Romelu Lukaku, Senegal karşısında Belçika’nın son dakikada kazandığı penaltıyı atmaya zihinsel olarak hazır olmadığını itiraf ederken, forvet oyuncusu uzatmalarda galibiyet golünü Youri Tielemans’ın neden attığını açıkladı

Bu yorucu karşılaşmanın en heyecanlı anı, uzatmaların sonlarına doğru Belçika’ya maçı belirleyecek bir penaltı verilmesiyle yaşandı. Takımın sembolü ve bir numaralı penaltı atıcısı olmasına rağmen Lukaku, psikolojik olarak yorgun olduğunu fark etti ve bu altın fırsatı riske atmak yerine kenara çekilmeyi tercih etti.

RTBF’ye yaptığı açıklamada, Napoli’nin forveti maçın bitiş düdüğünün ardından şunları söyledi: “Penaltıyı ben atacaktım, ancak zihinsel olarak hâlâ zor anlar yaşıyorum ve Youri’nin atmasını tercih ettim. Önemli olan ben değilim; kazanması gereken takımdır.”



