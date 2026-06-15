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Ronaldo, Carlo Ancelotti'nin Raphinha'yı yanlış kullandığını söylerken, Brezilya efsanesi Fas'la oynanan 'gergin' Dünya Kupası maçındaki kararları sorguluyor
Ancelotti'nin Raphinha konusunda yaptığı taktiksel hata
AC Milan'da Ancelotti'nin altında forma giyen Ronaldo, Brezilya'nın Dünya Kupası açılış maçında bazı kilit oyuncuların pozisyon alışı karşısında şaşkınlığa kapıldı. Haiti maçı öncesinde ESPN Brasil'in "Resenha da Copa" programına konuk olan "O Fenomeno", Raphinha'nın kulüpte farklı bir pozisyonda sergilediği muhteşem performansa rağmen sol kanatta oynatılmasına ilişkin endişesini dile getirdi.
"Raphinha, Barcelona'da sağ kanatta inanılmaz bir yıl geçirmişken sol kanatta mı oynuyor? Anlaşılması mümkün olmayan bazı şeyler vardı, ancak ikinci yarıda durum düzelmeye başladı," diye açıkladı Ronaldo.
İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Raphinha'yı pozisyonunun dışında oynatarak Brezilya'nın, bu kanat oyuncusunu Spotify Camp Nou'da bu kadar tehlikeli kılan doğal genişlik ve doğrudanlığı kaybettiğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Fas'taki gerginlik ve tedirginlik
Ronaldo, takımın oyun düzenini eleştirirken, Dünya Kupası açılış maçının psikolojik yükünün bireysel performansları olumsuz etkilemiş olabileceğini kabul etti. Takımdaki alışılmadık teknik hataları, kolektif bir tedirginliğin kanıtı olarak göstererek, Casemiro gibi deneyimli liderlerin bile maçın ritmine ayak uydurmakta zorlandığını belirtti.
“Hala çok iyimserim. Bence bu ilk maçın baskısıydı ve bunu zaten fark etmiştim, çünkü özellikle ilk yarıda bu kadar çok pas kaçırmak normal değildi. Casemiro sırtını dönerek topu almaya çalışıyordu, anlarsınız ya? Bence Brezilya milli takımını gerginlik engelledi. Daha sonra Ancelotti ve oyuncularla yapılan röportajı izleyip bu gerginliği kabul ettiklerini görünce ben de sakinleştim. Bu normal, değil mi? Dünya Kupası, değil mi? Oyuncuların, özellikle de yeni gelenlerin böyle bir gerginliği olması normal,” diye ekledi Ronaldo.
Luiz Henrique'nin durumu
Haiti ile oynanacak bir sonraki maça bakıldığında Ronaldo, Brezilya hücumunun ilk maçta çok ihtiyaç duyduğu "genişlik"i sağlamak için sağ kanatta kadro değişikliğinin gerekli olduğunu belirtti. Orta sahadaki sıkışıklığı giderecek isim olarak Botafogo'nun yıldızı Luiz Henrique'yi gösterdi.
"[Ancelotti] bunu yapar mı bilmiyorum, ama benim görüşüme göre ben şöyle yapardım: Luiz Henrique maça çok iyi girdi ve sağ kanatta oyunu oldukça açtı. [Lucas] Paqueta bunu yapamadı, Raphinha da sağ kanatta bunu yapamadı, Vinicius'un diğer tarafta yaptığı gibi oyunu açamadı. Bu, orta sahadaki tıkanıklığı büyük ölçüde giderir. Ve Brezilya'nın daha fazla alanı olması, her koşulda bizim için daha iyidir. Bence o bu küçük değişikliği yapabilir," dedi efsanevi forvet.
- Getty Images Sport
Fas'a saygı ve Carlo'ya güven
Taktiksel değişiklikler yapılması yönündeki çağrılarına rağmen Ronaldo, Fas’ın disiplinli performansını övmekten geri durmadı ve Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı’nı tekrar rayına oturtma becerisine tam güven duyduğunu ifade etti.
"Fas'tan da bahsetmeliyiz, değil mi? Ne ilginç bir maçtı, ne hız, ne güç... Ne kadar düzgün, organize bir takım. Zorlu bir rakiple karşılaştık. Bence [Ancelotti] bir fenomen, çok deneyimli, oyuncularla iyi ilişkileri olan, iletişim kurmakta usta bir adam. Futbol alanındaki deneyiminin yanı sıra. Gördüğü ve bizim de yanlış bulduğumuz şeyleri kesinlikle düzeltecektir," diye konuştu Ronaldo.