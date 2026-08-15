Anadolu Agency
Çeviri:
Romelu Lukaku, transferini tamamladıktan sonra Fenerbahçe taraftarlarına yalnızca gollerden fazlasını vaat etti
Çok yönlü forvet zorluğu benimsiyor
Avrupa'nın üst düzey organizasyonlarında sergilediği üretken golcülük performansının yanı sıra Lukaku, saha dışında da dikkat çekici dil yeteneğiyle geniş çapta tanınıyor. Tecrübeli golcü; Hollandaca, Fransızca, İngilizce, Lingala, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce olmak üzere yedi dili akıcı şekilde konuşuyor. Türk futbol kültürüne sorunsuz biçimde uyum sağlamaya kararlı olan Belçikalı oyuncu, takım arkadaşları, kulüp personeli ve İstanbul'un tutkulu taraftar kitlesiyle daha yakın bağlar kurmak için yerel dili öğrenmeye istekli.
- Belga
Yaz transferi iletişime öncelik veriyor
Resmi tanıtımı sırasında Fenerbahçe'nin YouTube kanalına konuşan yaz transferi, dili hızlıca öğrenme hedefini şöyle anlattı: "Sanırım pazartesi günü derslere başlayacağım. Türkçe öğrenmek istiyorum. Oynadığım her kulüpte insanlarla konuşabilmeyi hep istedim. Umarım üç ila dört ay içinde Türkçe konuşabiliyor olurum. Kolay olmayacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım."
Ayrıca transferinin nihayet tamamlanmasından duyduğu rahatlamayı da paylaşarak şunları ekledi: "Biliyorsunuz, aslında bunu bir aydır bekliyordum. Burada olmak bir onur, uzun zamandır istediğim bir şey."
Kişisel mirası motivasyon kaynağı oluyor
Lukaku'nun Türkiye ile kurduğu duygusal bağın temelinde, 1990'larda bu ülkede forma giyen merhum babası yatıyor: "1996'da Türkiye'de oynadı. Bu yüzden bu güzel ülke benim için ikinci bir ev. O günleri hâlâ dün gibi hatırlıyorum. Profesyonel bir futbolcu olmak istediğimi o zaman fark ettim."
Ardından, kendisini yeni kulübüne bağlayan dikkat çekici aile bağlarına değindi: "Kardeşim [Jordan] de burada oynadı. Babamın Türkiye'deki son golü de aslında Fener'e karşıydı. Ve daha önce Türkiye'de oynadığım tek maç da tam olarak bu stattaydı. Fenerbahçe için oynamak benim ihtiyaç duyduğum bir şeydi."
- Anadolu Agency
Avrupa play-off sınavları kapıda
Tecrübeli forvet, maç kondisyonunu en üst seviyeye çıkarmak için zamana karşı yarışıyor; bu da cumartesi akşamı Gençlerbirliği deplasmanında oynanacak Süper Lig açılış maçı öncesinde kendisini şüpheli duruma getiriyor. Fenerbahçe daha sonra odağını, Fransız ekibi Olympique Lyon'a karşı oynanacak zorlu Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçına çevirecek. Genel hazır oluş durumuna ilişkin soru işaretleri sürerken, Belçikalı oyuncunun zorlu erken fikstürde ne kadar hızlı uyum sağlayıp hücum hattına liderlik edebileceği henüz belirsizliğini koruyor.
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