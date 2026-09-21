Bunu göz önünde bulundurursak, gelecek yaz bonservisiyle transfer edilip şu anda Van Dijk'ın domine ettiği role kaydırılabilir mi? Bu da Andoni Iraola'nın bir başka bek seçeneği almasının önünü açabilir.

Bu senaryo Murphy'ye sorulduğunda, bir dönem Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu, GOAL'e Snabbare iş birliğiyle özel olarak verdiği röportajda şöyle dedi: “Bence kulüp Araujo'yu maç maç, hafta hafta değerlendirecektir. Yaşı nedeniyle gelip Van Dijk'ın yerini alacak kişi olduğuna kesin gözüyle bakacaklarını sanmıyorum. Bence piyasada başka neler olduğuna da her zaman açık fikirli yaklaşacaklardır.

“Ama bekler açısından bakarsak, Liverpool'da beklerle ilgili bir sorun var çünkü Liverpool'un uzun bir dönem boyunca elde ettiği başarının temelinde, hücumda son derece etkili iki beke sahip olması yatıyordu ve takım onların tarzına uygundu. Onlar ileri çıktığında yerlerini dolduran orta saha oyuncuları vardı ve bildiğimiz tüm o unsurlar mevcuttu.

“Şu anda bekler topla yeterince iyi değil ve bu gerçekten büyük bir sorun çünkü birçok maçta Liverpool topa hükmedecek. Futbolun yıllar önceki adam adama yapıdan çıkıp, sahanın merkezinin çok ama çok kalabalık olduğu daha taktiksel bir oyuna dönüştüğünü biliyoruz.

“Genel olarak boş alanlar geniş bölgelerde oluşur ve takımlar sahanın merkezini savunur. Dolayısıyla bekler çok ama çok fazla topla buluşuyor, rakamlar da bunu söylüyor. Ve Frimpong ile [Milos] Kerkez'in son ürün katkısı kesinlikle Liverpool'un ihtiyaç duyduğu seviyede değil.

“Bir de şu görüş var: İleri uçtaki kalite diyebileceğiniz o katkıdan vazgeçmeye değecek kadar savunmada iyiler mi? Cevap hayır. Yani bu bir sorun. Şu ana kadar, Liverpool kariyerleri açısından konuşursak, ikisi de başarısız oldu.

“Şimdi Frimpong lehine söylenebilecek şey şu, aslında hiçbir zaman gerçek anlamda sağ bek oynamadı, peki o zaman bunun arkasındaki düşünce neydi? Bu makul bir argüman ve zaman zaman onun adına biraz üzülüyorum. Sadece onu hedef almıyorum. Dünyanın en zor liglerinden birine geldikten sonra, kariyerinin en iyi sezonunu oynadığı pozisyondan farklı bir rolde oynaması istendi.

“Araujo'nun bunu çok rahat yaptığını düşünsem de, çünkü savunmacı bir zihniyeti var ve Atletico'ya karşı [Dominik] Szoboszlai'nin asistinde yaptığı harika aşırtmayı da biliyorum, genel olarak onu bindiren, orta kesen ve gol yaratan bir bek olarak tanımlamazsınız. Bu yüzden bence ocak ayında bile Liverpool'un bakması gereken net bir bölge burası.”