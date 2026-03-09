Roman Abramovich, Ukrayna'ya verdiği sözlere rağmen, son tarih yaklaşırken Chelsea'nin satışından elde edilen 2,5 milyar sterlinlik fonun kontrolü için İngiltere hükümetine meydan okuyor

Anlaşmazlığın özü, "mağdurlar"ın tanımına dayanmaktadır. Abramovich, Mart 2022'de Chelsea'yi satma niyetini ilk kez açıkladığında, elde edilen gelirin "Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarının yararına" kullanılacağını belirtmişti. Bu ifade, milyarderin yardım fonlarının bir kısmını Rus alıcılara aktarmayı planladığına dair İngiliz yetkililer arasında endişe uyandırdı ve hükümet bu hamleyi engellemeye kararlıdır.

Abramovich'i temsil eden Kobre & Kim hukuk bürosu avukatları, bu kısıtlamalara tepki göstererek şöyle demiştir: "İngiltere hükümeti, bu bağış önerisini Abramovich'e karşı bir tür cezai önlem olarak değerlendiriyor gibi görünüyor. Bu gelirlerin bağışlanması önerisi, yaptırımlar uygulanmadan önce Abramovich tarafından başlatılmıştı ve kendisi, fonların hayır amaçlı kullanılmasını sağlamak konusunda tam kararlılığını sürdürüyor."