Çeviri:
Romelu için geri dönüş yok mu? Lukaku, sakatlık fiyaskosu nedeniyle sezonun geri kalanında Napoli kadrosundan çıkarılacak
Castel Volturno'da ilişkilerin bozulması
La Repubblica'ya göre, Lukaku ile Napoli arasındaki ilişki kritik bir kırılma noktasına geldi; forvetin kulübe dönüşü 20 Nisan'a ertelendi, ancak sezonun geri kalanında kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya. 32 yaşındaki oyuncunun, milli maç arası sonrasında kulübün Castel Volturno antrenman kampına dönmesi bekleniyordu. Ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle sadece birkaç maça çıkabildiği felaket bir sezonun ortasında, forvet yeni tespit edilen kalça iltihabını tedavi etmek için Antwerp'te kalmayı tercih etti. Napoli, izinsiz devamsızlığına karşı sıfır tolerans politikası uyguladı ve "uygun disiplin cezalarını değerlendireceklerini ve oyuncunun belirsiz bir süre için takımla antrenmanlara devam edip etmeyeceğini belirleyeceklerini" vaat eden sert bir açıklama yayınladı.
La Repubblica'nın bir başka haberine göre, önümüzdeki hafta geri dönmesi planlanan oyuncu, durumu açıklığa kavuşturmak için Salı günü teknik direktör Antonio Conte ve sportif direktör Giovanni Manna ile görüşecek. Ancak bu görüşme, Napoli'deki kariyerini kurtarmak için son şansı olabilir.
Sürgüne yol açan sakatlık fiyaskosu
Sorunun özü, forvetin sağlık sorunlarının yönetimine ilişkin bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Belçika milli takımından ayrıldıktan sonra, değerlendirme için İtalya’ya dönmek yerine bağımsız bir tıbbi görüş aldı. Bu durumun yarattığı güven eksikliği, Serie A şampiyonunu derinden öfkelendirdi. Napoli yönetimi, oyuncunun davranışlarını protokol ihlali olarak değerlendirerek saygısızlık yapıldığını düşünüyor.
Sportif direktör Manna, AC Milan'a karşı 1-0 kazandıkları son maç öncesinde kulübün tutumunu net bir şekilde ortaya koydu ve şunları söyledi: "Romelu, milli takım görevi için Belçika'ya gitti, hafif bir sakatlık yaşadı ve bizim istediğimizin aksine orada kalıp antrenman yapmayı tercih etti. Kimse onun doktorlarıyla çalışmasını engellemezdi, ancak bunu Napoli'de görüşmek istiyorduk ve bu gerçekleşmedi. Bu durumdan memnun değiliz. Grubun bütünlüğü, saygısı ve değeri her şeyden önemlidir. Romelu burada olmadığı için şimdi bu konuyu konuşmak gereksiz. O şu anda Belçika'da çalışıyor. Bir hafta içinde geri döneceğini düşünüyorum ve umuyorum. Ancak bunun sonuçları olacağını biliyor."
Yaz transfer dönemi yaklaşırken Conte'nin sadakati sınanıyor
Gerginliğin giderek artmasına rağmen, takım arkadaşları Matteo Politano ve Leonardo Spinazzola, babasını kaybetmesinin yarattığı duygusal yükü vurgulayarak onu kamuoyu önünde savundu. Ancak teknik direktör Conte, oyuncunun sadakatini sınanmış buluyor. Conte, Ağustos 2024’te Chelsea’den 30 milyon avroya transfer edilmesi için büyük çaba sarf etmişti; ancak bu sezon beş maçta sadece bir lig golü atabilen oyuncunun sürekli devamsızlığının yol açtığı taktiksel aksaklıklar, yeniden düşünülmesini zorunlu kıldı. Sonuç olarak, bu felaket döneminin ardından yaz transfer döneminde ayrılması kaçınılmaz görünüyor. Oyuncunun Haziran ayından sonra Napoli'de kalacağını öngörmek giderek zorlaşıyor. Napoli, oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak ve saha dışı dikkat dağınıklıklarından uzak, uyumlu bir kadro kurmak amacıyla aktif olarak bir alıcı aramak zorunda.
Napoli, Avrupa kupalarına katılma garantisini ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor
Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Napoli, Serie A'da kalan son altı maça odaklanmak zorunda. 66 puanla ikinci sırada yer alan takım, lider Inter'in dokuz puan gerisinde. Sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak için kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek, ikinci sıra mücadelesinde AC Milan'ı geride bırakmak ve zayıf da olsa şampiyonluk umutlarını canlı tutmak amacıyla Lazio, Cremonese ve Como ile oynayacağı kritik maçlara çıkacak.