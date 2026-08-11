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Ronald Araujo, Barcelona'dan kiralık olarak ayrılıp Liverpool'a transfer olduktan sonra forma numarasını seçmesinin nedenini açıkladı
Anfield devi, Barcelona kaptanını kadrosuna kattı
Liverpool, yaz transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birini tamamladı ve Araujo'yu Barcelona'dan kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Uruguaylı milli oyuncu, ilk etapta bir sezonluk kiralık olarak Liverpool'a katıldı ancak transfer gelecek yaz kalıcı hale gelebilir. Anfield yetkilileri, anlaşmanın parçası olarak £47,14 milyonluk satın alma opsiyonu üzerinde uzlaştı ve böylece savunmacının Merseyside'da uzun vadeli olarak kalmasının yolu açıldı.
Camp Nou'daki döneminde meşhur şekilde 4 numarayı giyen Araujo için, bu forma numarası şu anda Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ta olduğu için yeni bir tercih yapılması gerekti. Eski Barcelona yıldızına 33 numaralı forma verildi; bu numarayı en son 10 yıl önce Jordon Ibe giymişti.
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Yeni transfer için önemli bir tercih
Araujo, Anfield'da 33 numaralı formayı seçmesine yol açan manevi ve profesyonel nedenleri anlattı. Bu numarayı alma kararı Araujo için rastgele verilmiş bir karar değildi. Savunmacı, bu numaranın spordaki ilk günleri ve dini inançlarıyla derin bir bağı olduğunu açıkladı.
“Bu, sevdiğim bir numara, benim için özel bir numara. İşin ilginç yanı, profesyonel olarak ilk maçıma çıktığımda da o dönem giydiğim numara buydu,” diye açıkladı Araujo.
“Ama bunun benim için kişisel bir anlamı da var; inancımla, İsa ve Tanrı'yla ilişkimle ve dinle tamamen bağlantılı bir anlamı var. Bu, arkadaşlarımla, ailemle, partnerimle ve ebeveynlerimle konuştuğum ve üzerine güzel bir sohbet yaptığım bir konuydu. Bu, birçok açıdan giymekten çok memnun olduğum bir numara.”
Anfield'da hırs ve motivasyon
Daha önce, kulübün medya kanallarına verdiği ilk resmi röportajda Araujo, dünya futbolunun en köklü kurumlarından birine katılmaktan duyduğu büyük gururu dile getirmişti. Savunmacı, kulübün kültürüne uyum sağlamak ve Virgil van Dijk gibi dünya çapındaki yıldızlarla birlikte çalışmak için istekli görünüyor.
Kulüp medyasına şunları söyledi: "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok ama çok mutluyum. Büyük bir tarihe sahip bu dev kulüpte olmaktan heyecan duyuyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlıyım, oynamaya başlamak için heyecanlıyım ve başlamak konusunda çok motiveyim, gerçekten de buna hazırım."
- Getty Images
Savunma hattını güçlendirmek
Araujo’nun gelişi, sezon öncesi dönemde savunmada yaşanan bir dizi sakatlık nedeniyle kadrosu iyice daralan Andoni Iraola’nın takımı için kritik bir zamanda gerçekleşti. Uruguaylı oyuncu, gerektiğinde savunmanın merkezinde görev yapabilmesi ya da sağ bekte oynayabilmesi sayesinde önemli bir çok yönlülük sunuyor. Joe Gomez’in en az gelecek ayın başına kadar sahalardan uzak kalacak olması, Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni gibi genç isimlerin ise yaz programında henüz forma giymemesi nedeniyle bu esneklik büyük önem taşıyor.
27 yaşındaki oyuncu, transfer resmiyet kazanmadan önce Barcelona’nın sezon öncesi hazırlıklarında yer aldığı için iyi bir maç ritmiyle geliyor. Taraftarların yeni transferi sahada görmek için çok uzun süre beklemesi gerekmeyebilir; oyuncunun gelecek pazar Como’ya karşı oynanacak maçta ilk kez forma giymesi bekleniyor.
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