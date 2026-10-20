Mark Pain
Çeviri:
Ronald Araujo pozisyon değişikliğini ve Anfield’daki hayatını anlattı: “Liverpool’ın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz!”
Araujo, Liverpool'daki sorumluluğundan ve taraftarlarla kurduğu bağdan keyif alıyor
Liverpool'un savunma oyuncusu Ronald Araujo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i Anfield'da ağırlayacakları maç öncesinde pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında oyuncu kadrosunu temsil etti. Barcelona'dan gelen Uruguaylı millî futbolcu, teşekkürlerini kendisini sıcak karşılayan yerel taraftarlara iletti.
Araujo, Liverpool'da oynamanın büyük sorumluluklar getirdiğini kabul etti ancak yüksek baskı yaratan beklentiler altında başarılı olduğunu vurguladı.
Savunma oyuncusu, hem ülke içindeki hem de Avrupa'daki turnuvalarda başarı elde etmeye tamamen kararlı olduğunu belirtti.
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Savunma oyuncusu, Villarreal'in topa sahip olmaya dayalı oyununa karşı uyardı
İspanya'da geçirdiği dönemde Villarreal'le birçok kez karşılaşan Araujo, Sarı Denizaltı'nın olağanüstü pas kalitesine dikkat çekti. Araujo, "La Liga'da Barcelona'nın ardından topa en fazla sahip olan takım onlar. Bu da nasıl oyunculara sahip olduklarını gösteriyor" dedi.
"Villarreal'i iyi tanıyorum; onlarla birçok kez karşılaştım. Çok iyi bir takımlar ve çok iyi oyuncuları var."
"Ama Anfield'dayız ve bir kimliğimiz var. İlk dakikadan itibaren her şeyimizi vermeli ve oyuna ağırlığımızı koymalıyız" diye vurguladı.
Uyum sağlama, dil dersleri ve Szoboszlai özlemi
Araujo, Iraola yönetiminde sağ bek olarak oynamayı benimsediğini belirtirken Rio Ngumoha ve Jeremy Jacquet gibi genç takım arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmak için İngilizce öğrendiğini açıkladı. Araujo, "Stoper oynarken kendimi daha rahat hissettiğimi inkâr etmeyeceğim ama bu bir sorun değil" dedi.
"Futbolda evrensel bir dil var. Birine bağırmanız gerekse bile ne demek istendiğini anlarsınız."
Dom Szoboszlai'nin sakatlığı nedeniyle forma giyememesine de değinen Araujo, "Dom muhteşem bir oyuncu... Şu anda onu sahaya süremiyoruz ve onu özleyeceğimizden eminim ama kadromuzda çok kaliteli oyuncular var" diye ekledi.
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Liverpool, Avrupa kupalarındaki üstün iç saha karnesini daha da geliştirmek istiyor
Anfield'da oynadığı son 16 Şampiyonlar Ligi grup veya lig aşaması maçının 15'ini kazanan Liverpool, bu etkileyici iç saha performansının verdiği güvenle karşılaşmaya çıkıyor.
Villarreal, Napoli'yi 3-1 mağlup ederek gelmiş olsa da Araujo, Liverpool'un Avrupa'da ileri turlara gidecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
Liverpool, bu sezonki turnuvaya kusursuz başlangıcını sürdürmek için BST ile 20.00'de üç puanı hedefliyor.
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