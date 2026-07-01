Ronald Koeman, Dünya Kupası’nda penaltı atışları sonucunda elenmesinin ardından KNVB’nin ırkçı taciz vakalarını bildirmesinin ardından duygusal bir açıklamayla Hollanda milli takımındaki görevinden istifa etti

Saha içindeki sonuçların ötesinde Koeman, önceliklerini yeniden şekillendiren ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, teknik direktörlükten tamamen emekli olabileceğine dair ipucu verdi. 63 yaşındaki teknik adam, kariyerine destek olurken bir süredir hastalıkla mücadele eden eşi Bartina’nın gücünden bahsederek, saha kenarından uzak hayatına odaklanması gerektiğini ima etti.

Koeman, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü görevime son verme kararı aldım” dedi. “Hepimiz bu Dünya Kupası’nda tarih yazma hayalini paylaşıyorduk, ancak başaramadık. Bundan benim kadar hayal kırıklığına uğrayan kimse yoktur. Teknik direktör olarak sorumluluk nihayetinde bana aittir.

"Üstelik son birkaç yıl, futboldan daha önemli şeyler olduğunu bana bir kez daha fark ettirdi. Futbol benim hayatımdı, ancak sağlık paha biçilemez. Çok sevdiğiniz biri zorlu bir mücadele verirken bakış açınız değişir. Kendi hastalığına rağmen eşim Bartina, baş antrenörlük görevimi tamamlamam için her gün bana destek oldu ve cesaret verdi. Bu, inanılmaz bir güç göstergesidir. Bunun için ona kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım.

"Birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım tüm oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Çabalarınız, karakteriniz ve özgüveniniz her gün bana motivasyon kaynağı oldu. Ayrıca teknik ekibime, KNVB’ye, perde arkasındaki tüm çalışanlara ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum kulüplere de teşekkür ederim. Ama her şeyden önce taraftarlara teşekkür ederim. Zor zamanlarda bile yanımda olduğunuz için. Hollanda’yı baş antrenör olarak temsil edebilmek benim için büyük bir onurdu.

"Karışık duygularla veda ediyorum. Elbette, Oranje’deki görevimi bir dünya şampiyonluğuyla tamamlamayı tercih ederdim. Ne yazık ki bu hayal gerçekleşmedi. Ancak her şeyden önce gurur hakim. Futbolun bana kazandırdığı her şeyden, tanıştığım insanlardan ve en büyük tutkumu mesleğime dönüştürebilmiş olmaktan duyduğum gurur. Bunca yıl boyunca gösterdiğiniz güven, eleştiriler, destek, hayal kırıklıkları, başarılar ve daha niceleri için teşekkür ederim."