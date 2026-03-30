Lukaku, taraftarlarına doğrudan seslenerek şunları söyledi: "Sakatlığım ve yaşadığım kişisel kayıp nedeniyle bu sezon benim için çok zorlu geçti. Son birkaç gündür durumumla ilgili çok fazla söylenti olduğunu biliyorum ve her şeyi açıklığa kavuşturmak önemli. Gerçek şu ki, son haftalarda fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Belçika'dayken bazı kontrollerden geçtim ve yara dokusunun yakınındaki iliopsoas kasında iltihap ve sıvı olduğu ortaya çıktı," diye açıkladı forvet.

"Bu, Kasım başında geri döndüğümden beri yaşadığım ikinci sorun. Çağrıldığımda hazır olabilmek için rehabilitasyonumu Belçika'da yapmayı tercih ettim."

"Sanırım çoğunuz Verona'da verdiğim röportajı izlediniz: Napoli'ye asla sırtımı dönmem, asla. Oynamak ve takımımın kazanmasını sağlamak kadar istediğim başka bir şey yok, ancak şu anda klinik olarak %100 olduğumdan emin olmalıyım, çünkü son zamanlarda öyle değildim ve bu durum zihinsel olarak da üzerimde baskı yaratıyordu."



