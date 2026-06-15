Ronaldo, Carlo Ancelotti'nin Raphinha'yı yanlış kullandığını söylerken, Brezilya efsanesi Fas'la oynanan 'gergin' Dünya Kupası maçındaki kararları sorguluyor

AC Milan'da Ancelotti'nin altında forma giyen Ronaldo, Brezilya'nın Dünya Kupası açılış maçında bazı kilit oyuncuların pozisyon alışı karşısında şaşkınlığa kapıldı. Haiti maçı öncesinde ESPN Brasil'in "Resenha da Copa" programına konuk olan "O Fenomeno", Raphinha'nın kulüpte farklı bir pozisyonda sergilediği muhteşem performansa rağmen sol kanatta oynatılmasına ilişkin endişesini dile getirdi.

"Raphinha, Barcelona'da sağ kanatta inanılmaz bir yıl geçirmişken sol kanatta mı oynuyor? Anlaşılması mümkün olmayan bazı şeyler vardı, ancak ikinci yarıda durum düzelmeye başladı," diye açıkladı Ronaldo.

İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Raphinha'yı pozisyonunun dışında oynatarak Brezilya'nın, bu kanat oyuncusunu Spotify Camp Nou'da bu kadar tehlikeli kılan doğal genişlik ve doğrudanlığı kaybettiğine inanıyor.