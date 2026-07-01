AFP
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Ronald Koeman, Dünya Kupası’nda penaltı atışları sonucunda elenmesinin ardından KNVB’nin ırkçı taciz vakalarını bildirmesinin ardından duygusal bir açıklamayla Hollanda milli takımındaki görevinden istifa etti
Koeman, Monterrey’deki hayal kırıklığının ardından görevinden ayrıldı
Hollandalı efsane, Oranje’nin başında geçirdiği ikinci dönemini resmen sonlandırdı ve son 32 turunda penaltı atışlarında yaşanan yenilginin ardından ayrıldığını doğruladı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı duygusal bir açıklamada Koeman, göreve gelmesinin ardında büyük bir hırs yattığını, ancak takımın dünya sahnesindeki başarısızlığının sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu açıkça belirtti.
- AFP
Kişisel sorunlar, koçun görevden ayrılmasını etkiliyor
Saha içindeki sonuçların ötesinde Koeman, önceliklerini yeniden şekillendiren ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, teknik direktörlükten tamamen emekli olabileceğine dair ipucu verdi. 63 yaşındaki teknik adam, kariyerine destek olurken bir süredir hastalıkla mücadele eden eşi Bartina’nın gücünden bahsederek, saha kenarından uzak hayatına odaklanması gerektiğini ima etti.
Koeman, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü görevime son verme kararı aldım” dedi. “Hepimiz bu Dünya Kupası’nda tarih yazma hayalini paylaşıyorduk, ancak başaramadık. Bundan benim kadar hayal kırıklığına uğrayan kimse yoktur. Teknik direktör olarak sorumluluk nihayetinde bana aittir.
"Üstelik son birkaç yıl, futboldan daha önemli şeyler olduğunu bana bir kez daha fark ettirdi. Futbol benim hayatımdı, ancak sağlık paha biçilemez. Çok sevdiğiniz biri zorlu bir mücadele verirken bakış açınız değişir. Kendi hastalığına rağmen eşim Bartina, baş antrenörlük görevimi tamamlamam için her gün bana destek oldu ve cesaret verdi. Bu, inanılmaz bir güç göstergesidir. Bunun için ona kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım.
"Birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım tüm oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Çabalarınız, karakteriniz ve özgüveniniz her gün bana motivasyon kaynağı oldu. Ayrıca teknik ekibime, KNVB’ye, perde arkasındaki tüm çalışanlara ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum kulüplere de teşekkür ederim. Ama her şeyden önce taraftarlara teşekkür ederim. Zor zamanlarda bile yanımda olduğunuz için. Hollanda’yı baş antrenör olarak temsil edebilmek benim için büyük bir onurdu.
"Karışık duygularla veda ediyorum. Elbette, Oranje’deki görevimi bir dünya şampiyonluğuyla tamamlamayı tercih ederdim. Ne yazık ki bu hayal gerçekleşmedi. Ancak her şeyden önce gurur hakim. Futbolun bana kazandırdığı her şeyden, tanıştığım insanlardan ve en büyük tutkumu mesleğime dönüştürebilmiş olmaktan duyduğum gurur. Bunca yıl boyunca gösterdiğiniz güven, eleştiriler, destek, hayal kırıklıkları, başarılar ve daha niceleri için teşekkür ederim."
KNVB, ‘korkunç’ ırkçı tacizi kınadı
KNVB, Monterrey yenilgisinin yol açtığı tepkilerin daha karanlık bir yönünü de doğruladı. Federasyon, Justin Kluivert, Quinten Timber ve Crysencio Summerville’in, kader belirleyici penaltı atışlarında penaltılarını kaçırmalarının ardından sosyal medyada iğrenç ırkçı hakaretlere maruz kaldıklarını açıkladı.
KNVB'den yapılan açıklamada, "Bunu çok korkunç buluyoruz ve Meld Online Discriminatie'ye şikayette bulunacağız" denildi. "Şikayet bildirildiğinde, kurumun hukuk ekibi söz konusu ifadenin cezalandırılabilir bir suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek. Bu, savcılığa resmi bir şikayet sunulmasına yol açabilir ve savcılık da bunun üzerine bir ceza soruşturması başlatabilir. Futbol milyonlarca farklı insanı bir araya getirirken, ayrımcılık ise tam tersini yapar. Dolayısıyla ayrımcılık, futbolun temsil ettiği her şeye aykırıdır."
- AFP
De Jong, Hollanda’nın hedeflerinden “çok uzak” kaldığını kabul ediyor
Teknik direktör Nigel de Jong, takımın performansına ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulunarak, Hollanda’nın turnuva öncesi hedeflerine ulaşmak için gereken seviyenin çok uzağında olduğunu kabul etti. Teknik direktörün görevinden ayrılmasının ardından, KNVB’ye Kuzey Amerika’da büyük umutlar vaat eden ancak çok az sonuç veren bu kampanyanın yaralarını sarmak kaldı.
Eski Manchester City orta saha oyuncusu, “Hedefimiz yarı finaldi ve amacımız dünya şampiyonu olmaktı” dedi. “Maalesef bunu başaramadık. Evet, hedefimizden çok uzağız. Sonuç bu. Bu konuda dürüst olmalıyız.”