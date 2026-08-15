Resmi tanıtımı sırasında Fenerbahçe'nin YouTube kanalına konuşan yaz transferi, dili hızlıca öğrenme hedefini şöyle anlattı: "Sanırım pazartesi günü derslere başlayacağım. Türkçe öğrenmek istiyorum. Oynadığım her kulüpte insanlarla konuşabilmeyi hep istedim. Umarım üç ila dört ay içinde Türkçe konuşabiliyor olurum. Kolay olmayacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Ayrıca transferinin nihayet tamamlanmasından duyduğu rahatlamayı da paylaşarak şunları ekledi: "Biliyorsunuz, aslında bunu bir aydır bekliyordum. Burada olmak bir onur, uzun zamandır istediğim bir şey."