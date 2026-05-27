Getty Images Sport
Çeviri:
Ronald Koeman, Jeremie Frimpong’un Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını açıkladı; Hollanda teknik direktörü, Crysencio Summerville ve Justin Kluivert’i nihai kadroya dahil etti
Frimpong kadroda yer almazken Summerville ilk 11'de yer aldı
Dikkatleri üzerine çeken bir kararla Koeman, hem fiziksel endişeleri hem de taktiksel tercihlerini gerekçe göstererek Frimpong'u son kadroya almamayı tercih etti. Liverpool yıldızı, Anfield'daki sezon boyunca tekrarlayan hamstring sakatlığıyla boğuştu ve bu durum, tüm turnuvalarda sadece 35 maça çıkmasına neden oldu. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asist kaydeden Frimpong, sonuçta kadroya giremedi. Koeman, patlayıcı Reds kanat bekini kadroya almayıp West Ham yıldızı Crysencio Summerville'i tercih etme kararını açıklarken samimi davrandı.
Koeman, Frimpong hakkında şunları söyledi: "Bu sezon oldukça sık sakatlandığı doğru; Ekvador maçında oyuna yedek olarak girdi ama çok kısa süre sonra tekrar oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu fiziksel bir sorun, ama sağ kanatta oynaması için başka birini seçtim: Summerville. Bu benim için sürpriz değil, çünkü onu Mart ayında da kadroya çağırmak istemiştim. Sahada güvenilir olan bu tür oyuncuları severim. Sağ kanatta da çok iyi oynayabilir, ama iş ahlakı olağanüstü."
- AFP
Hollanda, orta saha konusunda zorlu seçimler yapmak zorunda
Hollanda, Xavi Simons ve Jerdy Schouten’in ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle orta sahası zayıflamış bir şekilde turnuvaya giriyor. Bu durum diğer oyunculara fırsat yaratmış olsa da Koeman, genç oyuncular Kees Smit ve Luciano Valente’yi kadroya alma isteğine direnerek, bunun yerine daha geleneksel bir savunma istikrarı tercih etti.
Koeman, genç orta saha ikilisi hakkında "İkisini de kadroya almak isterdim, ancak seçimler yapmak zorundayız" dedi. "Schouten kadro dışı kaldığında, orta saha oyuncularına bakarsınız ve Smit veya Valente'yi Marten De Roon veya Schouten ile karşılaştıramazsınız. O gerçek bir defansif orta saha oyuncusu, kapıyı kilitleyen bir isim. Smit ve Valente öyle değiller."
Timber'ın durumundaki belirsizlikler ve Kluivert'in kadroya çağrılması
Arsenal'in savunma oyuncusu Jurrien Timber, takımın kadrosundaki en büyük sağlık sorunu olmaya devam ediyor. 26 kişilik kadroya dahil edilmiş olsa da, Cumartesi günü PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ve muhtemelen Dünya Kupası için de durumu büyük bir soru işareti. Koeman, Timber'ın önümüzdeki günlerde formunu kanıtlayamaması ihtimaline karşı şimdiden Ian Maatsen ve Lutsharel Geertruida'yı yedekte tutuyor. Bu arada, Bournemouth'tan Justin Kluivert, ameliyatın ardından tam zamanında kadroya geri döndü.
Bournemouth'un kanat oyuncusunu kadroya dahil etme kararıyla ilgili olarak Koeman şunları söyledi: "Kluivert'i seçtik çünkü ameliyatından sonra iyi bir şekilde iyileşti. Fazla oynamadı ama kendimiz görebilmek için kasıtlı olarak iki gün antrenman yapmasına izin verdik. Fiziksel durumunun ne kadar iyi olduğuna hayran kaldım. Hala iki haftamız var."
Hollanda milli takım teknik direktörü, Memphis Depay'ın durumuna da değinerek şunları söyledi: "Onun daha fazla süre almasını tercih ederdim. Bu akşam Corinthians'ta ilk 11'de başlayacak, bu yüzden bekleyip göreceğiz. Ancak fikrimi değiştirdim. Geriye dönüp baktığımda, onu Euro 2024'te ilk 11'de başlatmalı mıydım emin değildim. Bu yüzden bir dahaki sefere farklı davranabilirim."
- Getty Images Sport
Wout Weghorst'un rolü
Zian Flemming yerine Wout Weghorst'un kadroya alınması da tartışmalara yol açtı; özellikle de Flemming'in bu sezon Premier Lig'de 11 gol atmış olması nedeniyle. Ancak Koeman, Weghorst'un Hollanda kadrosundaki hiçbir forvetin taklit edemeyeceği benzersiz bir "kaos faktörü" sunduğuna dair inancından ödün vermedi.
"Takımda kendine ait bir rolü var. O rolde çok faydalı. Bunu yapabilecek başka birini göremiyorum. Maç sırasında onu oyuna sokabileceğiniz anlarda," diye açıkladı Koeman.
Hollanda, 14 Haziran'da Japonya ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak için Rotterdam'da Cezayir ve New York'ta Özbekistan ile hazırlık maçları oynayacak. Oranje, F Grubu'nda yer alıyor ve bu grupta Tunus ve İsveç ile de karşılaşacak.