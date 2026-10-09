Araujo'nun Premier League'e geçişi sorunsuz oldu ve ona Camp Nou'daki son aylarında eksikliğini hissettiği istikrarı sağladı. 27 yaşındaki oyuncu, Andoni Iraola yönetiminde dikkat çekici bir çıkış yakaladı; bu sezon şu ana kadar tüm maçlarda forma giydi ve sağ bekte birinci tercih haline geldi. İspanya'da yoğun inceleme altında kaldığı ve fiziksel aksaklıklar yaşadığı bir dönemin ardından savunmacı, Liverpool'daki ortamın en iyi formunu ve mental iyi oluşunu yeniden bulmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

"Dürüst olmak gerekirse çok mutluyum. Çok, çok rahatım. Geldiğim ilk andan itibaren beni çok rahat hissettirdiler. Takım arkadaşlarım, teknik ekip ve tabii ki taraftarlar, daha en baştan bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Bu yardımcı oluyor. Sahada performans göstermeniz ve elinizden gelenin en iyisini vermeniz için size özgüven veriyor. Bu andan gerçekten çok mutluyum. Sadece yaptığım gibi sıkı çalışmaya devam edeceğim ve umarım bizim için harika bir sezon olur," dedi AUFTV'ye.