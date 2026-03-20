İki kulüp arasındaki anlaşmalarda bir ayrıntı daha dikkat çekiyor: Roma, Zaragoza'yı kadrosuna katmazsa Bayern'e bir ceza ödemek zorunda kalacak. Kiralama bedeli olarak Alman kulübüne 2 milyon euro ödenmiş durumda; satın alma bedeli 13 milyon euro olarak belirlenmiş ve Giallorossi, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmazsa 500 bin euro ödemek zorunda kalacak. 2001 doğumlu İspanyol oyuncunun Bayern'e geri dönmesi durumunda ödenecek yarım milyon avroluk ceza bedeli de dahil olmak üzere, toplamda yaklaşık 15 milyon avroluk bir anlaşma söz konusu.