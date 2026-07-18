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Romelu Lukaku, MLS’e mi gidiyor? Napoli’den ayrılması beklenen forveti kadrosuna katmak için Ajax ve Monaco, Amerikalı kulüplerin ilgisiyle rekabet etmek zorunda
MLS, Lukaku için yarışa giriyor
Tuttosport’a göre, Lukaku’nun geleceği Avrupa dışında olabilir ve MLS, deneyimli forvet için ciddi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Haberlere göre, New York City FC, Belçikalı oyuncunun Dünya Kupası’ndaki performanslarının cazibesini artırmasının ardından onu potansiyel bir yıldız transferi olarak belirlemiş durumda.
Napoli, maaş giderlerini azaltmak ve Massimiliano Allegri yönetimindeki kadroyu güçlendirmek amacıyla Lukaku'yu satmaya hazır. Forvet, milli takım görevlerinin ardından şu anda tatildeyken, menajerleri ise çeşitli kulüplerden gelen ilgiyi değerlendirmeye devam ediyor. Avrupalı kulüpler hâlâ yarışın içinde olsa da, ABD'den gelen ilginin artması transfer yarışına yeni bir boyut kazandırdı.
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Henüz resmi bir teklif yapılmamıştır
Birkaç kulübün oyuncunun transfer durumunu takip ettiği anlaşılıyor. Ajax ve Monaco, her ikisi de ilk adım olarak bilgi talebinde bulundu ancak henüz resmi görüşmelere başlamadı. Herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmesi, Lukaku’nun maaşında indirimi kabul etmesine bağlı olacak gibi görünüyor; mevcut Napoli’deki maaşının sezon başına brüt yaklaşık 12 milyon avro olduğu bildiriliyor.
Fenerbahçe de forvetin durumunu takip ediyor, ancak kulübün kısa süre önce Mason Greenwood'u kadrosuna katması, bir başka yüksek profilli hücum oyuncusu transferi yapma olasılığını etkileyebilir. Öte yandan, Beşiktaş ile Lukaku arasında bir bağlantı olduğu yönündeki haberler sönümlenmiş durumda.
Napoli kalıcı bir çözüm istiyor
Napoli, yeni Serie A sezonu öncesinde yeni transferler için kaynak yaratmak ve uzun süren bir transfer sürecini önlemek amacıyla Lukaku’nun kalıcı olarak satılmasını sağlamak istiyor. Lukaku’nun Avrupa genelinde hâlâ hayranları olsa da, maaşı önemli bir engel teşkil etmeye devam ediyor. Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis’in, forvetin maaşını kulüp bütçesinden çıkarmak istemesine rağmen, kulübün belirlediği bedeli düşürmeye yanaşmadığı bildiriliyor. Il Mattino’ya göre, Lukaku maaşında kesintiye razı olmazsa ya da Allegri’yi kadronun kilit oyuncusu olarak kalması gerektiğine ikna edemezse, Napoli’de kalması pek olası görünmüyor.
- Getty Images Sport
Lukaku'nun geleceğine ilişkin bir karar bekleniyor
Napoli, antrenmanlarda Lukaku olmadan sezon öncesi hazırlıklarına çoktan başladı. MLS’den ya da Avrupa’daki taliplerinden uygun bir teklif gelmesi halinde, Napoli’nin bu transferi onaylaması bekleniyor. Lukaku şimdi, Avrupa futbolunda devam mı edeceğini yoksa başka bir yerde yeni bir sayfa mı açacağını karar vermek zorunda.
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