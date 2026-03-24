Şu anda Aston Villa'ya kiralanmış olan Jadon Sancho, yeniden takım değiştirmeye hazırlanıyor. Ancak Fabrizio Romano, İngiliz kanat oyuncusunun kariyerine devam edeceği yerin, transfer haklarını elinde bulunduran Manchester United olmayacağını garanti ediyor. Kendi YouTube kanalında yayınladığı son videoda, transfer piyasası uzmanı, Juventus, Roma ve Napoli gibi İtalyan takımlarıyla ilgili geçmişteki transfer söylentilerinin arka planını da anlatıyor.
Romano: "Sancho bedelsiz ayrılacak, Manchester United'ın tutumu net. Juventus, Roma ve Napoli hakkındaki gerçekler"
ARTIK UNITED YOK
"Manchester United, Sancho'ya sözleşmedeki opsiyonu kullanmayacağını çoktan bildirdi. Oyuncu bedelsiz transfer olanağına kavuşuyor; nereye gideceğine kendisi karar verebilir," diye açıklıyor Romano.
JUVENTUS, ROMA VE NAPOLI
"2024'te, Chelsea'ye transferinden önce Juventus'tan bir teklif gelmişti; bu fırsat 2025'te de tekrarlandı, ancak bu kez karakteriyle ilgili şüpheler nedeniyle Bianconeri geri adım attı. Bunun yerine, değerlendirmeler yapan Roma'ya kapılarını açmayan Sancho oldu, Napoli ise 2025 yılının Mayıs ayı sonunda bu konuyu gündemine aldı. Şu anda harekete geçen takım, Jadon'un daha önce iki kez forma giydiği Borussia Dortmund oldu, ancak maaşında bir indirim yapılması gerekiyor" diye bitiriyor.