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Ronald Araujo, Virgil van Dijk'ın yerini alıyor ve Liverpool bir sağ bek transfer ediyor: Danny Murphy, 2027'deki transfer dönemleri öncesinde Anfield'daki savunma transferi bilmecesine yanıt verdi
Van Dijk, sözleşmesi sona erdiğinde bonservissiz olarak ayrılacak
Hollandalı stoper Van Dijk, Anfield'a uzun bir vedaya hazırlanıyor. Sözleşmesi, 35 yaşındayken, 2026-27 sezonu sona erdiğinde bitecek. Yeni bir kontrat düşünülmediği için bonservissiz oyuncu statüsüne geçecek.
Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oyuncunun Liverpool'da dokuz yılda başardıkları göz önüne alındığında, Hollanda milli takımının bu etkili isminin yerini doldurmak kolay olmayacak. Kendisi modern dönemin büyüklerinden biri olarak hatırlanacak.
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Araujo sağ bekte açığı kapatırken Jacquet göz dolduruyor
Jeremy Jacquet, Rennes'ten yüksek bonservis bedeliyle yaptığı transferin ardından hızlı bir şekilde uyum sağladı; talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığının ardından sahalara dönmek için çalışan 19 yaşındaki İtalyan Giovanni Leoni için de büyük beklentiler var. Eski Barcelona kaptanı Araujo da Camp Nou'dan kiralık olarak kadroya katıldı.
Sert ve tavizsiz oyunuyla bilinen Uruguaylı oyuncu, sağ bekte görev yapıyor; zira eski Bayer Leverkusen kanat beki Frimpong, klasik bir savunma pozisyonunda ikna edici olmakta zorlanıyor. Ancak 27 yaşındaki Güney Amerikalı oyuncu, dört kişilik savunmanın merkezinde oynamaya daha alışkın.
Liverpool 2027'de savunmacılara yeniden para harcayacak mı?
Bunu göz önünde bulundurursak, gelecek yaz bonservisiyle transfer edilip şu anda Van Dijk'ın domine ettiği role kaydırılabilir mi? Bu da Andoni Iraola'nın bir başka bek seçeneği almasının önünü açabilir.
Bu senaryo Murphy'ye sorulduğunda, bir dönem Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu, GOAL'e Snabbare iş birliğiyle özel olarak verdiği röportajda şöyle dedi: “Bence kulüp Araujo'yu maç maç, hafta hafta değerlendirecektir. Yaşı nedeniyle gelip Van Dijk'ın yerini alacak kişi olduğuna kesin gözüyle bakacaklarını sanmıyorum. Bence piyasada başka neler olduğuna da her zaman açık fikirli yaklaşacaklardır.
“Ama bekler açısından bakarsak, Liverpool'da beklerle ilgili bir sorun var çünkü Liverpool'un uzun bir dönem boyunca elde ettiği başarının temelinde, hücumda son derece etkili iki beke sahip olması yatıyordu ve takım onların tarzına uygundu. Onlar ileri çıktığında yerlerini dolduran orta saha oyuncuları vardı ve bildiğimiz tüm o unsurlar mevcuttu.
“Şu anda bekler topla yeterince iyi değil ve bu gerçekten büyük bir sorun çünkü birçok maçta Liverpool topa hükmedecek. Futbolun yıllar önceki adam adama yapıdan çıkıp, sahanın merkezinin çok ama çok kalabalık olduğu daha taktiksel bir oyuna dönüştüğünü biliyoruz.
“Genel olarak boş alanlar geniş bölgelerde oluşur ve takımlar sahanın merkezini savunur. Dolayısıyla bekler çok ama çok fazla topla buluşuyor, rakamlar da bunu söylüyor. Ve Frimpong ile [Milos] Kerkez'in son ürün katkısı kesinlikle Liverpool'un ihtiyaç duyduğu seviyede değil.
“Bir de şu görüş var: İleri uçtaki kalite diyebileceğiniz o katkıdan vazgeçmeye değecek kadar savunmada iyiler mi? Cevap hayır. Yani bu bir sorun. Şu ana kadar, Liverpool kariyerleri açısından konuşursak, ikisi de başarısız oldu.
“Şimdi Frimpong lehine söylenebilecek şey şu, aslında hiçbir zaman gerçek anlamda sağ bek oynamadı, peki o zaman bunun arkasındaki düşünce neydi? Bu makul bir argüman ve zaman zaman onun adına biraz üzülüyorum. Sadece onu hedef almıyorum. Dünyanın en zor liglerinden birine geldikten sonra, kariyerinin en iyi sezonunu oynadığı pozisyondan farklı bir rolde oynaması istendi.
“Araujo'nun bunu çok rahat yaptığını düşünsem de, çünkü savunmacı bir zihniyeti var ve Atletico'ya karşı [Dominik] Szoboszlai'nin asistinde yaptığı harika aşırtmayı da biliyorum, genel olarak onu bindiren, orta kesen ve gol yaratan bir bek olarak tanımlamazsınız. Bu yüzden bence ocak ayında bile Liverpool'un bakması gereken net bir bölge burası.”
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Liverpool, 2026-27 sezonunun başında yenilgisizliğini sürdürüyor
Liverpool'ın 2027 kış transfer döneminde yapacağı işler için transfer bütçesinde ne kadar para kaldığı henüz belli değil. Son yaz döneminin bitimine kısa süre kala Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola için 123 milyon £ (165 milyon $) harcadılar.
Kerkez son dönemde sol tarafta biraz daha güvenilir göründü; 2026-27 sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yapılırken, sahanın o bölgesine takviye gerektiği açık. Özellikle de Van Dijk takımdan ayrılma yolundayken, Iraola'nın kadrosunun genel seviyesini yükseltmeye yardımcı olacak hedeflerin belirlenmiş olması muhtemel.
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