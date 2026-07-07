Bundan önce Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti; bu görüşme üzerine medya ve uzmanlar, ABD Başkanı ile FIFA Başkanı’nı, aslında bağımsız olması gereken Disiplin Komisyonu’nun kararına müdahale etmekle suçlamıştı.

Belçika Futbol Federasyonu’nun itirazına rağmen Balogun oynamaya izin aldı; teknik direktör Mauricio Pochettino, turnuvanın en iyi forvetini (3 gol) ilk 11’de sahaya sürdü. Ancak AS Monaco’nun forveti, takımının elenmesini engelleyemedi. ABD’li gençler, Kırmızı Şeytanlar’a 1-4 yenilmek zorunda kaldı ve ardından pek çok alaycı yoruma maruz kaldı.

Belçika Milli Takımı’nın resmi X hesabı, Romelu Lukaku’nun maçın sonlarında attığı golün ardından sevinç gösterisi yapan forvetin bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu ekledi: “Overturn this” (Türkçe: “Bunu iptal edin”) – bu, Balogun’a verilen cezaya açık bir göndermeydi.