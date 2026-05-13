Romelu Lukaku, sakatlığından iyileşme sürecindeyken Serie A ekibi yaz transfer döneminde gelecek bir teklifi beklerken Napoli'den yeniden ayrılıyor

La Gazzetta dello Sport'a göre, Lukaku ve Napoli, forvetin kulübün antrenman tesislerinden ayrılıp Belçika'ya dönmesi konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Lukaku, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde formunu yeniden kazanmasına yardımcı olması amacıyla Belçika milli takımının teknik merkezinde iyileşme sürecini tamamlayacak. Seyahatleriyle ilgili önceki anlaşmazlıkların aksine, bu ayrılış, daha fazla iç gerginliği önlemek amacıyla kulüp yönetimi tarafından onaylandı.

Bu karar, oyuncu ile Partenopei arasındaki ilişkinin tonunda bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Mart ayında benzer bir hareket para cezasına ve gergin ilişkilere yol açarken, şu anki atmosfer pragmatik bir işbirliği havasında. Hem kulüp hem de oyuncu, yaz transfer dönemi yaklaşırken profesyonel bir ilişki sürdürmenin çok önemli olduğunu kabul ediyor. Yaz transfer döneminde Lukaku'nun geleceğine dair bir çözüm bulunması bekleniyor.