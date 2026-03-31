Romelu Lukaku, Belçika'dan geri dönmesi yönündeki çağrıları görmezden gelmeye devam ederken Napoli endişe verici bir açıklama yaptı
İletişim kopması
Takım arkadaşları milli takım görevlerinden dönerken, eski Chelsea oyuncusu Belçika'da kaldı; bu durum, Serie A ekibinden benzeri görülmemiş bir kamuoyu tepkisine yol açtı.
Anlaşmazlık, Lukaku'nun kulübün sağlık ekibinden uzak bir yerde kişisel rehabilitasyon sürecine girme kararından kaynaklanıyor. Geçen hafta fiziksel kondisyon sorunlarını gerekçe göstererek Belçika milli takımından çekilmesine rağmen, Napoli'ye dönmek yerine özel antrenörlerle çalışmayı tercih etti; bu hareketin kulüp tarafından onaylanmadığı bildirildi.
Disiplin cezası gündemde
Napoli yönetimi, 32 yaşındaki oyuncunun itaatsizliği konusunda açık sözlü davrandı. Kulüp içindeki hayal kırıklığı açıkça hissediliyor; yönetim kurulu şu anda ya ağır bir para cezası ya da A takım kadrosundan tamamen çıkarılma seçeneklerini değerlendiriyor.
Kulüp, resmi bir açıklamada şunları söyledi: "SSC Napoli, Romelu Lukaku'nun bugün antrenmana dönmesi yönündeki çağrıya yanıt vermediğini teyit edebilir. Kulüp, uygun disiplin önlemlerini almayı ve oyuncunun belirsiz bir süre için takımla antrenmanlara devam edip etmeyeceğini belirleme hakkını saklı tutar."
Hukuk uzmanları tartışmaya katılıyor
Durum, basit bir spor anlaşmazlığının ötesine taşmış durumda ve Napoli'nin hukuk ekibi şu anda forvetin sözleşmesini mercek altına almış durumda. Football Italia'nın aktardığına göre Sky Sports'un belirttiği üzere, avukatlar Lukaku'nun "süresiz" olarak takımdan uzak kalmasının, standart bir haftalık para cezasının ötesinde daha ağır sözleşme cezalarını haklı kılıp kılmadığını değerlendiriyor. Önümüzdeki 48 saat içinde bir çözüme ulaşılamazsa, kulüp forveti tamamen kadro dışı bırakmaya hazır olabilir.
Şimdi ne olacak?
Napoli için bu iç kriz, takımın ligde büyük önem taşıyan bir maça hazırlanırken özellikle kötü bir zamanda ortaya çıktı. Kulüp, Pazartesi günü AC Milan’ı ağırlayacak ve bu maçın Serie A puan tablosunun zirvesinde önemli bir etkisi olabilir. Partenopei, 30 maçta topladığı 62 puanla şu anda üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Milan’ın sadece bir puan gerisinde. Öte yandan Inter, 69 puanla lider konumda.