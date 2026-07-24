Cristian Romero’nun menajeri Milano’da: Inter’in Cuti için yürüttüğü görüşmeler kritik bir aşamaya girdi. Sportitalia’nın aktardığına göre Arjantinli savunmacının temsilcisi Ciro Palermo, tam da bu saatlerde şehre geldi. Bu önemli bir gelişme, çünkü Inter sportif direktörü Piero Ausilio da dün Milano’ya dönmüştü: bu noktada taraflar arasında kısa süre içinde bir görüşme yapılması mümkün.
Çeviri:
Romero’nun menajeri Milano’da: Inter ile görüşmeler kızışıyor, ancak Tottenham 50 milyon istiyor
Tottenham 50 milyon istiyor
Inter’in tüm dikkati 1998 doğumlu oyuncuya çevrilmiş durumda: Inter bu transfer üzerinde somut şekilde çalışıyor ve Tottenham ile temaslarda bulundu, iki kulüp arasında görüşmeler başladı ve sürüyor; Spurs da kaptanının ayrılığına kapıyı aralıyor, ancak 50 milyon euronun altındaki bir rakam için değil.
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MAAŞ VE GÖRÜŞMELER
Inter’le görüşmeye açık, ancak rakamlar net: Romero geçen yıl 2029’a kadar yıllık brüt 12 milyon euro değerinde önemli bir maaş içeren bir sözleşme imzaladı. Dün akşam Cuti ile görüşmeler başladı ve oyuncunun çevresiyle ilk temas kuruldu: Inter için bu bir öncelik, bu nedenle menajerin gelişiyle de doğrulandığı üzere dışarıdaki seçeneklerle ilgili görüşmeler beklemeye alındı
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