Ronaldo destekçilerin başında... Hırvatistan maçı öncesinde Portekiz milli takımını bir trajedi vurdu

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım yardımcı antrenörü Ricardo Carvalho’nun babası Manuel Ribeiro de Carvalho’nun 69 yaşında vefat etmesinden dolayı derin üzüntülerini ifade eder. Bu derin üzüntü dolu anda, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu ve tüm federasyon çalışanları, Ricardo Carvalho’ya ve tüm ailesine en içten taziyelerini sunar, acılarını paylaşır ve bu telafi edilemez kaybın üstesinden gelmeleri için onlara güç diler.”

Portekiz Milli Takımı ise sosyal medyada, “Senin yanındayız. Güç sana, Ricardo Carvalho” yazısını, takımın taziyelerini ilettiği iki fotoğrafla birlikte paylaştı.

João Félix ile Hırvatistan’a karşı oynanacak 32’li tur maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısından önce, milli takım danışmanı Carvalho’nun babasının vefatına bir kez daha değindi.

Francisco Trigo de Abro şunları söyledi: “Sadece, babını kaybeden Ricardo Carvalho’ya kendim ve João adına başsağlığı dilemek istiyorum. O hâlâ aramızda. O harika bir takım arkadaşı ve harika bir dosttu, bu yüzden üzüntümüzü ifade etmek istedik.”

Basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu, Carvalho’nun babasının cenazesine katılmak üzere Portekiz’e gideceğini duyurdu. Portekiz, Hırvatistan ile oynayacağı eleme turu maçı öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

48 yaşındaki Carvalho, daha önce Marsilya’da Portekizli teknik direktör André Villas-Boas’ın teknik ekibinde yer aldıktan sonra, 2023 yılından bu yana Roberto Martínez’in teknik ekibinin bir parçası haline geldi.

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