Romelu için geri dönüş yok mu? Lukaku, sakatlık fiyaskosu nedeniyle sezonun geri kalanında Napoli kadrosundan çıkarılacak

La Repubblica'ya göre, Lukaku ile Napoli arasındaki ilişki kritik bir kırılma noktasına geldi; forvetin kulübe dönüşü 20 Nisan'a ertelendi, ancak sezonun geri kalanında kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya. 32 yaşındaki oyuncunun, milli maç arası sonrasında kulübün Castel Volturno antrenman kampına dönmesi bekleniyordu. Ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle sadece birkaç maça çıkabildiği felaket bir sezonun ortasında, forvet yeni tespit edilen kalça iltihabını tedavi etmek için Antwerp'te kalmayı tercih etti. Napoli, izinsiz devamsızlığına karşı sıfır tolerans politikası uyguladı ve "uygun disiplin cezalarını değerlendireceklerini ve oyuncunun belirsiz bir süre için takımla antrenmanlara devam edip etmeyeceğini belirleyeceklerini" vaat eden sert bir açıklama yayınladı.

La Repubblica'nın bir başka haberine göre, önümüzdeki hafta geri dönmesi planlanan oyuncu, durumu açıklığa kavuşturmak için Salı günü teknik direktör Antonio Conte ve sportif direktör Giovanni Manna ile görüşecek. Ancak bu görüşme, Napoli'deki kariyerini kurtarmak için son şansı olabilir.