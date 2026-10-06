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Ronaldo'dan ders mi almalı? Mourinho'ya uyarı mesajı: Mbappe, Real Madrid'in ne anlama geldiğini anlamadı

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Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
K. Mbappe
J. Mourinho
C. Ronaldo
İspanya
Fransa
Portekiz

Horozların kaptanı, Beyazlar karşısında dokunulmazlığını yavaş yavaş kaybediyor

Kylian Mbappé, saha dışındaki son davranışlarının Real Madrid ve taraftarlarıyla olan ilişkisi üzerine bir tartışma başlatmasının ardından İspanya'da giderek artan bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya; kulüp yönetimi ise Fransız yıldızından takımla olan serüvenine daha fazla odaklanmasını beklemeye devam ediyor.

Fransız RMC sitesinin haberine göre eleştiriler, Mbappé'nin Fransa Milli Takımı'nda sakatlanmasının ardından başladı. Oyuncu, geçtiğimiz 25 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi kapsamında Türkiye karşısında galibiyet golünü kaydederken sol dizinden sakatlandı ve teknik direktör Zinedine Zidane'dan izin alarak milli takım kampından ayrıldı.

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  • Mourinho'nun talimatlarına aykırı mı? Mbappe tartışmaların kapısını aralıyor

    Rapor, Mbappe'nin iyileşme döneminin başlangıcının bir dizi tartışmaya kapı araladığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: Oyuncu, sakatlığından sadece 5 gün sonra Fransa'nın başkenti Paris'teki bir gece kulübünde, kız arkadaşı İspanyol oyuncu Ester Exposito ile birlikte görüntülendi; bu durum Madrid'de eleştirilere yol açtı.

    Yaygara bununla da sınırlı kalmadı; Real Madrid kaptanı, günler sonra İsviçre Alpleri'ndeki Luzern Gölü yakınlarında bisiklet sürerken, kask takmış ve kameraya gülümser halde yeni bir video görüntüsünde yer aldı.

    Bu adım İspanya'da yeni bir rahatsızlığa yol açtı; özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun, olası düşmeler ve sakatlık ya da fiziksel sorunlar riskinden kaçınmak amacıyla oyuncularının bisiklet kullanmasını istemediğini daha önce belirtmiş olması nedeniyle.

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  • Kaygı verici bir izlenim ve Mourinho'ya mesaj: Mbappe, Real taraftarının sevgisini mi kaybediyor?

    Raporda, İspanya'daki bazı medya mensuplarının görüşlerine de yer verildi. Onlara göre Mbappe, iyileşme sürecinde Real Madrid'in antrenman tesislerinde çalışmaya odaklanmalı. Sahanın dışında sık sık görünmesinin, kulüp yönetimine ve teknik direktörüne karşı bir meydan okuma izlenimi verebileceğini düşünüyorlar.

    "El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol şöyle konuştu: "Bunun Real Madrid'le bir çatışma olduğunu söylemiyorum, ama böyle bir izlenim verebilir."

    Ve ekledi: "O Ballon d'Or istiyor, ama Real Madrid ondan daha fazlasını istiyor. Mbappe'nin kulübe daha fazla bağlı olmasını, çalışmasını ve onu gerçekten antrenman yaparken görmemizi istiyor. Haber başlıklarına, sahanın dışında olanlarla değil, saha içinde olanlarla çıkmalı."

    Pedrerol sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe, Real Madrid taraftarlarının sevgisini yitirmeye başladı ve bu, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Bence artık ne istediğini, nereye gitmek istediğini ve Real Madrid taraftarlarının sevgisini gerçekten isteyip istemediğini düşünmesinin zamanı geldi."

    Pedrerol, kulüp taraftarlarının, güçlü kişiliğiyle tanınan Mourinho'dan Fransa Milli Takımı'nın kaptanına karşı daha sert davranmasını ve zaman zaman takımın aleyhine olsa bile oyuncunun canının istediğini yapmasına izin verdiği izlenimini vermemesini beklediğini düşünüyor.

    Şöyle dedi: "Real Madrid taraftarları, savaşçı bir Mourinho da istiyor. Kulübü savunan ve her şeyin üzerinde tutan, hiçbir oyuncunun karşısında pes etmeyen, adı ne olursa olsun herhangi bir oyuncunun yüzüne düşündüğünü söyleyecek cesarete sahip bir Mourinho. Mourinho, bize geri dön!"

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  • Mbappe, Real Madrid'in ne anlama geldiğini anlamadı: Ronaldo veya Raul gibi olmalısın

    Gazeteci Tomas Roncero da bu görüşe katılıyor. "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında şöyle konuştu: "Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bir projenin lideri olabilmek için örnek olman gerekir."

    Ve ekledi: "Valdebebas'a ilk gelen, oradan en son ayrılan kişiler olan Cristiano Ronaldo ya da Raul gibi olması gerekirdi. Real Madrid'in neyi temsil ettiğini anlamadı."

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