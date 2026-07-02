Romano – Inter, Chalobah ile doğrudan temas halinde. Öncelik Khalaili’de, ancak Premier Lig’den yeni bir gelişme var

"Inter, iki savunma oyuncusu transfer edecek. Bunlardan biri Trevor Chalobah. Görüşmeler devam ediyor: Henüz kesin bir anlaşma yok, ancak Inter, oyuncunun menajerleriyle görüşüyor. Doğrudan temaslar oldu ve bu nedenle Chalobah'ın adı dikkate alınmalı çünkü Inter bu oyuncuyla ilgileniyor ve zaten temas kurdu.Como, bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir teklifte bulundu, ancak daha fazlasını isteyen Chelseabu teklifi reddetti. Dolayısıyla Inter için Chalobah'ın adı gündemde kalmalı, Solet'in adı ise artık gündemden çıkarılmalı, bu konu artık askıya alındı."





“Khalaili konusunda Napoli, oyuncuyla önceden anlaşmaya vararak bir adım önde. Ancak Manna’nın şimdi transfer çıkışlarını tamamlaması gerekiyor. Inter bu oyuncu için harekete geçti, menajerleriyle görüştü ve Union Saint-Gilloise ile temasa geçti. Inter, bu transferi gerçekleştirmek için ciddi bir şekilde düşünüyor. Şu anda öncelik Khalaili’de, ancak Premier League’den başka bir sağ bek de teklif edildi.”