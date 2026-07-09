Romario, Ancelotti'ye sert çıktı: "Onu mahkemeye verirdim, sözleşmesini yırtıp atardım"

Brezilya'nın eski yıldızı Romario (70 maç, 55 gol, 1994 Dünya Şampiyonu), Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı son 16 turunda elenen Seleção'nun teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye yeniden saldırdı: "Brezilya'nın teknik direktörü olarak kalamaz, böyle bir ihtimal yok. Federasyonda olsaydım soyunma odasına girip onu cehenneme gönderir ve sözleşmesini derhal yırtıp atardım. Norveç maçı tam bir rezaletti, onu mahkemeye bile verirdim. Sonra ne olacağını göreceğiz, ama kalamaz - Sportmediaset’te böyle yazıyor -. Ayrıca sahada ne yapmaya çalıştığını da hiç anlamadım: Bruno Guimaraes’i çıkarıp Ederson’u kanatta mı oynatmak? Bunu da başka bir bek çağırmadığın için mi yapıyorsun? Bir bek sakatlanıyor ve sen bir stoper mi çağırıyorsun? Çok fazla seçenek olmadığını anlıyorum, ama o pozisyonda Ederson’dan daha iyi biri olmaz mı?”