Getty Images Sport
Çeviri:
Ronald Araujo, mental sağlık sorunları ve Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından kariyerini kurtardığı için Liverpool'daki kiralık dönemine kredi veriyor
Anfield, Araujo için bir sığınak sunuyor
Araujo'nun Premier League'e geçişi sorunsuz oldu ve ona Camp Nou'daki son aylarında eksikliğini hissettiği istikrarı sağladı. 27 yaşındaki oyuncu, Andoni Iraola yönetiminde dikkat çekici bir çıkış yakaladı; bu sezon şu ana kadar tüm maçlarda forma giydi ve sağ bekte birinci tercih haline geldi. İspanya'da yoğun inceleme altında kaldığı ve fiziksel aksaklıklar yaşadığı bir dönemin ardından savunmacı, Liverpool'daki ortamın en iyi formunu ve mental iyi oluşunu yeniden bulmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.
"Dürüst olmak gerekirse çok mutluyum. Çok, çok rahatım. Geldiğim ilk andan itibaren beni çok rahat hissettirdiler. Takım arkadaşlarım, teknik ekip ve tabii ki taraftarlar, daha en baştan bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Bu yardımcı oluyor. Sahada performans göstermeniz ve elinizden gelenin en iyisini vermeniz için size özgüven veriyor. Bu andan gerçekten çok mutluyum. Sadece yaptığım gibi sıkı çalışmaya devam edeceğim ve umarım bizim için harika bir sezon olur," dedi AUFTV'ye.
- Getty Images Sport
Eleştirilerin yükünü aşmak
Barcelona'dan ayrılığı sırasında etrafında oluşan dış baskıya rağmen Araujo, motivasyonunun hiçbir zaman başkalarının yanıldığını kanıtlama üzerine kurulu olmadığını söylüyor. Bunun yerine, özgüvenini yeniden inşa etmek için ihtiyaç duyduğu süreyi bulabileceği bir kulüp aradı. Mevcut başarısının ise perde arkasında ortaya koyduğu sıkı çalışmanın doğal bir sonucu olduğunu vurguluyor.
Araujo, "İnsanlara cevap vermek ya da bir şeyi kanıtlamaya çalışmak için bir şeyler yapmıyorum. Ne kadar değerli olduğumu, nelerim olduğunu ve bir oyuncu olarak neler yapabileceğimi biliyorum ve bundan çok eminim. Ben sadece futbol oynamaktan keyif alıyorum. Şimdi aradığım sürekliliğe sahibim ve o süreklilik ile o güvene sahip olduğumda bir oyuncu olarak neler yapabileceğimi biliyorum. Yaptığım şey de bu. Oynamaktan, en çok sevdiğim şeyi yapmaktan keyif alıyorum ve emeğin karşılığı da burada görülüyor. Ben son derece sıkı çalışan biriyim ve sonuçlar yaptığınız işte ortaya çıkar" dedi.
Uluslararası hayal kırıklığı ve direnç
Kulüp kariyeri yeniden rayına girerken Araujo, kas sakatlığı nedeniyle Uruguay ile Dünya Kupası'nı kaçırmasının duygusal yükü hakkında da konuştu. Ülkesinin turnuvaya grup aşamasında veda edişini kenardan izlemek önemli bir darbeydi; özellikle de önceki fiziksel sorunlar, büyük turnuvalarda milli takımdaki rolünü sekteye uğratmışken.
"Çok samimi olacağım. Gerçek şu ki çok zordu. Benim için de ailem için de çok zordu. Aile de bunu yaşarken acı çekiyor ve sonuçta bunlar benim parçası olamadığım iki çok önemli turnuva. Zor, zor. Zor çünkü bunun için çok çalışıyorsunuz; milli takımla birlikte olabilmek ve bir futbolcu olarak dünyanın en güzel sahnelerinden birini yaşayabilmek için. Ve bu çok zor. Bunu başaramamak çok zor. Sonuçta orada olmak için çalışıyor, her şeyinizi veriyor, elinizden gelenin tamamını ortaya koyuyorsunuz ama bir kez daha olmadı" ifadelerini kullandı.
- AFP
Geleceğe dair olumlu bir bakış açısı
Defans oyuncusu artık hem Liverpool hem de Uruguay ile başarıya odaklanmış durumda ve ülkesi için elinden geleni yapma konusunda derin bir sorumluluk hissettiğini söylüyor. Son milli arada yeniden Uruguay kadrosuna dönmesi, iyileşme sürecinde attığı bir başka ileri adım oldu ve önümüzdeki yıllarda neler başarabileceği konusunda iyimserliğini koruyor.
Araujo sözlerini şöyle tamamladı: "En çok yapmayı sevdiğimiz işte çalışabildiğimiz için şanslıyız ve bu da bana, yeniden ayağa kalkmanın zorluklarına rağmen, ilerlemeye devam etme ve bunun keyfini sürmeyi sürdürme isteği veriyor. Sadece futbolda değil, hayatta da. Mesele düşmek, yeniden ayağa kalkmak ve tekrar denemek. Biz Uruguaylılar için bu kanımızda var. Yeniden ayağa kalkmak, tekrar denemek ve pes etmemek. Ben de bunu hayatıma ve kariyerime yansıtmaya çalışıyorum."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun