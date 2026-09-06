‘Romantik komedi üçlemesi gibi’ - Roc Nation menajeri, Vinicius Jr’ın Arsenal ve PSG’nin ilgisine rağmen neden Real Madrid’le sözleşme yenilemeyi seçtiğini açıkladı

Yüksek riskli futbol temsilciliği dünyasında, son dönemde Roc Nation Sports kadar büyük etki yaratan ajansların sayısı oldukça az. Amerikalı iş insanı Jay-Z tarafından kurulan ajans, sporun en değerli varlıklarından bazılarını yöneterek kısa sürede dünyanın ilk 10’u arasına yükseldi. Başarılarının merkezinde ise Viniciur yer alıyor; oyuncunun Madrid ile 2032’ye kadar uzattığı son sözleşme, hem futbolcu hem de ajans için dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma oldu. Dolaşan söylentilere ve rakiplerin sunduğu dev mali paketlere rağmen ajans, Brezilyalı milli oyuncunun ayrılmayı hiçbir zaman gerçekten düşünmediğini savundu.

Freitas, Marca'ya verdiği röportajda, “Bu, CEO'muz Federico Pena’nın yönettiği bir süreçti. Vini ile Real Madrid arasındaki bu operasyon, romantik film üçlemesi gibiydi. Filmler boyunca çatışmalar olur, sorular olur, bazı engeller, pürüzler ya da takılmalar yaşanır. Ama filmin nasıl biteceğini hepimiz biliyoruz: büyük bir öpücük ve herkesin mutluluğuyla” dedi.