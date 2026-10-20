İspanya'da geçirdiği dönemde Villarreal'le birçok kez karşılaşan Araujo, Sarı Denizaltı'nın olağanüstü pas kalitesine dikkat çekti. Araujo, "La Liga'da Barcelona'nın ardından topa en fazla sahip olan takım onlar. Bu da nasıl oyunculara sahip olduklarını gösteriyor" dedi.

"Villarreal'i iyi tanıyorum; onlarla birçok kez karşılaştım. Çok iyi bir takımlar ve çok iyi oyuncuları var."

"Ama Anfield'dayız ve bir kimliğimiz var. İlk dakikadan itibaren her şeyimizi vermeli ve oyuna ağırlığımızı koymalıyız" diye vurguladı.