Romelu Lukaku ve Napoli, sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecindeki anlaşmazlığın ardından 'yapıcı görüşmeler' gerçekleştirdi
Napoli'de gerginlik azaldı
Lukaku ile Napoli arasındaki ilişkiler, oyuncu ve kulüp yetkilileri arasında yapılan "yapıcı görüşmelerin" ardından yeniden rayına oturmuş görünüyor. 32 yaşındaki forvet, tekrarlayan hamstring sorunu nedeniyle Belçika'da uzman tedavisi görmek üzere son haftaları kulübün Castelvolturno antrenman tesisinden uzakta geçirmiş ve bu durum, rehabilitasyonunun nerede yapılacağına dair bir anlaşmazlığın odağında yer almıştı.
The Athletic'e göre, bu anlaşmazlık daha önce uzun vadeli bir kopuklukla ilgili söylentilere yol açmış olsa da, her iki taraf da Lukaku'nun rehabilitasyonuna memleketinde devam etmesi konusunda anlaştı. Plan, eski Chelsea oyuncusunun, yaklaşan 2026 Dünya Kupası için Belçika milli takımına katılmadan kısa bir süre önce Napoli'ye dönmesi ve hem kulüp hem de milli takım için en iyi fiziksel durumda olmasını sağlamaktır.
Lukaku gerçeği açıklıyor
Sosyal medyada artan spekülasyonlara yanıt veren Lukaku, Partenopei’ye olan bağlılığını hemen yineledi. “Gerçek şu ki, son haftalarda fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Belçika’dayken bazı tetkiklerden geçtim ve yara dokusunun yakınındaki iliopsoas kasında iltihap ve sıvı birikimi olduğu ortaya çıktı,” diye Instagram’da yazdı.
"Napoli'ye asla sırtımı dönmem, asla. Oynamak ve takımımın kazanmasını sağlamak dışında istediğim başka bir şey yok, ancak şu anda klinik olarak yüzde 100 iyileştiğimden emin olmalıyım, çünkü son zamanlarda öyle değildim ve bu durum zihinsel olarak da üzerimde baskı yaratıyordu."
Kulüp disiplin cezalarını askıya aldı
Bu karar, birkaç hafta önce radikal önlemler almayı düşündüğü bildirilen Napoli için büyük bir rahatlama oldu. Mart ayı sonlarında çıkan haberlere göre, İtalyan kulübü, forvetin planlanan antrenmanlara katılmaması üzerine kendisine disiplin cezası uygulama olasılığını değerlendiriyordu. Kulüp, Lukaku'nun İtalya'ya dönmesi yönündeki resmi taleplerine yanıt vermediğini belirten bir açıklama yayınlamıştı. Ancak Pazartesi günkü toplantının ardından, forveti sahalara geri döndürmek için işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmesi nedeniyle iç disiplin cezası tehditleri rafa kaldırıldı.
Zorlu bir seçim kampanyası
Geçen Ağustos ayında sezon öncesi bir hazırlık maçında yaşadığı hamstring sakatlığının ardından bu sezon sadece yedi kez yedek olarak sahaya çıkabilen Lukaku için bu yıl oldukça sinir bozucu geçti. Bu durum, Napoli’deki ilk sezonuyla keskin bir tezat oluşturuyor; Chelsea’den 30 milyon avroya (25,2 milyon sterlin) transfer olduktan sonra 14 gol atıp 11 asist yaparak takımın Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında kilit rol oynamıştı. Stadio Diego Armando Maradona'daki sözleşmesi 2027 yazına kadar devam edecek olan kulüp, sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından forvetin uzun vadeli formunu korumaya odaklanıyor.