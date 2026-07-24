Inter’le görüşmeye açık, ancak rakamlar net: Romero geçen yıl 2029’a kadar yıllık brüt 12 milyon euro değerinde önemli bir maaş içeren bir sözleşme imzaladı. Dün akşam Cuti ile görüşmeler başladı ve oyuncunun çevresiyle ilk temas kuruldu: Inter için bu bir öncelik, bu nedenle menajerin gelişiyle de doğrulandığı üzere dışarıdaki seçeneklerle ilgili görüşmeler beklemeye alındı







