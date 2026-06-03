Romelu Lukaku, Belçika'nın Hırvatistan'ı mağlup ettiği Dünya Kupası hazırlık maçında 90. milli golünü attı

Belçika, Rujevica Stadyumu'nda ilk yarıda üstünlüğünü ortaya koydu; Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Youri Tielemans ise kulüpteki iyi formunu milli takımda da sürdürdü. İlk gol, konuk takımın uzun süreli baskısının ardından 38. dakikada geldi. Jeremy Doku, ceza sahasına tehlikeli bir orta gönderdi ve top, Josip Sutalo ve Maxim De Cuyper'in dokunuşlarının ardından Tielemans'a geldi. Orta saha oyuncusu soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderdi ve Kırmızı Şeytanlar'a hak ettikleri üstünlüğü sağladı.

Maçın en önemli anı, uzatma dakikalarının sonlarında Lukaku'nun 90. milli golüyle galibiyeti garantilemesi oldu. Bu sezon Napoli'de sınırlı sürelerde forma giymesine rağmen, tecrübeli forvet Hans Vanaken'in direkt pasını aldığında hiçbir paslanma belirtisi göstermedi. Lukaku, 96. dakikada Dominik Kotarski'yi aşan güçlü bir vuruşla galibiyeti kesinleştirdi.