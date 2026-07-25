Romelu Lukaku, Napoli’de yedek rolünü kabul etmeyecek; menajeri ise Belçikalı oyuncunun “istenmediği” bir yerde kalmayacağını belirtti

Napoli’nin sportif direktörü Giovanni Manna’nın, Lukaku’nun tatilden döndükten sonra kulübün onunla gelecek adımları görüşmesi gerektiğini yakın zamanda itiraf etmesinin ardından, Pastorello’ya Belçikalı oyuncunun 2026-27 sezonunda yedek kalmayı kabul edip etmeyeceği doğrudan soruldu. O da şöyle yanıt verdi: “Elbette hayır. O olağanüstü bir oyuncu ve bunu kanıtladı. Dünyanın en golcü forvetlerinden biri. Böyle bir durumu kabul etmemiz zor.

"Elbette başlangıçta bir hiyerarşi olabilir, ancak nihayetinde sahada olanlar belirleyici olacaktır. Manna’nın açıklamalarının arkasında, iki üst düzey forvetin olması göz önüne alındığında, mali hususlar da olabilir."

Olası bir sözleşme uzatması veya maaş ayarlaması konusunda menajer şunları ekledi: "Sözleşme uzatması önermek bile ek maliyetler getirir. Mesele sadece maaş değil. Romelu, kariyeri boyunca başardığı her şey sayesinde bu seviyede bir sözleşmeyi hak etti. Belki de maaşını daha uzun bir süreye yaymanın zamanı henüz gelmemiştir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sezonun tüm suçu ona ait değildi. Eğer istediği yerde kalıp antrenman yapmasına izin verilseydi, belki daha erken geri dönebilir ve Dünya Kupası’nda öncü bir rol oynayabilirdi; ki sonuçta bunu yine de başardı. Romelu, istenmediği yerde kalacak türden bir insan değildir. Bir kulübün stratejisi tamamen meşru olabilir."