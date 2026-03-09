AFP
Roman Abramovich, Ukrayna'ya verdiği sözlere rağmen, son tarih yaklaşırken Chelsea'nin satışından elde edilen 2,5 milyar sterlinlik fonun kontrolü için İngiltere hükümetine meydan okuyor
Milyarlarca dolarlık bir savaş
The Guardian'ın haberine göre, kulüp ABD'li iş adamı Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyuma satıldığından beri fonlar Birleşik Krallık'taki bir banka hesabında bloke edildi. Birleşik Krallık hükümeti bu paranın Ukrayna'daki mağdurlar için sıkı bir şekilde ayrılmasını isterken, Abramovich'in hukuk ekibi paranın milyarderin Stamford Bridge'de geçirdiği kupa dolu dönem boyunca Blues'u finanse etmek için kullandığı araç olan Fordstam Ltd'nin "tamamen mülkiyetinde" olduğunu savunuyor.
Hayırsever niyetler konusunda çatışma
Anlaşmazlığın özü, "mağdurlar"ın tanımına dayanmaktadır. Abramovich, Mart 2022'de Chelsea'yi satma niyetini ilk kez açıkladığında, elde edilen gelirin "Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarının yararına" kullanılacağını belirtmişti. Bu ifade, milyarderin yardım fonlarının bir kısmını Rus alıcılara aktarmayı planladığına dair İngiliz yetkililer arasında endişe uyandırdı ve hükümet bu hamleyi engellemeye kararlıdır.
Abramovich'i temsil eden Kobre & Kim hukuk bürosu avukatları, bu kısıtlamalara tepki göstererek şöyle demiştir: "İngiltere hükümeti, bu bağış önerisini Abramovich'e karşı bir tür cezai önlem olarak değerlendiriyor gibi görünüyor. Bu gelirlerin bağışlanması önerisi, yaptırımlar uygulanmadan önce Abramovich tarafından başlatılmıştı ve kendisi, fonların hayır amaçlı kullanılmasını sağlamak konusunda tam kararlılığını sürdürüyor."
Hükümet ültimatom veriyor
17 Mart'a yaklaşan son tarihle birlikte, İngiliz bakanlar üç yıldır süren bu çıkmazdan dolayı sabırlarını yitiriyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper bu konuda sert bir tavır sergileyerek, eski Chelsea sahibi Roman Abramovich'in dondurulmuş milyarlarca dolarlık servetiyle ilgili talimatlara uymaması halinde devletin sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkça belirtti.
Cooper geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: "Bu para üç yıl önce Ukrayna'ya vaat edilmişti. Roman Abramovich'in doğru olanı yapma zamanı geldi, ancak yapmazsa harekete geçeceğiz." Bu görüşe Başbakan Keir Starmer de katılarak, Aralık ayında hükümetin resmi el koyma işlemlerini başlatmadan önce bir çözüme ulaşılması için "zamanın daraldığını" belirtti.
Hukuki hesaplaşma yaklaşıyor
Abramovich geri adım atma niyetinde olmadığını gösterdi ve temsilcileri, hükümeti oligarkı baskı altına almak için "siyasi içerikli ve kamuoyuna açık beyanlarda bulunmakla" suçladı. İngiltere hükümeti resmi bir el koyma yoluyla fonlara el koymaya çalışırsa, hukuk ekibi bu hareketin mahkemede şiddetle itiraz edileceğini ve bu durumun insani yardımı daha da geciktirebileceğini doğruladı.
Son teslim tarihinden önce gönderilen son meydan okuyan mektupta avukatlar şunları yineledi: "İngiltere hükümeti, bu bağış teklifini Abramovich'e karşı bir tür cezai önlem olarak değerlendiriyor gibi görünüyor. Bu gelirlerin bağışlanması önerisi, yaptırımların uygulanmasından önce Abramovich tarafından başlatıldı ve kendisi, fonların hayır amaçlı kullanılmasını sağlamak için tam olarak kararlıdır."
