Raporda, İspanya'daki bazı medya mensuplarının görüşlerine de yer verildi. Onlara göre Mbappe, iyileşme sürecinde Real Madrid'in antrenman tesislerinde çalışmaya odaklanmalı. Sahanın dışında sık sık görünmesinin, kulüp yönetimine ve teknik direktörüne karşı bir meydan okuma izlenimi verebileceğini düşünüyorlar.

"El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol şöyle konuştu: "Bunun Real Madrid'le bir çatışma olduğunu söylemiyorum, ama böyle bir izlenim verebilir."

Ve ekledi: "O Ballon d'Or istiyor, ama Real Madrid ondan daha fazlasını istiyor. Mbappe'nin kulübe daha fazla bağlı olmasını, çalışmasını ve onu gerçekten antrenman yaparken görmemizi istiyor. Haber başlıklarına, sahanın dışında olanlarla değil, saha içinde olanlarla çıkmalı."

Pedrerol sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe, Real Madrid taraftarlarının sevgisini yitirmeye başladı ve bu, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Bence artık ne istediğini, nereye gitmek istediğini ve Real Madrid taraftarlarının sevgisini gerçekten isteyip istemediğini düşünmesinin zamanı geldi."

Pedrerol, kulüp taraftarlarının, güçlü kişiliğiyle tanınan Mourinho'dan Fransa Milli Takımı'nın kaptanına karşı daha sert davranmasını ve zaman zaman takımın aleyhine olsa bile oyuncunun canının istediğini yapmasına izin verdiği izlenimini vermemesini beklediğini düşünüyor.

Şöyle dedi: "Real Madrid taraftarları, savaşçı bir Mourinho da istiyor. Kulübü savunan ve her şeyin üzerinde tutan, hiçbir oyuncunun karşısında pes etmeyen, adı ne olursa olsun herhangi bir oyuncunun yüzüne düşündüğünü söyleyecek cesarete sahip bir Mourinho. Mourinho, bize geri dön!"