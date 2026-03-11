The Times gazetesinin haberine göre, Chelsea'nin satışından elde edilen gelirlerle ilgili uzun süredir devam eden tartışma dramatik bir dönüş yaptı. Kulüp, Blueco 22 Ltd'ye toplam 2,5 milyar sterlin karşılığında satılırken, Fordstam Ltd'nin hesapları, Roman Abramovich'in yasal olarak sadece yaklaşık 987 milyon sterlini bir hayır kurumuna devretmekle yükümlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu toplam satış rakamı, alınan 2,35 milyar sterlinlik ödeme, 150 milyon sterlinlik alıkonulan tutar ve 41,6 milyon sterlinlik işlem ücretlerinden oluşuyor.

Bu net kazanç rakamı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından tüm meblağın insani yardım için kullanılmasını bekleyenler için önemli bir darbe oldu. Şirketin mali tablolarında, Abramovich'in diğer bilanço kalemlerini hesaba kattıktan sonra satıştan elde edilen net geliri bağışlamayı planladığı belirtiliyor. Ayrıca, mali yıl boyunca bu bağışı yönetmek için bir yapı kurmak ve yasal ve denetim ücretlerini ödemek için 1,24 milyon sterlin harcandı.