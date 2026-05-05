Çeviri:
Romelu Lukaku için geri dönüş yolu mu? Menajeri, Antonio Conte’nin sakatlık fiyaskosunun ardından Napoli’nin forvetinin sürgününe son verebileceğini söylüyor
Lukaku, Castel Volturno'ya geri döndü
Lukaku, bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez Napoli’nin Castel Volturno’daki antrenman tesislerine dönerek uzun zamandır beklenen dönüşünü gerçekleştirdi. Forvet, milli maç arası sırasında izinsiz olarak ortadan kaybolarak İtalyan kulübünü kızdırmış ve hem takımdaki yerini hem de geleceğini belirsizliğe sürüklemişti.
Belçika milli takım oyuncusu daha önce şehre kısa bir süreliğine gelmiş, ancak teknik ekip veya takım arkadaşlarıyla temasa geçmemişti, bu da onun takıma olan bağlılığı konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Ancak Salı günü antrenman sahasına geri dönmesi, gerginliğin azaldığını ve sezonun son düzlüğüne girerken ilk on birde yer alabileceğini gösteriyor.
Pastorello, Conte ile olan bağlantısı hakkında konuştu
Lukaku'nun uzun süredir menajeri olan Federico Pastorello, oyuncu ile menajeri arasındaki benzersiz bağı vurgulayarak durum hakkında konuştu.
Belçika'da DAZN'e konuşan menajer, her iki adamın da spora kattığı yoğunluğu vurguladı. "Conte ve Lukaku'yu çok iyi tanıyorum, ikisi de tutkulu insanlar," diyen Pastorello, ikilinin geçmişteki başarılarını belirleyen ateşli dinamikleri kabul etti.
Forvetin son zamanlardaki yokluğu ve kulübü hayal kırıklığına uğratan iletişim eksikliğine değinen Pastorello, "Birkaç gün önce görüşmek için en uygun zaman değildi. Bugün tekrar bir araya gelip antrenmanlara dönecekler ve ardından teknik direktör onu oynatıp oynatmayacağına karar verecek" diye ekledi.
Sessiz muameleyle başa çıkmak
İkili arasındaki gerginlik, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı son maçın ardından kamuoyuna yansıdı. Conte, şehre yaptığı son ziyaret sırasında Lukaku'nun nerede olduğu sorulduğunda hayal kırıklığını gizlemedi ve oyuncunun iyileşme sürecinde takımla iletişime geçmek için hiçbir çaba sarf etmediğini ima etti.
"Kapım her zamanki gibi açık, ama kimse çalmadı. Ve bu beni üzüyor," demişti Conte, Cremonese maçının ardından. Teknik direktörün hayal kırıklığını kamuoyuna açıklaması, potansiyel olarak garip bir buluşmanın zeminini hazırladı, ancak menajerin yorumları, her iki tarafın da "tutkulu" yapısının, nihayetinde onları sahada bir çözüme ulaştıracağını gösteriyor.
Sezonun sonuna doğru alınacak hayati bir karar
Lukaku'nun takıma geri dönmesiyle birlikte, tüm gözler Napoli'nin önümüzdeki maçlarının kadro listesine çevrilmiş durumda. Forvetin Stadio Diego Armando Maradona'daki geleceği hâlâ tartışma konusu olsa da, şimdilik asıl odak noktası, Conte'nin titiz taktiksel taleplerini karşılayacak fiziksel kondisyonu ve formunu geri kazanıp kazanamayacağı.
Pastorello, Lukaku'nun bir sonraki transfer döneminde nereye gidebileceği konusunda çekingen davranırken, öncelik açıkça şimdiki zamandır. Antrenmanlara geri dönen "Big Rom", sürgünü sona erdirmek için ilk adımı attı ve son kararı, dünya futbolundaki diğer hiçbir teknik direktörden daha iyi bir şekilde ondan en iyi verimi almayı bilen adama bıraktı.