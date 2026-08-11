Araujo, Anfield'da 33 numaralı formayı seçmesine yol açan manevi ve profesyonel nedenleri anlattı. Bu numarayı alma kararı Araujo için rastgele verilmiş bir karar değildi. Savunmacı, bu numaranın spordaki ilk günleri ve dini inançlarıyla derin bir bağı olduğunu açıkladı.

“Bu, sevdiğim bir numara, benim için özel bir numara. İşin ilginç yanı, profesyonel olarak ilk maçıma çıktığımda da o dönem giydiğim numara buydu,” diye açıkladı Araujo.

“Ama bunun benim için kişisel bir anlamı da var; inancımla, İsa ve Tanrı'yla ilişkimle ve dinle tamamen bağlantılı bir anlamı var. Bu, arkadaşlarımla, ailemle, partnerimle ve ebeveynlerimle konuştuğum ve üzerine güzel bir sohbet yaptığım bir konuydu. Bu, birçok açıdan giymekten çok memnun olduğum bir numara.”