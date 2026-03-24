Romelu Lukaku, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları nedeniyle Belçika kadrosundan çekildi
Forvet, milli takım görevini kondisyonuna tercih ediyor
ESPN'e göre Lukaku, önümüzdeki maçlar için Atlantik'i aşmayacak. Forvet, fiziksel sorunların büyük ölçüde gölgelediği zorlu bir sezon geçirdi ve bu durum kulüp düzeyinde sahada kalma süresini kısıtladı. Kuzey Amerika'ya yorucu bir seyahate çıkmak yerine, Napoli'de ek antrenman seanslarına katılmayı tercih etti. Belçika Futbol Federasyonu Salı günü yaptığı açıklamada, tecrübeli golcünün milli takıma katılmak yerine mevcut milli maç arası dönemini fiziksel kondisyonunu geliştirmek için değerlendirmeyi tercih ettiğini doğruladı.
En golcü oyuncu ardında büyük bir boşluk bırakıyor
Tüm zamanların en golcü oyuncusunu kaybetmek, yaz hazırlıklarını tamamlamak üzere olan teknik direktör Rudi Garcia için önemli bir taktiksel zorluk oluşturuyor. Sadece 16 yaşında milli takımda ilk kez forma giydiğinden bu yana 124 maçta 89 gol atan 32 yaşındaki oyuncu, takımın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Özellikle uluslararası sahnedeki kanıtlanmış başarısı göz önüne alındığında, zorlu rakiplere karşı oynanacak maçlarda onun yokluğu derinden hissedilecek. Ancak yönetim ekibi, forvet oyuncusuna iyileşmesi için yeterli zaman tanımak gerektiğini kabul ediyor ve acil hazırlık maçları yerine oyuncunun uzun vadede forma giyebilmesini öncelikli görüyor.
Orta saha ikilisi sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almayacak
Napoli'nin yıldız oyuncusunun kadrodan çekilmesi, takımın halihazırda küçük çaplı bir sakatlık kriziyle boğuşurken, kadro seçimi konusundaki sıkıntıları daha da artırıyor. Pazartesi günü federasyon, Club Brugge'nin orta saha oyuncusu Hans Vanaken ve Arsenal'in kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın da fiziksel sorunlar yaşadığını ve kadroya dahil edilmeyeceklerini açıkladı. Her iki oyuncu da Cuma günü Garcia tarafından 28 kişilik kadroya çağrılmıştı. Belçika Futbol Federasyonu, oyuncuların kadroda yer almamalarını "rehabilitasyonlarını en uygun koşullarda sürdürebilmeleri için" olarak açıkladı. Bu karar, takımın okyanus aşırı seyahati öncesinde kadrosunun önemli ölçüde zayıflamasına neden oldu.
Belçika'yı Dünya Kupası'nda zorlu mücadeleler bekliyor
ABD ve Meksika ile oynayacakları hazırlık maçlarının ardından, Rode Duivels dikkatlerini hızla yaklaşan Dünya Kupası turnuvasına yöneltecek. G Grubu'na düşen Belçika, Haziran ortasından itibaren zorlu bir dizi maçla karşı karşıya kalacak. 15 Haziran'da Mısır ile turnuvaya başlayacak olan Belçika, tam altı gün sonra İran ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki son maçında ise 27 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Bu farklı uluslararası rakiplerle başa çıkabilmek için tamamen formda ve uyumlu bir kadroya ihtiyaç duyulacak, bu da teknik ekibin şu anda oyuncuların kondisyonunu neden bu kadar titizlikle yönettiğini açıklıyor.