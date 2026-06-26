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Ronald Koeman, Hollanda’nın Fas ile oynayacağı ‘hararetli’ eleme maçı öncesinde Achraf Hakimi’nin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekiyor
Oranje, Fas ile karşılaşmayı garantiledi
Hollanda, Kansas City’de Tunus’u 3-1’lik ezici bir galibiyetle mağlup ederek grup aşamasının son maçını sorunsuz bir şekilde tamamladı ve eleme turlarına yükseldi. Tottenham Hotspur’a yeni transfer olan savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke, bu özel anı ilk milli golünü atarak kutladı ve ardından önündeki zorlu mücadeleye duyduğu büyük heyecanı dile getirdi. Hollanda milli takımı şimdi, üstün teknik kaliteye sahip güçlü Fas milli takımıyla karşılaşmak üzere Monterrey’e gitmek zorunda.
- AFP
Heyecan dolu bir eleme maçı bekleniyor
Takım, kendilerini bekleyen yoğun atmosferin tam olarak farkında; Van Hecke ise Meksika’da şiddetli bir mücadele bekliyor. NOS’un aktardığına göre, savunma oyuncusu maçla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum. Dünya Kupası’nda oynamak isteyeceğiniz türden maçlar işte bunlar. Bence çok hararetli bir maç olacak.”
Taktiksel odak noktası da rakibin yıldız oyuncularıyla başa çıkmaya kaydı. Milli takım teknik direktörü Koeman, özellikle Fas kaptanı Hakimi’yi büyük bir tehdit olarak gördüğünü belirtti. Teknik direktör şöyle konuştu: “O takımın yıldızı ve çok iyi bir sağ bek, bu yüzden ona karşı çok iyi hazırlanmalıyız.”
Kaptan Virgil van Dijk ve orta saha oyuncusu Frenkie de Jong da yaklaşan rakiplerine büyük saygı duyduklarını ifade ettiler. Van Dijk, "Futbol kalitesi yüksek, harika bir takım bekliyorum, ancak aynı zamanda zayıf yönleri de olan bir takım" dedi.
De Jong ise şunları ekledi: "Brezilya'ya karşı oynadıkları maçı izledim ve o zaman bende çok güçlü bir izlenim bıraktılar. Elbette, son Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiler ve bence kadrolarında birkaç çok iyi oyuncu var. Çok güzel bir maç olacak."
Eredivisie’den eski dostlar yeniden bir araya geliyor
Yaklaşan maç, kariyerlerini Hollanda birinci liginde geliştiren Fas kadrosundaki birçok oyuncu için derin bir kişisel öneme sahip. Yaz transfer döneminde Bayern Münih’e transferini tamamlamak üzere olan Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari, eski takım arkadaşı Anass Salah-Eddine ile birlikte kura sonucunu memnuniyetle karşıladı.
Saibari, “Birkaç arkadaşımla karşılaşacağım, bu gerçekten çok güzel. Ancak Hollanda’yı henüz çok yakından izlemedim; taktiklerin ne olacağını teknik direktörümden öğreneceğim” dedi.
Salah-Eddine de bu sıcak duygulara katılarak şunları ekledi: "Elbette harika bir maç olacak. En iyi arkadaşlarımla karşı karşıya oynayacağım. Hollanda harika bir takım, ama bizim için de aynı şeyi düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Monterrey'de yapılacak basınç testi bekleniyor
Hollanda, Salı günü Monterrey’in heyecan verici atmosferinde Fas ile karşılaşacak ve turnuvadaki gerçek gücünü kanıtlamak için önemli bir sınava girecek. Koeman’ın takımı, Afrika şampiyonlarının sergilediği yoğun tempoya ilk düdükten itibaren ayak uydurmalı, maçın başındaki baskıya direnmeli ve en büyük ödülü kazanma umutlarını canlı tutmalıdır.