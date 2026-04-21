Romelu Lukaku ve Napoli, sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecindeki anlaşmazlığın ardından 'yapıcı görüşmeler' gerçekleştirdi

Lukaku ile Napoli arasındaki ilişkiler, oyuncu ve kulüp yetkilileri arasında yapılan "yapıcı görüşmelerin" ardından yeniden rayına oturmuş görünüyor. 32 yaşındaki forvet, tekrarlayan hamstring sorunu nedeniyle Belçika'da uzman tedavisi görmek üzere son haftaları kulübün Castelvolturno antrenman tesisinden uzakta geçirmiş ve bu durum, rehabilitasyonunun nerede yapılacağına dair bir anlaşmazlığın odağında yer almıştı.

The Athletic'e göre, bu anlaşmazlık daha önce uzun vadeli bir kopuklukla ilgili söylentilere yol açmış olsa da, her iki taraf da Lukaku'nun rehabilitasyonuna memleketinde devam etmesi konusunda anlaştı. Plan, eski Chelsea oyuncusunun, yaklaşan 2026 Dünya Kupası için Belçika milli takımına katılmadan kısa bir süre önce Napoli'ye dönmesi ve hem kulüp hem de milli takım için en iyi fiziksel durumda olmasını sağlamaktır.