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Romelu Lukaku, Senegal karşısında Belçika’nın son dakikada kazandığı penaltıyı atmaya zihinsel olarak hazır olmadığını itiraf ederken, forvet oyuncusu uzatmalarda galibiyet golünü Youri Tielemans’ın neden attığını açıkladı
Lukaku, bireysel başarıdan çok takımın çıkarını ön planda tutuyor
Bu yorucu karşılaşmanın en heyecanlı anı, uzatmaların sonlarına doğru Belçika’ya maçı belirleyecek bir penaltı verilmesiyle yaşandı. Takımın sembolü ve bir numaralı penaltı atıcısı olmasına rağmen Lukaku, psikolojik olarak yorgun olduğunu fark etti ve bu altın fırsatı riske atmak yerine kenara çekilmeyi tercih etti.
RTBF’ye yaptığı açıklamada, Napoli’nin forveti maçın bitiş düdüğünün ardından şunları söyledi: “Penaltıyı ben atacaktım, ancak zihinsel olarak hâlâ zor anlar yaşıyorum ve Youri’nin atmasını tercih ettim. Önemli olan ben değilim; kazanması gereken takımdır.”
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Kişisel ve mesleki açıdan zorluklarla dolu bir dönem
Lukaku’nun ruhsal durumunun ardındaki nedenler oldukça karmaşıktır. Eski Chelsea oyuncusu, Napoli’de 2025-26 sezonunu bir kabus gibi geçirdi ve tüm sezon boyunca resmi maçlarda sadece 64 dakika sahada kalabildi. Bu ritim ve özgüven eksikliği, 33 yaşındaki oyuncuyu açıkça olumsuz etkilemiştir.
Belçikalı oyuncu, dramatik bir geri dönüşe imza attı
Belçika, 2-0 geriye düştükten sonra hayal kırıklığı yaratan bir elenmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu; bu fark 86. dakikaya kadar devam etti, ta ki Lukaku farkı yarıya indirene kadar. Ardından Tielemans, üç dakika sonra skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı; Belçika sonunda Senegal’i geride bırakarak bir üst tura yükseldi. Bu kaotik galibiyetle ilgili sorulduğunda Lukaku, bu tür stresli maçlardan bıktığını söyleyerek şaka yaptı.
“Böyle söylemek istemezdim ama gerçekten cesaretimiz vardı. Bu büyüklükteki maçlarda tam da buna ihtiyacınız olur. Açıkçası bu nefes kesici maçlardan artık bıktım,” diye espri yapan Lukaku, anında Belçika’nın 2018 Dünya Kupası’nda Japonya’ya karşı gerçekleştirdiği efsanevi geri dönüş zaferiyle tarihsel bir paralellik kurdu.
- AFP
Belçika, gözünü son 16 turuna çevirdi
Belçika, Dünya Kupası’ndaki serüvenini dramatik bir şekilde sürdürerek artık son 16 turunda ABD ile karşılaşacak. Rudi Garcia’nın takımı, bu geri dönüşün yarattığı inancı daha da pekiştirmeyi umuyor.
Seattle’daki zorlu mücadelenin ardından takımın dayanışması her zamankinden daha güçlü görünüyor. Lukaku, “Bu tür galibiyetler, takımı daha da birleştirmek için gerekli. Bu, hem taraftarlar hem de bizim için en güzel şey,” diyerek sözlerini tamamladı.