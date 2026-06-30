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Ronaldo destekçilerin başında... Hırvatistan maçı öncesinde Portekiz milli takımını bir trajedi vurdu

Portekiz - Hırvatistan
Portekiz
Hırvatistan
Dünya Kupası
R. Carvalho
C. Ronaldo
Portekiz
Hırvatistan
Kanada

Sessizlik sahnenin hakimi

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Hırvatistan ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde, kadrosundaki bir oyuncunun başına gelen trajik olayın ardından son günlerde üzücü saatler yaşadı.

Portekiz milli takımı, grup aşamasında Demokratik Kongo ve Kolombiya ile iki kez berabere kalıp Özbekistan'a karşı tek bir galibiyet elde ettikten sonra, başta efsane Cristiano Ronaldo olmak üzere çoğu yıldız oyuncusunun performansına yöneltilen sert eleştirilerden kurtulamadı.

Bu tartışmaların ve takımı bir araya getirme çabalarının ortasında, yardımcı teknik direktör ve eski Chelsea yıldızı Ricardo Carvalho, babasının vefat haberini aldı.

  • Etkileyici sahneler

    Mirror gazetesi, “Portekiz Milli Takımı yardımcı antrenörü Ricardo Carvalho’nun babasının vefatı, Miami’deki takım kampında dokunaklı anlara yol açtı; Cristiano Ronaldo, başsağlığı dileklerini ileten yıldızların başında yer aldı” diye yazdı.

    Portekiz Futbol Federasyonu, eski Chelsea savunma oyuncusu Carvalho’nun, Miami’deki milli takım kampında babası Manuel Ribeiro de Carvalho’nun (69) vefat haberini aldığını ve cenaze törenine katılmak üzere ülkesine döneceğini bildirdi.

    Carvalho, Pazartesi günkü antrenmana katılmıştı; antrenman sırasında Portekiz milli takım oyuncuları, babasının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu.

    Mirror gazetesi şu yorumu yaptı: "Harekete geçici bir sahnede, takım bir daire oluşturdu, kollarını birbirine kenetledi ve Carvalho'ya saygılarını göstermek için sessizce başlarını eğdiler. Ronaldo, 2003 ile 2016 yılları arasında 89 uluslararası maça çıkan eski milli takım arkadaşını ve diğer bazı takım arkadaşlarını kucakladı. Bu dokunaklı anlar, Portekiz'in Miami'deki son antrenmanının ilk dakikalarında yaşandı."

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  • "Harika bir meslektaş ve harika bir dost"

    Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım yardımcı antrenörü Ricardo Carvalho’nun babası Manuel Ribeiro de Carvalho’nun 69 yaşında vefat etmesinden dolayı derin üzüntülerini ifade eder. Bu derin üzüntü dolu anda, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu ve tüm federasyon çalışanları, Ricardo Carvalho’ya ve tüm ailesine en içten taziyelerini sunar, acılarını paylaşır ve bu telafi edilemez kaybın üstesinden gelmeleri için onlara güç diler.”

    Portekiz Milli Takımı ise sosyal medyada, “Senin yanındayız. Güç sana, Ricardo Carvalho” yazısını, takımın taziyelerini ilettiği iki fotoğrafla birlikte paylaştı.

    João Félix ile Hırvatistan’a karşı oynanacak 32’li tur maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısından önce, milli takım danışmanı Carvalho’nun babasının vefatına bir kez daha değindi.

    Francisco Trigo de Abro şunları söyledi: “Sadece, babını kaybeden Ricardo Carvalho’ya kendim ve João adına başsağlığı dilemek istiyorum. O hâlâ aramızda. O harika bir takım arkadaşı ve harika bir dosttu, bu yüzden üzüntümüzü ifade etmek istedik.”

    Basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu, Carvalho’nun babasının cenazesine katılmak üzere Portekiz’e gideceğini duyurdu. Portekiz, Hırvatistan ile oynayacağı eleme turu maçı öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

    48 yaşındaki Carvalho, daha önce Marsilya’da Portekizli teknik direktör André Villas-Boas’ın teknik ekibinde yer aldıktan sonra, 2023 yılından bu yana Roberto Martínez’in teknik ekibinin bir parçası haline geldi.

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