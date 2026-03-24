Romano: "Sancho bedelsiz ayrılacak, Manchester United'ın tutumu net. Juventus, Roma ve Napoli hakkındaki gerçekler"

"2024'te, Chelsea'ye transferinden önce Juventus'tan bir teklif gelmişti; bu fırsat 2025'te de tekrarlandı, ancak bu kez karakteriyle ilgili şüpheler nedeniyle Bianconeri geri adım attı. Bunun yerine, değerlendirmeler yapan Roma'ya kapılarını açmayan Sancho oldu, Napoli ise 2025 yılının Mayıs ayı sonunda bu konuyu gündemine aldı. Şu anda harekete geçen takım, Jadon'un daha önce iki kez forma giydiği Borussia Dortmund oldu, ancak maaşında bir indirim yapılması gerekiyor" diye bitiriyor.