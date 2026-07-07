Maç, ABD'li forvet Folarin Balogun'un tartışmalı "af" kararıyla gölgelendi; Balogun'un bir önceki Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı ceza, büyük protestoların ardından FIFA tarafından kaldırılmıştı.
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Romelu Lukaku'nun son dakika golünün ardından Donald Trump alay konusu oldu: Belçika'nın yıldızları, "Trump dansı"yla ABD Başkanı'yla alay etti
Bundan önce Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti; bu görüşme üzerine medya ve uzmanlar, ABD Başkanı ile FIFA Başkanı’nı, aslında bağımsız olması gereken Disiplin Komisyonu’nun kararına müdahale etmekle suçlamıştı.
Belçika Futbol Federasyonu’nun itirazına rağmen Balogun oynamaya izin aldı; teknik direktör Mauricio Pochettino, turnuvanın en iyi forvetini (3 gol) ilk 11’de sahaya sürdü. Ancak AS Monaco’nun forveti, takımının elenmesini engelleyemedi. ABD’li gençler, Kırmızı Şeytanlar’a 1-4 yenilmek zorunda kaldı ve ardından pek çok alaycı yoruma maruz kaldı.
Belçika Milli Takımı’nın resmi X hesabı, Romelu Lukaku’nun maçın sonlarında attığı golün ardından sevinç gösterisi yapan forvetin bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yazdı: “Overturn this” (Türkçe: “Bunu iptal edin”) – bu, Balogun’a verilen cezaya açık bir göndermeydi.
Belçikalılar neden "rump dansı" yaptılar?
Lukaku, köşe bayrağına doğru ilerlerken bile kışkırtıcı bir şekilde ellerini kulaklarına götürmüştü; sanki o anda çoktan sessizliğe bürünmüş olan Seattle stadyumunu bir kez daha kışkırtmak istermişçesine. Köşe bayrağının yanında, o ve bazı takım arkadaşları sonunda, ABD Başkanı Trump’ın meşhur dansının bir parodisi olarak yorumlanabilecek bir dans sergiledi.
Belçikalı Het Laatste Nieuws gazetesi konuyla ilgili olarak şöyle yazdı: “Sayın Başkan, Belçika’dan selamlar. Acaba Donald Trump bunu nasıl karşılayacak? Kırmızı Şeytanlar, ABD Başkanı’nın meşhur dansını taklit ederek gol sevinci yaşıyor.” Voetbalkrant da şu yorumu yaptı: “Kırmızı Şeytanlar, Trump’la dalga geçiyor. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada dikkat çekici bir kutlama yaşandı.”
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Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan tüm ülkeler son 16 turunda elendi
ABD’nin zayıf savunmasının da yardımıyla, daha önce Charles De Ketelaere (9./33.) ve Hans Vanaken (57.) Belçika’yı öne geçirmişti; ev sahibi takım adına ise sadece Malik Tillmann (31.) geçici olarak skoru eşitlemişti.
Böylece ABD ile birlikte son 16 turunda elenen üçüncü ev sahibi takım da oldu. Kanada, Fas’a karşı açık ara mağlup olurken, Meksika ise İngiltere’ye 2-3’lük skorla kıl payı yenildi.
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