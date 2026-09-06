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‘Romantik komedi üçlemesi gibi’ - Roc Nation menajeri, Vinicius Jr’ın Arsenal ve PSG’nin ilgisine rağmen neden Real Madrid’le sözleşme yenilemeyi seçtiğini açıkladı
Vinicius Junior'ın Madrid'e bağlılığının ardındaki romantizm
Yüksek riskli futbol temsilciliği dünyasında, son dönemde Roc Nation Sports kadar büyük etki yaratan ajansların sayısı oldukça az. Amerikalı iş insanı Jay-Z tarafından kurulan ajans, sporun en değerli varlıklarından bazılarını yöneterek kısa sürede dünyanın ilk 10’u arasına yükseldi. Başarılarının merkezinde ise Viniciur yer alıyor; oyuncunun Madrid ile 2032’ye kadar uzattığı son sözleşme, hem futbolcu hem de ajans için dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma oldu. Dolaşan söylentilere ve rakiplerin sunduğu dev mali paketlere rağmen ajans, Brezilyalı milli oyuncunun ayrılmayı hiçbir zaman gerçekten düşünmediğini savundu.
Freitas, Marca'ya verdiği röportajda, “Bu, CEO'muz Federico Pena’nın yönettiği bir süreçti. Vini ile Real Madrid arasındaki bu operasyon, romantik film üçlemesi gibiydi. Filmler boyunca çatışmalar olur, sorular olur, bazı engeller, pürüzler ya da takılmalar yaşanır. Ama filmin nasıl biteceğini hepimiz biliyoruz: büyük bir öpücük ve herkesin mutluluğuyla” dedi.
- Getty Images Sport
Real Madrid, yıldızlar için nihai adres
Ajansın Valdebebas'taki etkisi yalnızca Vinicius'la sınırlı değil. Bu yaz, Roc Nation'ın bir başka müşterisi olan Yan Diomande'nin rekor kıran gelişi de yaşandı ve oyuncu Madrid tarihinin en pahalı transferi oldu. Freitas, ajansın felsefesinin sporcularını sadece futbolcu olarak değil, onları NBA ve NFL yıldızlarına benzer küresel ikonlara dönüştürmeyi hedefleyerek ele almak olduğunu açıkladı. Bu yaklaşım, diğer Avrupa devlerinden gelen ilgiyi yönetmede merkezi önem taşıdı.
Freitas, dünya futbolundaki hiyerarşinin bu görüşmelerde nasıl rol oynadığı konusunda açık konuştu. "Dünyanın en önemli, en zengin ve en nitelikli kulüplerinin çoğu Yan'la ilgilendi. Ama ben her zaman oyuncular için Real Madrid'in kulüplerin Pele'si olduğunu söylerim. Oyuncularla kulüpler hakkında konuştuğunuzda, bu Pele ile oynamış oyuncular hakkında konuşmaya benzer. Real Madrid'den ilgi ortaya çıktığında, diğer kulüplerin yapabileceği başka bir şey kalmaz. Oyuncular Madrid'e gelmek ister ve bizim de oyuncunun gelmesi için gerekli olanı aramamız gerekir" dedi.
Yıldızların arasındaki kuyruklu yıldızı belirlemek
Diomande gibi bir yeteneği takip etmek ve güvence altına almak, uzmanlaşmış bir scout ve yönetim yaklaşımı gerektirir. Roc Nation, savunmacıyı RB Leipzig ile Bundesliga'da görev yaptığı dönemde tespit etti ve diğer elit potansiyelli oyuncular arasında bile öne çıkan jenerasyonluk bir yetenek olduğunu fark etti. Freitas, bu keşfi nadir görülen bir göksel olaya benzeterek oyuncunun modern taktik düzenleri bozabilecek eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu öne sürdü. Ajans, rekor kıran İspanya transferi resmiyet kazanmadan önce Diomande için kişiselleştirilmiş bir destek yapısı kurmak amacıyla personelini Almanya'ya bile taşıdı ve piyasa değerinin potansiyelini yansıtmasını sağladı.
"Biz her zaman yıldızlara bakıyoruz ama yıldızlara bakarken bir kuyruklu yıldız beliriyor. Şunu söyleyebilirim ki Yan, yıldızların arasında bir kuyruklu yıldız gibi, her 8 ya da 10 yılda bir bulunan bir Halley gibi. Ve onunla çalışma ihtimali önümüze geldiğinde iki kez düşünmedik. Yan, Madrid'e çok fazla sürpriz getirebilecek bir oyuncu" diye açıkladı Freitas.
- Getty Images Sport
Transfer piyasasında yeni ölçütler belirliyor
Roc Nation’ın bu yaz yaptığı işler, ajansların Avrupa pazarında nasıl faaliyet gösterdiğine dair bir değişimi temsil ediyor. Ajans, en değerli yedi varlığından dördü için yeni sözleşmeler güvence altına alarak, oyuncuları farklı pazarlarda transfer ettirme becerisini kanıtladı. Buna Martinelli’nin Suudi Arabistan’a 70 milyon euroluk transferi ve Malick Fofana’nın Sunderland’e 30 milyon euroluk geçişi de dahil. Ancak Freitas’ın görüşüne göre, sektör için dönüm noktası olarak hatırlanacak olan anlaşma Diomande transferi olacak.
Freitas sözlerini şöyle tamamladı: "Kesinlikle bu, dünya futbolunda bir dönüm noktası, çünkü Real Madrid bu yüzyılda dönüm noktaları yaratan bir kulüp. Real Madrid, dünya futbolunun yönünü belirleyen güç. Ve biz, 2, 3 ya da 4 yıl içinde Madrid gibi diğer büyük kulüplerin yaptığı başka transferlere bakacağımızı düşünüyoruz; bu kulüpler Yan’ın bu transferinden ilham alacak. Sadece miktarı nedeniyle değil, profesyonel olarak çok az zamana sahip oyuncular için yapılmış olması nedeniyle de."
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