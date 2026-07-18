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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Romelu Lukaku, MLS’e mi gidiyor? Napoli’den ayrılması beklenen forveti kadrosuna katmak için Ajax ve Monaco, Amerikalı kulüplerin ilgisiyle rekabet etmek zorunda

Transfers
R. Lukaku
SSC Napoli
ABD 1
Ajax
Fenerbahçe
Eredivisie
Serie A
Süper Lig
AS Monaco
1. Lig

Romelu Lukaku, Ajax, Monaco ve Fenerbahçe’nin ilgisinin yanı sıra Major League Soccer (MLS)’in de ciddi bir seçenek olarak öne çıkmasıyla yeni bir maceraya atılabilir. Napoli’nin maaş giderlerini azaltmak amacıyla Belçikalı forvetle yollarını ayırması bekleniyor; ancak herhangi bir transferin gerçekleşmesi, kulüplerin kalıcı transfer için öne sürülen mali talepleri karşılamasına bağlı olacak.

  • MLS, Lukaku için yarışa giriyor

    Tuttosport’a göre, Lukaku’nun geleceği Avrupa dışında olabilir ve MLS, deneyimli forvet için ciddi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Haberlere göre, New York City FC, Belçikalı oyuncunun Dünya Kupası’ndaki performanslarının cazibesini artırmasının ardından onu potansiyel bir yıldız transferi olarak belirlemiş durumda.

    Napoli, maaş giderlerini azaltmak ve Massimiliano Allegri yönetimindeki kadroyu güçlendirmek amacıyla Lukaku'yu satmaya hazır. Forvet, milli takım görevlerinin ardından şu anda tatildeyken, menajerleri ise çeşitli kulüplerden gelen ilgiyi değerlendirmeye devam ediyor. Avrupalı kulüpler hâlâ yarışın içinde olsa da, ABD'den gelen ilginin artması transfer yarışına yeni bir boyut kazandırdı.



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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    Henüz resmi bir teklif yapılmamıştır

    Birkaç kulübün oyuncunun transfer durumunu takip ettiği anlaşılıyor. Ajax ve Monaco, her ikisi de ilk adım olarak bilgi talebinde bulundu ancak henüz resmi görüşmelere başlamadı. Herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmesi, Lukaku’nun maaşında indirimi kabul etmesine bağlı olacak gibi görünüyor; mevcut Napoli’deki maaşının sezon başına brüt yaklaşık 12 milyon avro olduğu bildiriliyor.

    Fenerbahçe de forvetin durumunu takip ediyor, ancak kulübün kısa süre önce Mason Greenwood'u kadrosuna katması, bir başka yüksek profilli hücum oyuncusu transferi yapma olasılığını etkileyebilir. Öte yandan, Beşiktaş ile Lukaku arasında bir bağlantı olduğu yönündeki haberler sönümlenmiş durumda.

  • Napoli kalıcı bir çözüm istiyor

    Napoli, yeni Serie A sezonu öncesinde yeni transferler için kaynak yaratmak ve uzun süren bir transfer sürecini önlemek amacıyla Lukaku’nun kalıcı olarak satılmasını sağlamak istiyor. Lukaku’nun Avrupa genelinde hâlâ hayranları olsa da, maaşı önemli bir engel teşkil etmeye devam ediyor. Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis’in, forvetin maaşını kulüp bütçesinden çıkarmak istemesine rağmen, kulübün belirlediği bedeli düşürmeye yanaşmadığı bildiriliyor. Il Mattino’ya göre, Lukaku maaşında kesintiye razı olmazsa ya da Allegri’yi kadronun kilit oyuncusu olarak kalması gerektiğine ikna edemezse, Napoli’de kalması pek olası görünmüyor.

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  • Napoli v Genoa - Serie AGetty Images Sport

    Lukaku'nun geleceğine ilişkin bir karar bekleniyor

    Napoli, antrenmanlarda Lukaku olmadan sezon öncesi hazırlıklarına çoktan başladı. MLS’den ya da Avrupa’daki taliplerinden uygun bir teklif gelmesi halinde, Napoli’nin bu transferi onaylaması bekleniyor. Lukaku şimdi, Avrupa futbolunda devam mı edeceğini yoksa başka bir yerde yeni bir sayfa mı açacağını karar vermek zorunda.