Romelu Lukaku, MLS’e mi gidiyor? Napoli’den ayrılması beklenen forveti kadrosuna katmak için Ajax ve Monaco, Amerikalı kulüplerin ilgisiyle rekabet etmek zorunda

Tuttosport’a göre, Lukaku’nun geleceği Avrupa dışında olabilir ve MLS, deneyimli forvet için ciddi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Haberlere göre, New York City FC, Belçikalı oyuncunun Dünya Kupası’ndaki performanslarının cazibesini artırmasının ardından onu potansiyel bir yıldız transferi olarak belirlemiş durumda.

Napoli, maaş giderlerini azaltmak ve Massimiliano Allegri yönetimindeki kadroyu güçlendirmek amacıyla Lukaku'yu satmaya hazır. Forvet, milli takım görevlerinin ardından şu anda tatildeyken, menajerleri ise çeşitli kulüplerden gelen ilgiyi değerlendirmeye devam ediyor. Avrupalı kulüpler hâlâ yarışın içinde olsa da, ABD'den gelen ilginin artması transfer yarışına yeni bir boyut kazandırdı.







