biri olarak belirlediğini kanıtladı.

    Norveçli forvetin sergilediği performans, takipçiler için sürpriz olmadı. Haaland, geçtiğimiz yıllarda ister Borussia Dortmund, ister Manchester City formasıyla, ister milli takımında olsun, doğuştan bir golcü olduğunu kanıtlamıştı; zira kaleye ulaşma ve yarı fırsatları gole çevirme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip.

    Norveç’in güçlü başlangıcıyla birlikte, İskandinav milli takımının turnuvada ilerleyebileceği ve 2026 Dünya Kupası’nda sürpriz takımlardan biri olarak öne çıkabileceği yönündeki tahminler artmaya başladı. Özellikle de dünyanın en tehlikeli forvetlerinden birine sahip olması, büyük takımlarla oynanacak herhangi bir karşılaşmada belirleyici faktör olabilir.

    Haaland için Irak karşısında attığı iki gol ise sadece bir başlangıç olabilir. Norveçli forvet, ister büyük milli takımlar ister daha zayıf rakipler olsun, istisnasız herkese karşı gol atmaya alışkındır. Bu da turnuva ilerledikçe Altın Ayakkabı yarışında en tehlikeli isimlerden biri olmasını sağlıyor.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane… Sadece bir golcüden daha fazlası

    Harry Kane, Hırvatistan ağlarına attığı iki golle tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 4-2’lik heyecan verici bir galibiyet elde etmesine öncülük etmiş olsa da, “Üç Aslan”ın kaptanının değeri sadece attığı gollerle sınırlı değildir; aynı zamanda onu modern futboldaki en çok yönlü forvetlerden biri yapan birçok rolü de kapsıyor.

    İngiliz forvet, ceza sahası içinde pozisyon alıp fırsatları beklemekle yetinmiyor; aksine, sürekli olarak sahanın derinliklerine inerek atakların inşasına katılmaya, takım arkadaşları için boşluklar yaratmaya ve takımın hatları arasında büyük bir hassasiyetle bağlantı kurar. Bu da İngiltere’ye çeşitli hücum seçenekleri sunar ve gol atamadığı maçlarda bile tehlikesini artırır.

    Ayrıca Kane, topsuz oyunundaki büyük çabasıyla da öne çıkıyor; hücumun başlangıcından itibaren savunmacılara baskı uyguluyor ve top kaybı durumunda takım arkadaşlarını desteklemek için savunma bölgelerine geri dönmekten çekinmiyor. Böylece, sadece kale önünde değil, oyunun her aşamasında takımına hizmet eden bir kaptan örneği sergiliyor.

    Tüm bu rollere rağmen, Kane birinci sınıf bir golcü olarak temel görevini de unutmadı. Hırvatistan karşısında attığı iki gol, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 10’a yükseltti ve 2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünün en önemli adaylarından biri olacağını teyit etti. Ayrıca, mevcut turnuva boyunca aynı gol ortalamasını sürdürürse, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncuları sıralamasında zirveye yaklaşma umudunu da canlı tutuyor.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sahnedeki diğer isimler

    Şu anda tüm dikkatler Messi, Mbappé, Haaland ve Kane dörtlüsüne odaklanmış olsa da, grup aşamasının ilk turunda golcü kimliğiyle erken bir iz bırakmayı başaran başka isimler de öne çıktı. Yeni Zelandalı Ilya Gast, Alman Kai Havertz, Amerikalı Florian Balougan ve İsveçli Yassin El Ayari, her biri iki gol atarak gol krallığı yarışında önde gelen oyuncular arasına girdi.

    Bu dörtlü, açılış maçlarında milli takımlarıyla olağanüstü performanslar sergiledi. Hücumda güçlü başlangıçlardan yararlanarak ilk turun ardından en skorer oyuncular arasında yer alma fırsatını yakaladılar. Bu durum, Altın Ayakkabı yarışının sadece büyük isimlerle sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

    Ancak buna rağmen, ister milli takımlarının yapısı ister deneyim ve golcü yetenekleri açısından büyük bireysel farklar nedeniyle, bu isimlerin rekabetin içinde uzun süre kalma şansı, en önde gelen adaylara kıyasla daha düşük görünüyor.

    Messi, Mbappé, Haaland ve Kane’in muhteşem başlangıcı göz önüne alındığında, Altın Ayakkabı yarışında hakimiyet kurmaya en yakın olan bu ölümcül dörtlü olmaya devam ediyor; özellikle de her birinin olağanüstü bir gol sicili ve turnuva kritik aşamalara doğru ilerledikçe farklı rakipler karşısında gol atmaya devam etme yeteneği var.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo yarışın dışında mı?

    Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenine, futbol tarihinin en önemli efsanelerinden birinden hiç beklenmeyecek bir sahneyle başladı. Portekiz milli takımı, Demokratik Kongo ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle yetindiği maçta, Portekizli forvet büyük maçlarda alıştığımız performansını sergileyemedi.

    Ronaldo, zaman zaman hücumda etkisiz kalması ve bazı anlarda tek başına gol peşinde koşmakla suçlandığı için geniş çaplı eleştirilerin hedefinde kaldı. Bu sırada takım, “Avrupa’nın Brezilyası”nın kaptanı etrafında her zamanki hücum uyumunu sergileyemedi.

    Ayrıca, yaş faktörünün etkisini göstermeye başladığı da açıkça görülüyordu. Ronaldo, 41 yaşında Dünya Kupası serüvenine devam ediyor ve bu durum, ceza sahası içindeki yüksek golcü içgüdüsünü korusa da, altın yıllarında seyircilerin alışık olduğu hareket ritmi ve fiziksel çabasına kıyasla bir düşüşe neden oldu.

    Bununla birlikte, Portekizli yıldızı tarihsel denklemden dışlamak mümkün değildir; o, futbol tarihinin en büyük golcülerinden biridir ve her an fark yaratabilecek kapasitede. Bu turnuvada sadece bir gol atması, onu tarihte altı farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan tek oyuncu yapacaktır. Bu, Altın Ayakkabı yarışmasının gidişatından bağımsız olarak efsanevi konumunu pekiştiren eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır.