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Romelu Lukaku, Napoli’de yedek rolünü kabul etmeyecek; menajeri ise Belçikalı oyuncunun “istenmediği” bir yerde kalmayacağını belirtti
Lukaku yedek kalmayı reddediyor
Lukaku’nun menajeri Pastorello, Belçikalı forvetin 2026-27 sezonunda Napoli’de yedek rolünü kabul etmeyeceğini vurguladı. Sky Sport Italia’ya konuşan Pastorello, müvekkilinin Stadio Maradona’daki sözleşmesinin son yılına girerken geleceğiyle ilgili belirsizliğe değindi. Lukaku, sezon öncesi geçirdiği ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunun neredeyse tamamını kaçırmış ve kulüp düzeyinde sadece 64 dakika sahada kalabilmişti.
- LaPresse
Temsilci, hiyerarşideki çarpıcı durumu ele alıyor
Napoli’nin sportif direktörü Giovanni Manna’nın, Lukaku’nun tatilden döndükten sonra kulübün onunla gelecek adımları görüşmesi gerektiğini yakın zamanda itiraf etmesinin ardından, Pastorello’ya Belçikalı oyuncunun 2026-27 sezonunda yedek kalmayı kabul edip etmeyeceği doğrudan soruldu. O da şöyle yanıt verdi: “Elbette hayır. O olağanüstü bir oyuncu ve bunu kanıtladı. Dünyanın en golcü forvetlerinden biri. Böyle bir durumu kabul etmemiz zor.
"Elbette başlangıçta bir hiyerarşi olabilir, ancak nihayetinde sahada olanlar belirleyici olacaktır. Manna’nın açıklamalarının arkasında, iki üst düzey forvetin olması göz önüne alındığında, mali hususlar da olabilir."
Olası bir sözleşme uzatması veya maaş ayarlaması konusunda menajer şunları ekledi: "Sözleşme uzatması önermek bile ek maliyetler getirir. Mesele sadece maaş değil. Romelu, kariyeri boyunca başardığı her şey sayesinde bu seviyede bir sözleşmeyi hak etti. Belki de maaşını daha uzun bir süreye yaymanın zamanı henüz gelmemiştir."
Sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sezonun tüm suçu ona ait değildi. Eğer istediği yerde kalıp antrenman yapmasına izin verilseydi, belki daha erken geri dönebilir ve Dünya Kupası’nda öncü bir rol oynayabilirdi; ki sonuçta bunu yine de başardı. Romelu, istenmediği yerde kalacak türden bir insan değildir. Bir kulübün stratejisi tamamen meşru olabilir."
Forvet piyasası durgun seyrini sürdürüyor
Pastorello’nun açıklamaları, Napoli’nin hücum hattında yaşadığı hassas durum karşısında giderek artan gerginliği ortaya koyuyor. İki taraf arasındaki ilişkiler, Mart ayında Lukaku’nun resmi izin almadan Belçika’da kalarak kendi başına antrenman yapmasıyla kulübü kızdırması üzerine zaten gerginleşmişti. Lorenzo Lucca’nın takıma katılmasıyla bu dinamik daha da karmaşık hale geldi; bu durum, kadroda yüksek profilli forvetlerin yer almasıyla pahalıya mal olacak bir tıkanıklığa yol açma tehlikesi yaratıyor.
- AFP
Gelecekteki görüşmeler, geri dönüşü bekliyor
Bu forvet oyuncusuyla ilgili olası bir transfer hareketinin, şu anda durma noktasına gelmiş olan küresel forvet piyasasındaki gelişmelere büyük ölçüde bağlı olması bekleniyor. Napoli, 33 yaşındaki forvet oyuncusunu önümüzdeki sezonun sonunda bedelsiz transfer yoluyla kaybetme riskini önlemek için Lukaku’nun dönüşü üzerine politikasını bir an önce belirlemelidir.
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