Romelu Lukaku, sakatlığından iyileşme sürecindeyken Serie A ekibi yaz transfer döneminde gelecek bir teklifi beklerken Napoli'den yeniden ayrılıyor
Sakatlıktan kurtulmak için stratejik bir ara
La Gazzetta dello Sport'a göre, Lukaku ve Napoli, forvetin kulübün antrenman tesislerinden ayrılıp Belçika'ya dönmesi konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Lukaku, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde formunu yeniden kazanmasına yardımcı olması amacıyla Belçika milli takımının teknik merkezinde iyileşme sürecini tamamlayacak. Seyahatleriyle ilgili önceki anlaşmazlıkların aksine, bu ayrılış, daha fazla iç gerginliği önlemek amacıyla kulüp yönetimi tarafından onaylandı.
Bu karar, oyuncu ile Partenopei arasındaki ilişkinin tonunda bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Mart ayında benzer bir hareket para cezasına ve gergin ilişkilere yol açarken, şu anki atmosfer pragmatik bir işbirliği havasında. Hem kulüp hem de oyuncu, yaz transfer dönemi yaklaşırken profesyonel bir ilişki sürdürmenin çok önemli olduğunu kabul ediyor. Yaz transfer döneminde Lukaku'nun geleceğine dair bir çözüm bulunması bekleniyor.
Mali bir felaketi önlemek
Napoli, Lukaku’nun önemli bir ekonomik varlık olduğunun son derece farkında. Forvet oyuncusuna büyük yatırım yapan kulüp, Lukaku’nun gergin bir ortamda ayrılması durumunda bilançosunda büyük bir sermaye kaybı yaşamaktan kaçınmak istiyor. Oyuncunun tanıdık bir ortamda toparlanmasına izin vererek, önümüzdeki aylarda gerçekleşebilecek olası bir kalıcı transfer öncesinde piyasa değerini korumayı umuyorlar.
Stadio Diego Armando Maradona'daki yönetim, şu anda doğru teklifin gelmesini bekliyor. Avrupa sezonu sona ererken, Türkiye Süper Ligi ve Suudi Pro Ligi dahil olmak üzere çeşitli pazarlardan ilgi gelmesi bekleniyor. Napoli'nin hedefi, forvetin yüksek maaşını üstlenmeye ve kulübün mali yükünü hafifletecek bir transfer ücreti ödemeye hazır bir alıcı bulmak.
Napoli'de acı-tatlı bir miras
Mevcut belirsizliğe rağmen, Lukaku’nun Napoli’deki dönemi başarılarla dolu geçti. Kulübün yakın tarihinde kilit bir rol oynayan oyuncu, Scudetto’yu kazandıkları başarılı sezonda 14 golle takıma katkı sağladı. Güçlü fiziği ve golcü içgüdüsü, takımın şampiyonluk yarışında tam da ihtiyaç duyduğu özelliklerdi; bu da, sakatlıklar ilerlemesini sekteye uğratmaya başlamadan önce birçok taraftarın kalbinde kendine yer edinmesini sağladı.
Ancak 2025-26 sezonu, eski Chelsea ve Inter oyuncusu için bir kabusa dönüştü. 2025 yılının Ağustos ortası arifesinde geçirdiği ciddi sakatlığın ardından, bu sezon sadece bir saatlik resmi maç süresine çıkabildi. Bu kısa süreli oyunda Verona karşısında 95. dakikada gol atmış olsa da, bu gol, hayal kırıklıkları ve tedavi masasında geçirdiği zamanlarla tanımlanan bir sezonda yaptığı tek gerçek katkı olarak kaldı.
Yaz transfer dönemine doğru
Takım, sezonun geri kalanında Lukaku olmadan yoluna devam etmeye hazırlanırken, Napoli ile Lukaku arasındaki sayfa fiilen kapandı. Şu anda 70 puanla Serie A’da ikinci sırada yer alan Napoli, sadece iki maç kala beşinci sıradaki Roma’nın sadece üç puan önünde bulunuyor; bu durum, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmek için verdikleri mücadelede her maçı hayati önem arz ediyor.