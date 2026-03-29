Ronald Araujo, İngiltere'nin Uruguay ile berabere kaldığı maçta Man City'nin yıldız oyuncusu Phil Foden'ın maruz kaldığı korkunç faulün ardından ikili arasında yapılan açık konuşmayı açıkladı

Uruguaylı stoper, Londra'daki karşılaşmanın ikinci yarısında Foden'a yaptığı sert müdahalenin ardından bir tartışmanın odağında yer aldı. Serbest topu kapmak için geç kalarak yaptığı bu sert müdahaleye rağmen Araujo, City'nin oyun kurucusuna fiziksel zarar verme niyetinde olmadığını ısrarla vurguladı.

Maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Araujo, olayın kendi açısından nasıl olduğunu anlattı ve Foden'ın durumunu kontrol ettiğini doğruladı. Defans oyuncusu, "Maçtan sonra onunla konuştum, bana iyi olduğunu söyledi" dedi.

Daha sonra şunları ekledi: "Bu tür şeyler sahada olur. Amacım zarar vermek değildi, topa ulaşmak istiyordum. Foden bunu biliyor. Sorun olmadığı için mutluyum."