Ronaldinho, üçüncü ligdeki bir kulüple sözleşme imzaladı – hatta 46 yaşında bile tekrar sahaya çıkabilir – şok bir açıklama yapıldı

Ronaldinho, son dönem futbol tarihinin en beklenmedik hamlelerinden biri olarak Serie C kulübü Ravenna ile sözleşme imzaladı. Gazzetta’nın haberine göre, eski Ballon d’Or kazananı, 23 Haziran’da Miami’de düzenlenecek özel bir etkinlikte resmen tanıtılacak.

Bu anlaşma, daha önce AC Milan'da iki buçuk sezon geçirmiş olan Brezilyalı efsanenin İtalya'ya dönüşünü işaret ediyor. 2015 yılında Fluminense formasıyla son kez profesyonel olarak sahaya çıkan Ronaldinho, o zamandan beri çoğunlukla gösteri maçlarında ve efsaneler turnuvalarında yer aldı. Şimdi ise Ravenna'nın 2026-27 sezonuna hazırlandığı bu dönemde, teknik direktör Andrea Mandorlini yönetimindeki kulüp ortamına geri dönüyor.