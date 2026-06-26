Ronald Koeman, Hollanda’nın Fas ile oynayacağı ‘hararetli’ eleme maçı öncesinde Achraf Hakimi’nin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekiyor

Takım, kendilerini bekleyen yoğun atmosferin tam olarak farkında; Van Hecke ise Meksika’da şiddetli bir mücadele bekliyor. NOS’un aktardığına göre, savunma oyuncusu maçla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum. Dünya Kupası’nda oynamak isteyeceğiniz türden maçlar işte bunlar. Bence çok hararetli bir maç olacak.”

Taktiksel odak noktası da rakibin yıldız oyuncularıyla başa çıkmaya kaydı. Milli takım teknik direktörü Koeman, özellikle Fas kaptanı Hakimi’yi büyük bir tehdit olarak gördüğünü belirtti. Teknik direktör şöyle konuştu: “O takımın yıldızı ve çok iyi bir sağ bek, bu yüzden ona karşı çok iyi hazırlanmalıyız.”

Kaptan Virgil van Dijk ve orta saha oyuncusu Frenkie de Jong da yaklaşan rakiplerine büyük saygı duyduklarını ifade ettiler. Van Dijk, "Futbol kalitesi yüksek, harika bir takım bekliyorum, ancak aynı zamanda zayıf yönleri de olan bir takım" dedi.

De Jong ise şunları ekledi: "Brezilya'ya karşı oynadıkları maçı izledim ve o zaman bende çok güçlü bir izlenim bıraktılar. Elbette, son Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiler ve bence kadrolarında birkaç çok iyi oyuncu var. Çok güzel bir maç olacak."