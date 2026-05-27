Ronald Koeman, Jeremie Frimpong’un Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını açıkladı; Hollanda teknik direktörü, Crysencio Summerville ve Justin Kluivert’i nihai kadroya dahil etti

Dikkatleri üzerine çeken bir kararla Koeman, hem fiziksel endişeleri hem de taktiksel tercihlerini gerekçe göstererek Frimpong'u son kadroya almamayı tercih etti. Liverpool yıldızı, Anfield'daki sezon boyunca tekrarlayan hamstring sakatlığıyla boğuştu ve bu durum, tüm turnuvalarda sadece 35 maça çıkmasına neden oldu. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asist kaydeden Frimpong, sonuçta kadroya giremedi. Koeman, patlayıcı Reds kanat bekini kadroya almayıp West Ham yıldızı Crysencio Summerville'i tercih etme kararını açıklarken samimi davrandı.

Koeman, Frimpong hakkında şunları söyledi: "Bu sezon oldukça sık sakatlandığı doğru; Ekvador maçında oyuna yedek olarak girdi ama çok kısa süre sonra tekrar oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu fiziksel bir sorun, ama sağ kanatta oynaması için başka birini seçtim: Summerville. Bu benim için sürpriz değil, çünkü onu Mart ayında da kadroya çağırmak istemiştim. Sahada güvenilir olan bu tür oyuncuları severim. Sağ kanatta da çok iyi oynayabilir, ama iş ahlakı olağanüstü."