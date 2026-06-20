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Yosua Arya

Çeviri:

Ronaldinho, üçüncü ligdeki bir kulüple sözleşme imzaladı – hatta 46 yaşında bile tekrar sahaya çıkabilir – şok bir açıklama yapıldı

Ronaldinho
Ravenna
Brezilya
Serie C

Brezilya’nın efsane futbolcusu Ronaldinho, son profesyonel maçından on yıldan fazla bir süre sonra, İtalya’nın üçüncü lig takımlarından Ravenna’ya sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Kulüp yetkilileri başlangıçta Ronaldinho’nun rolünün pazarlama faaliyetleriyle sınırlı olacağını belirtmiş olsa da, 46 yaşındaki futbolcunun sahaya çıkma olasılığını da dışlamadılar.

  • İtalyan futboluna sürpriz dönüş

    Ronaldinho, son dönem futbol tarihinin en beklenmedik hamlelerinden biri olarak Serie C kulübü Ravenna ile sözleşme imzaladı. Gazzetta’nın haberine göre, eski Ballon d’Or kazananı, 23 Haziran’da Miami’de düzenlenecek özel bir etkinlikte resmen tanıtılacak.

    Bu anlaşma, daha önce AC Milan'da iki buçuk sezon geçirmiş olan Brezilyalı efsanenin İtalya'ya dönüşünü işaret ediyor. 2015 yılında Fluminense formasıyla son kez profesyonel olarak sahaya çıkan Ronaldinho, o zamandan beri çoğunlukla gösteri maçlarında ve efsaneler turnuvalarında yer aldı. Şimdi ise Ravenna'nın 2026-27 sezonuna hazırlandığı bu dönemde, teknik direktör Andrea Mandorlini yönetimindeki kulüp ortamına geri dönüyor.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oyuncu rolüyle ilgili çelişkili mesajlar

    Ronaldinho’nun rolünün tanıtım faaliyetlerinin ötesine geçip geçmeyeceği konusunda kısa sürede sorular ortaya çıktı. Ravenna’nın başkan yardımcısı Ariedo Braida, başlangıçta Brezilyalı oyuncunun Serie C maçlarında forma giymeyeceğini belirtti.

    Braida, "Ronaldinho bizimle bir pazarlama etkinliği gerçekleştirecek ancak gelecek sezon Serie C'de Ravenna forması giymeyecek. Ayrıca 46 yaşında olduğu için keşke hala oynayabilseydi" dedi.

    Ancak Braida, daha sonra olası bir sahaya çıkma ihtimalinin kapısını açık bıraktı. ANSA’ya verdiği demeçte şunları söyledi: “Ronaldinho, zamansız bir şampiyon. Ravenna ile sözleşme imzaladı ve bizim gibi bir kulüp için bu olağanüstü bir başarı. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu olağanüstü kişiliği tanıtmak için bir etkinlik düzenlenecek. Oynayacak mı? Göreceğiz, ancak bu ihtimal dışlanamaz. Daha önce de söylediğim gibi, o zamansız bir şampiyon.”

  • "Yeni renkler, aynı gülümseme"

    Saha içindeki süreye ilişkin belirsizliğe rağmen, Ronaldinho, Ravenna projesine katılma konusunda büyük bir heyecan duyduğunu kendisi dile getirdi. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi’ni, Brezilya ile de 2002 Dünya Kupası’nı kazanan efsanevi oyun kurucu, kendine özgü “Joga Bonito” felsefesini kulübün taraftarlarına aktarmaya can atıyor gibi görünüyor.

    "Yeni renkler, aynı gülümseme," diyen Ronaldinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ignazio ve tüm Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir hikaye yazmak için tekrar topla dans etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Futbol benim için her zaman bir neşe kaynağı olmuştur, aynı ruhu Ravenna’ya da taşımak istiyorum."

  • GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL

    Nihai kararın açıklanmasını bekliyoruz

    Ronaldinho, 23 Haziran’da Miami’de resmi olarak tanıtılacak; bu tanıtım sırasında kulüpteki rolüyle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkabilir. Şu an için Brezilyalı oyuncunun gerçekten bir resmi maçta forma giyip giymeyeceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Sahaya hiç çıkmasa bile, kulübün yeni sezon öncesinde tanınırlığını artırma çabaları kapsamında, onun varlığı Ravenna’nın planlarının merkezi bir parçası haline gelecek.

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