Roman Abramovich, Chelsea'nin satışından elde edilen 2,35 milyar sterlinlik gelirin yarısından fazlasını yatırım şirketine aktardığı için, bu tutarın tamamını hayır kurumlarına bağışlamak zorunda değildir
Kırılan bir hayırseverlik sözünün gerçek maliyeti
The Times gazetesinin haberine göre, Chelsea'nin satışından elde edilen gelirlerle ilgili uzun süredir devam eden tartışma dramatik bir dönüş yaptı. Kulüp, Blueco 22 Ltd'ye toplam 2,5 milyar sterlin karşılığında satılırken, Fordstam Ltd'nin hesapları, Roman Abramovich'in yasal olarak sadece yaklaşık 987 milyon sterlini bir hayır kurumuna devretmekle yükümlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu toplam satış rakamı, alınan 2,35 milyar sterlinlik ödeme, 150 milyon sterlinlik alıkonulan tutar ve 41,6 milyon sterlinlik işlem ücretlerinden oluşuyor.
Bu net kazanç rakamı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından tüm meblağın insani yardım için kullanılmasını bekleyenler için önemli bir darbe oldu. Şirketin mali tablolarında, Abramovich'in diğer bilanço kalemlerini hesaba kattıktan sonra satıştan elde edilen net geliri bağışlamayı planladığı belirtiliyor. Ayrıca, mali yıl boyunca bu bağışı yönetmek için bir yapı kurmak ve yasal ve denetim ücretlerini ödemek için 1,24 milyon sterlin harcandı.
Büyük iç yatırım borçlarının geri ödenmesi
Satış fiyatı ile bağış tutarı arasındaki büyük fark, eski holding yapısının sahip olduğu büyük iç borçlardan kaynaklanıyor. Fordstam'ın Haziran 2023'te sona eren yıla ait hesapları, şirketin Jersey'de kayıtlı Camberley International Investments adlı kuruluşa 1,4 milyar sterlin borçlu olduğunu doğruluyor.
Bu ilişkili taraf, Rus milyarder tarafından Stamford Bridge'de iki on yıl süren ve kupalarla dolu saltanatında kulübe kredi sağlamak için kullanılmıştı. Nakit şu anda Birleşik Krallık'taki bir banka hesabında dondurulmuş durumda olsa da, gerçek net rakama ulaşılmadan önce bu yükümlülüklerin bilançoda kapatılması gerekiyor.
Hukuki mücadeleler ve Birleşik Krallık hükümetinin müdahalesi
Durum, ekibi ile İngiliz hükümeti arasında yaşanan şiddetli hukuki çekişmeyle daha da karmaşık hale geliyor. Eski sahibinin avukatları, satış gelirlerinin tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayarak, herhangi bir el koyma girişimine karşı uyarıda bulundukları bildiriliyor. Ayrıca, hayır kurumunun kapsamı konusunda da bir anlaşmazlık var; eski sahibi, çatışmanın tüm mağdurlarına yardım etmek isterken, hükümet fonların Ukrayna sınırları içinde kullanılması gerektiğini savunuyor.
Başbakan Sir Keir Starmer, 17 Mart'a kadar paranın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde dondurulmuş 2,35 milyar sterlinlik paraya el konulacağı tehdidinde bulunmuş olması nedeniyle baskı artıyor. Finansal karmaşıklığa ek olarak, dondurulmuş nakit bakiyesi bir yıl içinde 62,8 milyon sterlinlik şaşırtıcı bir faiz getirisi elde etti.
Karmaşık bir soruşturma ağı ve bloke edilen fonlar
Belirsizliği artıran bir diğer unsur ise, Camberley International Investments ile bağlantılı fonların, belirli varlıkların suç gelirlerinden oluşup oluşmadığını belirlemek için Jersey Başsavcısı tarafından soruşturuluyor olmasıdır. Abramovich bu soruşturmaya şiddetle itiraz etmektedir.
Bu arada, 987 milyon sterlinlik net kazanç, Blueco 22 tarafından 2027 yılının Mayıs ayına kadar elde tutulan 150 milyon sterlinlik tutarı özellikle hariç tutmaktadır. Fordstam, bu tutarı "tamamen geri kazanılabilirliği konusunda şüpheler" nedeniyle hariç tutmuştur, zira bu fonlar 74 FA suçlamasından kaynaklanabilecek olası para cezalarını karşılamak için ayrılmıştır. Bu suçlamalar, Eden Hazard'ın eski menajerine yapılan gizli ödeme de dahil olmak üzere, kayıt dışı ödemelerle ilgilidir, ancak Chelsea, 2022'deki devralma sırasında bu ihlalleri keşfettikten sonra kendi başına bildirdiği için sadece para cezası alacağını umut etmektedir.
