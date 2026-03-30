Romelu Lukaku, Napoli'den ayrılacağına dair söylentilere yanıt verdi; forvet, sakatlığının iyileşmesi sürecinde ortaya çıkan 'gürültü'nin ardından Belçika'daki rehabilitasyon sürecini açıkladı
Lukaku ayrılma söylentilerini yalanladı
Lukaku’nun önceden açık bir izin almadan yurtdışında tedavi görme kararının, bu Serie A devinden uzaklaşmak istediğinin bir göstergesi olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Lukaku'nun, Belçika milli takımından ayrıldıktan sonra kulübün antrenman sahasına dönmeyi reddedip memleketinde kalmayı tercih ederek Serie A ekibini kızdırdığı bildirildi. Ancak 32 yaşındaki oyuncu, Napoli'den kaçış yolu aradığına dair her türlü iddiayı hemen reddetti ve kulüp ile taraftarlarıyla olan derin bağını vurguladı.
Napoli'ye bağlılık yemini
Lukaku, taraftarlarına doğrudan seslenerek şunları söyledi: "Sakatlığım ve yaşadığım kişisel kayıp nedeniyle bu sezon benim için çok zorlu geçti. Son birkaç gündür durumumla ilgili çok fazla söylenti olduğunu biliyorum ve her şeyi açıklığa kavuşturmak önemli. Gerçek şu ki, son haftalarda fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Belçika'dayken bazı kontrollerden geçtim ve yara dokusunun yakınındaki iliopsoas kasında iltihap ve sıvı olduğu ortaya çıktı," diye açıkladı forvet.
"Bu, Kasım başında geri döndüğümden beri yaşadığım ikinci sorun. Çağrıldığımda hazır olabilmek için rehabilitasyonumu Belçika'da yapmayı tercih ettim."
"Sanırım çoğunuz Verona'da verdiğim röportajı izlediniz: Napoli'ye asla sırtımı dönmem, asla. Oynamak ve takımımın kazanmasını sağlamak kadar istediğim başka bir şey yok, ancak şu anda klinik olarak %100 olduğumdan emin olmalıyım, çünkü son zamanlarda öyle değildim ve bu durum zihinsel olarak da üzerimde baskı yaratıyordu."
Tam bir iyileşmeye odaklanmak
Rehabilitasyon süreci nedeniyle forvetin en az iki hafta daha Belçika'da kalması bekleniyor. Bu süre, forvetin İtalya'ya döndüğünden beri eksikliğini hissettiği fiziksel formunu yeniden kazanması açısından kritik öneme sahip. Lukaku, en yüksek performansını sergileyememesinin hem fiziksel performansını hem de psikolojik durumunu olumsuz etkilediğini itiraf etti.
"Çok yoğun bir yıl oldu, ama sonunda başaracağım ve Napoli ile milli takımın beni çağırdığında hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağım. Tek istediğim bu," diye konuştu. Napoli'nin ligdeki hedeflerini garantilemek için son hamleye hazırlanan forvetin, sezonun sonuna kadar sahalara dönmesi hedefleniyor.
Kulüple iletişimi sürdürmek
Lukaku'nun nerede olduğu konusunda başlangıçta yaşanan gerginliğe rağmen, haberlere göre Lukaku ile Napoli yönetimi arasındaki iletişim kanalları hâlâ açık. Kulüp, Lukaku'nun iliopsoas kasındaki iltihaplanma sorununu gidermeye çalışırken günlük gelişmelerini takip ediyor ve Belçika'da geçirdiği bu yoğun iyileşme sürecinin, fiziksel kondisyon sorunlarına uzun vadeli bir çözüm getireceğini umuyor.
Kulüp ve oyuncu, iyileşme programının son aşamalarını koordine ederken, önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Şu an için Lukaku tutumunda kararlı: Odak noktası tamamen, tıbbi olarak sahalara dönmeye uygun olduğu anda hem kulübü hem de milli takımı için forvet hattını yönetmek üzere formuna kavuşmak.