Ronald Araujo, İngiltere'nin Uruguay ile berabere kaldığı maçta Man City'nin yıldız oyuncusu Phil Foden'ın maruz kaldığı korkunç faulün ardından ikili arasında yapılan açık konuşmayı açıkladı
Araujo, kötü niyetli olmadığını vurguluyor
Uruguaylı stoper, Londra'daki karşılaşmanın ikinci yarısında Foden'a yaptığı sert müdahalenin ardından bir tartışmanın odağında yer aldı. Serbest topu kapmak için geç kalarak yaptığı bu sert müdahaleye rağmen Araujo, City'nin oyun kurucusuna fiziksel zarar verme niyetinde olmadığını ısrarla vurguladı.
Maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Araujo, olayın kendi açısından nasıl olduğunu anlattı ve Foden'ın durumunu kontrol ettiğini doğruladı. Defans oyuncusu, "Maçtan sonra onunla konuştum, bana iyi olduğunu söyledi" dedi.
Daha sonra şunları ekledi: "Bu tür şeyler sahada olur. Amacım zarar vermek değildi, topa ulaşmak istiyordum. Foden bunu biliyor. Sorun olmadığı için mutluyum."
"Bana bunun önemsiz bir şey olduğunu söyledi"
Bu tür durumların anlık görüntülerde abartılabileceğini vurgulayan Araujo, hakem ve VAR’ın kararının niyetini doğruladığını belirtti ve kendisini tanıyanların, kötü niyetle oynamadığını bildiklerini yineledi.
Araujo şunları ekledi: "O anı dondurursanız, çok sert bir müdahale gibi görünüyor, ancak niyetim topa gitmekti. Ayrıca hakem ve VAR oradaydı, bu yüzden bence topa gittiğimi değerlendirdi. Ama önemli olan, Foden ile konuştum, o iyi ve bana bunun önemli bir şey olmadığını, futbolun böyle bir şey olduğunu söyledi."
İngiltere kampı, yapılan faul yüzünden öfkelendi
Araujo olayı hemen önemsiz göstermeye çalışsa da, İngiltere yedek kulübesi ve İngiliz medyasının tepkisi çok daha sert oldu. Faul 50. dakikada gerçekleşti ve Foden oyundan çıkmadan önce kısa bir süre oyuna devam etmeyi başarsa da, temasın şiddeti izleyenler arasında kırmızı kart çağrılarına yol açtı.
Tuchel saha kenarında gözle görülür şekilde öfkeliydi, eski İngiltere savunma oyuncusu Harry Maguire ise, özellikle Dünya Kupası'nın yaklaşmakta olduğu bir dönemde VAR'ın müdahale etmemesi ve faulün kırmızı kartla cezalandırılmaması nedeniyle hayal kırıklığını dile getirdi.
Sakatlık krizi, Three Lions kadrosunu vurdu
Foden ciddi bir sakatlıktan kurtulmuş gibi görünse de, aynı şey milli takımdaki bazı takım arkadaşları için söylenemez.
İngiltere, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle sekiz oyuncunun bu milli maç arası sırasında kamptan ayrıldığını doğruladı ve Tuchel'i Salı günü Japonya ile oynanacak maç öncesinde zayıflamış bir kadroyla baş başa bıraktı.
Ayrılanlar arasında Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori ve Dominic Calvert-Lewin bulunuyor. Ayrıca, John Stones antrenman sahasında yaşadığı bir sorun nedeniyle değerlendirme için Manchester City'ye geri dönerken, Arsenal'den Declan Rice ve Bukayo Saka da sağlık kontrolü için kuzey Londra'ya geri döndü.
Adam Wharton ve Noni Madueke, Uruguay maçında aldıkları sakatlıklar nedeniyle sırasıyla Crystal Palace ve Arsenal'e döndü.