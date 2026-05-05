Romelu Lukaku için geri dönüş yolu mu? Menajeri, Antonio Conte’nin sakatlık fiyaskosunun ardından Napoli’nin forvetinin sürgününe son verebileceğini söylüyor

Lukaku, bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez Napoli’nin Castel Volturno’daki antrenman tesislerine dönerek uzun zamandır beklenen dönüşünü gerçekleştirdi. Forvet, milli maç arası sırasında izinsiz olarak ortadan kaybolarak İtalyan kulübünü kızdırmış ve hem takımdaki yerini hem de geleceğini belirsizliğe sürüklemişti.

Belçika milli takım oyuncusu daha önce şehre kısa bir süreliğine gelmiş, ancak teknik ekip veya takım arkadaşlarıyla temasa geçmemişti, bu da onun takıma olan bağlılığı konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Ancak Salı günü antrenman sahasına geri dönmesi, gerginliğin azaldığını ve sezonun son düzlüğüne girerken ilk on birde yer alabileceğini gösteriyor.