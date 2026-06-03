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Romelu Lukaku, Belçika'nın Hırvatistan'ı mağlup ettiği Dünya Kupası hazırlık maçında 90. milli golünü attı
Lukaku önemli bir dönüm noktasına ulaştı
Belçika, Rujevica Stadyumu'nda ilk yarıda üstünlüğünü ortaya koydu; Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Youri Tielemans ise kulüpteki iyi formunu milli takımda da sürdürdü. İlk gol, konuk takımın uzun süreli baskısının ardından 38. dakikada geldi. Jeremy Doku, ceza sahasına tehlikeli bir orta gönderdi ve top, Josip Sutalo ve Maxim De Cuyper'in dokunuşlarının ardından Tielemans'a geldi. Orta saha oyuncusu soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderdi ve Kırmızı Şeytanlar'a hak ettikleri üstünlüğü sağladı.
Maçın en önemli anı, uzatma dakikalarının sonlarında Lukaku'nun 90. milli golüyle galibiyeti garantilemesi oldu. Bu sezon Napoli'de sınırlı sürelerde forma giymesine rağmen, tecrübeli forvet Hans Vanaken'in direkt pasını aldığında hiçbir paslanma belirtisi göstermedi. Lukaku, 96. dakikada Dominik Kotarski'yi aşan güçlü bir vuruşla galibiyeti kesinleştirdi.
- AFP
'Gol atmak için doğmuş'
Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, yıldız forvetinin performansını değerlendirirken, oyuncunun oyuna girer girmez rakibe baskı kurmaya başladığını belirtti. Teknik direktör, yıldız forvetinden yüksek performans beklediğini kabul etmekle birlikte, oyuncunun 73. dakikada oyuna girdikten sonra yarattığı etkiye tam anlamıyla memnun olduğunu ifade etti.
Garcia, sözlerini şöyle tamamladı: “Lukaku gol atmak için doğmuş bir oyuncu. Bence daha önceki fırsatlardan birini daha iyi değerlendirebilirdi ve üst düzey oyunculara karşı daha katı olmak doğaldır, ancak oyuna iyi girdi ve oyuna girer girmez rakibe baskı yapmaya başladı. Herkes onun için mutlu ve ona büyük saygı duyuyor. Şimdi teknik ekiple çalışmaya devam etmeli ve gelişmeye devam etmeli.”
Garcia, Belçika takımının ortak çabasını övüyor
Garcia, maç boyunca takımının taktiksel disiplinine ve organizasyonuna da övgüler yağdırdı. Tielemans ilk yarıda konuk takıma üstünlük sağlamış olsa da, Garcia, takımın yapısının, hâlâ efsane Luka Modrić’in liderlik ettiği Hırvatistan takımının baskısına karşı koymalarını sağladığını belirtti.
Garcia, "Hırvatistan karşısında iyi oynadık" dedi. "Su molası sayesinde performansımızı artıran üç taktiksel değişiklik yapabildik. Zaman zaman bazı zorluklarla karşılaştık, ancak kalesini gole kapatmayı başardık. Oyuncularımız takım olarak savunma yaptı ve üst direğe çarpan şut dışında rakibe net bir gol şansı vermedi."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası için son hazırlıklar
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, bu zafer, Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois gibi tecrübeli isimleri yükselen yeteneklerle harmanlamaya çalışan Belçika milli takımı için önemli bir moral kaynağı oldu. Kırmızı Şeytanlar, G Grubu’nda dünya şampiyonluğu yolundaki mücadelesine resmen başlamadan önce Tunus ile son bir hazırlık maçı oynayacak.
"Dünya Kupası öncesinde önemli bir maçtı ve Hırvatistan gibi güçlü bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Beni en çok etkileyen şey takımın kolektif performansıydı ve oyuncu değişiklikleri performansımızı etkilemedi," diye ekledi Garcia.